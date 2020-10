Mentre The Walking Dead si appresta a chiudere per sempre i battenti dopo ben 11 stagioni e dopo essere diventata una delle serie TV cult degli ultimi anni – senza aspre critiche circa alcune scelte di regia -, domani partirà ufficialmente The Walking Dead: World Bejond, lo spin-off della serie post-apocalittica di cui vi avevamo parlato diversi mesi fa.

Una forte sensazione di deja vu

Trasmessa in streaming su Amazon Prime Video, la serie TV ruota attorno alle vicissitudini di quattro adolescenti inseriti all’interno di un mondo a 10 anni dallo scoppio dell’apocalisse zombie. Cresciuti, anzi sopravvissuti, all’interno di una comune riparata dagli zombie e in cui si inizia a respirare una parvenza di “normalità”, la serie TV gravita sul racconto delle peripezie che sorelle Iris (Aliyah Royale) e Hope (Alexa Mansour).

La loro vita viene scossa quando vengono a conoscenza che il padre, allontanatosi dalla comune alla ricerca di un vaccino, si trova in serio pericolo. Abbandonati i panni dei giovani ragazzi e buttati nel mezzo di un mondo ancora in preda agli zombie, le peripezie del gruppo sembrano soffrire dello stesso problema della serie TV madre: stagnazione della storia e poca azione.

La scelta di attori così giovani punta inevitabilmente a raccogliere l’interesse degli adolescenti, un po’ come ad esempio Stranger Things è riuscita magistralmente a fare nel corso degli scorsi anni. La speranza è che nel corso della serie gli sceneggiatori faranno tesoro degli errori commessi in The Walking Dead per confezionare invece un prodotto originale e appassionante.