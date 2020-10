A poche settimane dal lancio nel mercato nord americano Amazfit Band 5 sbarca anche nel nostro Paese e lancia il guanto di sfida alla “gemella” Xiaomi Mi Band 5. Huami sfida dunque Xiaomi, per la quale realizza da anni la serie Mi Band, e lo fa con un prodotto che colma alcune lacune importanti.

Ricordiamo infatti che Amazfit Band 5 ha lo stesso look di Xiaomi Mi Band 5, e ne condivide gran parte della scheda tecnica. Sono però presenti due importanti novità, che la rendono più interessante anche in virtù di un prezzo di lancio molto aggressivo.

Amazfit Band 5 offre infatti il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e integra Amazon Alexa, per ottenere risposte, traduzioni, impostare timer e sveglie e molto altro. Il tutto con la solita autonomia importante, almeno 15 giorni secondo il produttore, con funzioni come PAI per la valutazione dell’attività fisica svolta e SomnusCare che analizza la qualità del sonno.

Tra le altre funzioni segnaliamo il monitoraggio del livello di stress, con gli esercizi respiratori per ridurlo, il tracciamento del ciclo mestruale e la misurazione continua del battito cardiaco.

Da oggi è dunque possibile acquistare Amazfit Band 5 anche in Italia, attraverso lo store ufficiale al prezzo promozionale di 44,90 euro, scontato di 15 euro rispetto al prezzo di listino di 59 euro. A questo prezzo la differenza con Xiaomi Mi Band 5 si riduce a pochi euro, e vista la presenza di Amazon Alexa e del misuratore di ossigeno nel sangue Amazfit Band 5 diventa davvero appetitosa, se non avete già acquistato il dispositivo Xiaomi.

