Una delle principali novità introdotte dal team di Apple con iOS 14 è rappresentata dalla possibilità di personalizzare la homescreen, modificando a proprio piacimento le app nelle loro dimensioni, nei colori e perfino nei nomi.

Si tratta di una feature che di certo non stupirà gli utenti Android, in quanto fa parte del “pacchetto base” del sistema operativo di Google sin dalle sue origini ma che può invece essere percepita da chi usa un iPhone come una vera e propria rivoluzione.

E il moltiplicarsi in Rete delle homescreen condivise dagli utenti iOS ci conferma che questa feature a lungo attesa è stata effettivamente molto apprezzata.

Alcune delle personalizzazioni garantite da iOS 14

Per esempio qualcuno ha deciso di puntare su una personalizzazione basata su Spongebob:

C’è invece chi ha deciso di disegnare a mano le proprie icone e chi ha preferito puntare su un colore di base:

Altri hanno scelto di provare l’effetto neon:

Infine, non mancano i nostalgici, con icone basate su iOS 6, PlayStation 2 e Windows 95:

Voi avete già iniziato a sfruttare le potenzialità della nuova feature di iOS 14?

