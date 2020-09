Il nome non è dei più originali, inutile nasconderlo, però AUKEY Lampada da Tavolo RGB si è rivelata un’ottima compagna in casa, soprattutto di sera, e questo ci ha convinto a parlarvene dopo un uso smodato che va avanti da qualche settimana.

AUKEY Lampada da Tavolo RGB arriva a casa in una confezione votata al risparmio e al rispetto per l’ambiente con dentro appena qualche plastichina, un piccolo manuale d’uso, con fortunatamente anche la lingua italiana, e l’alimentatore da parete con spina italiana. Esteticamente è sobria, elegante e gradevole e questo fa sì che si adatti a qualsiasi tipo di ambiente, sia moderno che antico, e a qualsiasi tipo di stanza (anche in bagno sta bene). Poi è costruita in modo impeccabile e perciò è solida e resistente, con la parte inferiore gommata così da essere ben salda sulla superficie d’appoggio.

La sua caratteristica principale però è quella di essere una lampada dotata di diverse funzioni particolari, seppur non sia smart e quindi dotata di alcuna connettività. Una volta collegata alla presa di corrente tramite l’alimentatore in dotazione, essa può creare un’atmosfera di luce in qualsiasi tipo di condizione e con colori e intensità differenti.

Ciò perché è in grado di riprodurre luce blu, bianca, gialla, verde, rossa e in vari altri colori, con la possibilità di variarne l’intensità, e quindi la tonalità, fino a un massimo di 200 lumens (6 W). Permette di farlo tramite delle gesture (tocchi singoli e prolungati) sulla superficie superiore per on/off, intensità e variazione del colore e un tasto posto sulla superficie inferiore, un po’ scomodo da raggiungere, utile per impostare un colore differente e un timer di 1 ora.

Nelle settimane d’utilizzo non ha mostrato la minima incertezza e ha funzionato sempre nel migliore dei modi, risultando in ogni occasione reattiva nell’accensione, nello spegnimento e nelle variazioni di intensità e colore. E questo è senz’altro positivo perché ogni input viene recepito e applicato immediatamente, senza doverlo ripetere e aspettare qualche secondo.

AUKEY Lampada da Tavolo RGB possiede anche una memoria così da proporre all’accensione successiva l’ultima personalizzazione di luce impostata. E’ disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo di 34,99 euro e fino al 28 settembre potete averla con uno sconto del 15% usando il codice WBLD9KWT.

Acquistala su Amazon in sconto col coupon