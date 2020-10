Swapfiets arriva in Italia con il noleggio tutto incluso per le bici elettriche

Swapfiets arriva in Italia con il noleggio tutto incluso per le bici...

Il settore delle e-bike attrae sempre più persone interessate alla mobilità elettrica, tuttavia il prezzo da pagare per l’acquisto di una bicicletta con pedalata assistita è ancora mediamente piuttosto alto e gli attuali incentivi non sembrano essere recepiti come un’incoraggiamento, per non parlare delle recenti normative.

Un’alternativa per evitare di investire troppo, o troppo presto, in questa forma di mobilità è rappresentata dal noleggio, che già da diverso tempo è offerto più che altro in modalità occasionale per brevissimi periodi.

Qui entra in campo l’olandese Swapfiets, che offre il primo servizio di noleggio bici elettriche a lungo termine in Italia con il primo negozio che si trova a Milano.

L’azienda punta a offrire un servizio per il noleggio di e-bike a uso personale con manutenzioni o riparazioni disponibili 7 giorni su 7, il tutto incluso nel canone mensile.

Ecco come funziona il noleggio e-bike a lungo termine di Swapfiets

Le riparazioni della bici elettrica più complesse avvengono in negozio, mentre quelle ordinarie sono garantite a domicilio entro 48 ore, ma nel caso non fosse possibile sistemarla entro 10 minuti, la bicicletta viene prontamente sostituita.

In caso di furto l’abbonato riceverà subito una nuova e-bike sostitutiva a fronte del pagamento di una tipica franchigia assicurativa, ma di importo contenuto.

Ecco quanto costa il noleggio di e-bike di Swapfiets

La bicicletta elettrica di Swapfiets è facilmente riconoscibile dalla ruota anteriore blu ed è attualmente disponibile nel milanese in tre modelli: la classica bicicletta olandese “Original”, la “Deluxe 7”, una city bike premium a 7 rapporti progettata direttamente da Swapfiets, e la “Power 7” recentemente aggiunta alla flotta che garantisce grandi percorrenze grazie all’autonomia media della batteria di 145 chilometri.

Il costo per il noleggio a lungo termine dei modelli “Original” e “Deluxe 7” è rispettivamente di 16,90 euro e 19,90 euro al mese, mentre l’e-bike “Power 7” è disponibile a partire da 74,90 euro al mese.

