Gli Apple Watch sono tra i prodotti più interessanti della casa di Cupertino e, pur non essendo dispositivi medici, offrono tante funzioni in grado di tutelare la salute dell’utente, come le notifiche dedicate in caso di rilevamento di alterazioni del ritmo cardiaco (AFib).

Nel corso dell’evento dello scorso 15 settembre, che ha visto tra i grandi protagonisti il nuovo modello di punta Apple Watch Series 6 e il più economico Apple Watch SE, Apple ha insistito molto su questo aspetto, evidenziando come i suoi indossabili siano stati d’aiuto per numerosi utenti anche in situazioni potenzialmente molto serie.

Da questo punto di vista va detto che gli Apple Watch sono dotati di funzioni dedicate che si propongono di aiutare l’utente anche a tenere sotto controllo lo stato di salute del proprio cuore. Lo smartwatch, infatti, è capace di monitorare la frequenza cardiaca in modo costante e avvisare l’utente se qualcosa non va. Allo stesso modo è capace di rilevare eventuali irregolarità del ritmo cardiaco.

A questo proposito, l’utente può anche decidere di attivare le notifiche di Apple Watch relative al ritmo cardiaco, così da essere subito informato di eventuali rilevamenti da tenere sott’occhio.

Dato che queste irregolarità potrebbero essere indicative di fibrillazione atriale (AFib) – per informazioni in merito, vi rimandiamo a heart.org –, potrebbe essere una buona idea attivare le suddette notifiche. Ecco come fare.

Apple Watch: attivare le notifiche per ritmo cardiaco irregolare

Prima di entrare nel merito, assicuratevi di avere installato l’ultima versione di watchOS disponibile per il vostro Apple Watch e l’ultima versione di iOS sul vostro iPhone. Vale poi la pena fare un’altra premessa: le notifiche che vedremo non sono progettate per persone di età inferiore ai 22 anni, né per gli utenti ai quali sia già stata diagnosticata la fibrillazione atriale.

Ciò detto, ecco i semplici passaggi da seguire:

Prendete il vostro iPhone e aprite l’app Health Cliccate su “Browse” Cliccate su “Heart” e poi “Irregular Rhytm, Notifications” Attivate il toggle “Irregular Rhytm” (se non già attivo).

Fatto questo, potete attivare/disattivare la stessa opzione anche nell’app Watch sul vostro iPhone:

Aprite l’app Watch Cliccate su “My Watch” Cliccate su “Heart” Attivate “Irregular Rhytm”.

Insomma, tutto molto semplice per avere a disposizione una funzione di Apple Watch potenzialmente molto utile per tutelare la vostra salute.

Usavate già queste notifiche? Fatecelo sapere nei commenti. Se invece state pensando di acquistare un nuovo Apple Watch “economico”, date un’occhiata a questa comparativa.