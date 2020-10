Negli ultimi tempi il tasso qualitativo di qualsiasi contenuto sul web si è alzato parecchio e delle buone luci sono la base per qualsiasi content creators che si rispetti ma non è semplice trovare il softbox perfetto per le proprie esigenze. Certo, un professionista saprà rivolgersi a brand blasonati e costosi ma per chi sta iniziando a produrre dei contenuti foto, video o in streaming sulle piattaforme più diffuse potrebbe aver bisogno di un supporto tecnico accessibile in termini economici.

Su Amazon ci sono tantissimi softbox interessanti proposti ad un prezzo invogliante ma si tratta quasi esclusivamente di singoli softbox, i kit completi iniziano a costare di più. Un singolo softbox può già essere una buona base di partenza ma cercando sul web si trovano ottime offerte per kit softbox come quelli che abbiamo provato nelle ultime settimane, il kit softbox di Life of Photo disponibile su TomTop.

Life of Photo Kit Softbox unboxing

Il Life of Photo Kit Softbox si presenta in maniera semplice ed essenziale, dalla scatola di vendita non escono accessori di troppo come ad esempio una borsa per il trasporto. Ci sono i due tripod di supporto e i due softbox ed anche le due lampade a LED dalla luminosità di 9000 LUX (temperatura colore 5400±200K). Non mancano ovviamente i due diffusori e due piccole sacche dove riporre i softbox.

Life of Photo Kit Softbox utilizzo

Montare questo kit è davvero semplicissimo, è praticamente pronto all’uso. Basta aprire il tripod dando la giusta ampiezza ai tre piedi, attraverso i due snodi si può regolare l’altezza che arriva ad un massimo di due metri ed infine montare la testa del softbox che può essere regolata su varie angolazioni verticali. Ovviamente da non dimenticare la lampada LED e di collegare la presa a muro. Nel giro di meno di cinque minuti si mettono in set i due softbox.

La qualità del kit è buona, non eccellente ma solida quanto basta per acquisire sicurezza nell’utilizzo frenetico. In particolare due tripod sono costruiti tutti in alluminio con degli snodi in plastica, sono molto leggeri ma sempre stabili anche alla massima altezza e con lampade più pesanti montate al posto di quelle incluse. La leggerezza è molto apprezzata, permette di preparare il set molto velocemente anche se non dona quella sensazione premium che in molti ricercano.

Molto bene invece i softbox veri e propri. La tela riflettente utilizzata è decisamente valida, il paraluce è resistente ed in generale la costruzione della testa è rocciosa. Stringendo per bene lo snodo principale della testa anche con una lampada più pesante non si muoverà mai dalla posizione scelta. Rispetto ad altri softbox economici questo kit Life of Photo ha un cavo davvero lungo che permette il posizionamento dei softbox anche in ambienti con poche prese disponibili nelle vicinanze.

Non si tratta di un kit softbox con luce dimmerabile ma per la cifra richiesta ci può assolutamente stare e nulla vieta di montarci delle luci smart da controllare da smartphone per poter modificare il colore e l’intensità. In ogni caso le due lampade LED incluse sono un gran bel plus perché illuminano davvero tanto. Per fare un esempio pratico, in un classico set fotografico andranno piazzate con attenzione per evitare che possano bruciare l’immagine se messe troppo vicine al soggetto.

Life of Photo Kit Softbox conclusioni

Il punto forte del kit è il rapporto qualità-prezzo. Come accennato in apertura è facile trovare soluzioni economiche di softbox a prezzi bassi anche su Amazon ma appena si punta ai kit con lampade, tripod e più softbox il prezzo lievita. Un kit economico come questo di Life of Photo è sicuramente l’investimento ideale per i nuovi content creators, per streamer, per youtuber o per fotografi che vogliono iniziare a sperimentare con la luce.

Il Life of Photo Kit Softbox si trova in offerta su TomTop al prezzo di 38 Euro con spedizione rapida dai magazzini europei. Per quel prezzo è sicuramente da prendere in serissima considerazione, basta farsi un giro sui siti che trattano esclusivamente fotografia e videomaking per capire che il rapporto qualità-prezzo è sicuramente l’arma in più di questo kit. Resta sempre una soluzione entry level ma per chi ha bisogno di costruire un nuovo set up, è come prendere due softbox al prezzo di uno.

Scatti realizzati con Canon EOS 90D – Acquista su Amazon