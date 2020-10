Anche se il Black Friday è ancora piuttosto lontano, ePRICE ha appena lanciato, per festeggiare i 20 anni dalla sua fondazione, una serie di iniziative che propongono per i prossimi giorni un cashback del 20% e speciali offerte su un ampia gamma di prodotti per la casa e per la famiglia, come TV, notebook, smartphone e piccoli e grandi elettrodomestici.

La prima promozione ideata da ePRICE per celebrare i suoi 20 anni d’attività consente di ricevere un cashback del 20%: da oggi 2 ottobre 2020, e solo per pochi giorni, saranno disponibili sconti fino al 50% su una selezione di prodotti hi-tech, in particolare notebook e smartphone Android, acquistando i quali si otterrà un buono sconto pari al 20% del valore d’ordine (e per un valore massimo di 1000 euro). Ciascun buono sconto potrà essere utilizzato a dicembre 2020 per un singolo ordine di prodotti venduti e spediti da ePRICE di importo superiore a 299 euro. Ecco i prodotti oggi in offerta:

Oltre al cashback del 20% disponibile solo per taluni prodotti, ePRICE ha deciso di celebrare i suoi vent’anni di attività lanciando anche un volantino online, ovvero il Webantino, che offre sconti fino a 500 euro e la possibilità in alcuni casi di richiedere il finanziamento in 20 rate a tasso zero. La promozione è valida da oggi fino al 26 ottobre 2020 e interessa una vasta selezione di prodotti tecnologici (e non), seppur si sente la mancanza degli smartphone Android.

ePRICE Webantino | Catalogo con tutte le offerte