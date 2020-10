Dovrebbe chiamarsi Amazfit Bip U, stando alle ultime indiscrezioni, il nuovo smartwatch di Huami che arriverà nelle prossime settimane sui mercati internazionali.

Nella maggior parte dei casi Huami utilizza il mercato cinese per lanciare i propri prodotti ma le locandine in inglese fanno ben sperare circa la possibilità che il nuovo smartwatch venga reso disponibile per i mercati occidentali.

Il design è quelli classico della serie Amazfit Bip, ma stavolta Huami dovrebbe utilizzare uno schermo più grande e definito: si parla di 1,43 pollici con risoluzione di 302 x 302 pixel. Contenuto il peso, 31 grammi, ma nonostante questo la dotazione tecnica sarebbe di ottima qualità.

Amazfit Bip U sarebbe, secondo le immagini che vedete qui sotto, in grado di registrare oltre 60 modalità sportive, informazione che fa pensare alla presenza di un ricevitore GPS, anche se non vi sono informazioni certe a riguardo. Quello che è certo invece è che la batteria avrà una capacità di 22 mAh, con un’autonomia che dovrebbe aggirarsi intorno ai 9 giorni.

Tra le altre funzioni ci sarebbero il monitoraggio del livello di stress, con tanto di esercizi respiratori per il rilassamento, resistenza alle immersioni fino a 50 metri, accelerometro a 6 assi, misuratore del battito cardiaco e connettività Bluetooth 5.0. Il pezzo forte però dovrebbe essere il rilevatore del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), una funzione che sta diventando sempre più diffusa su smartwatch e smartband.

Le dimensioni di Amazfit Bip U dovrebbero attestarsi su 40,9 x 35,5 x 11,4 mm, con cassa in policarbonato e cinturino in silicone da 20 mm. Lo smartwatch sarà controllabile tramite la companion app Zepp. Al momento non ci sono informazioni relative al prezzo di vendita, che dovrebbe essere inferiore a quello di Amazfit Bip S. La presentazione è attesa per la fine di ottobre ma manca una data precisa.