La Pantera è la prima bici elettrica di Verve. Non c’è nessun errore, è lo stesso brand di motociclette. Un brand che sviluppa in Italia, un brand che ha esperienza nella ricerca dei più piccoli dettagli, un brand che alla sua prima bici elettrica è riuscito a tirare fuori un mezzo davvero riuscito oltre che molto, molto bello. Ecco come va la Verve Pantera.

Verve Pantera Design

La Pantera di Verve si distingue per il design che coniuga sapientemente elementi street con tocchi retro, creando un’estetica accattivante. La struttura in alluminio è robusta, rinforzata dove serve per permettere di affrontare in sicurezza qualsiasi tragitto. Nota di merito per l’uso limitato delle plastiche che contribuisce a conferirle un aspetto premium.

I dettagli di questa Pantera sono tutti curati, il faro frontale a LED regolabile e lo stop posteriore incastonato nel telaio, conferiscono un tocco di stile che non farà mai passare inosservata questa bici elettrica. La sella spaziosa e comoda per addirittura due persone, la forcella ammortizzata e il manubrio BMX ergonomico completano l’esperienza di guida confortevole e piacevole. seconda nota di merito per il display essenziale ma completo e per il cable management con zip per facilitare la gestione.

Solitamente le geometrie di bici elettriche simil motorino rendono particolarmente scomoda la pedalata muscolare. Questa Pantera è bella alta, la struttura è importante così come la sella, si riesce a pedalare con molta più comodità rispetto ai competitor. Questo è un grosso punto a favore per questa bici elettrica sviluppata da Verve.

La Pantera offre numerose opzioni di personalizzazione attraverso accessori disponibili sul sito ufficiale di Verve. Tra questi, vi sono poggiapiedi posteriori, un kit portapacchi, pneumatici street e persino un acceleratore per chi desidera un’esperienza di guida più dinamica (solo per utilizzo privato in Italia).

Verve Pantera Specifiche tecniche

Ecco la lista di specifiche tecniche di Verve Pantera:

Motore brushless 250 W nominale

Sensore di coppie e velocità

Batteria 48 V 10.4 ah Samsung

Velocità massima di fabbrica 25 Km/h

Autonomia dichiarata 50-80 Km / 90-120 versione Max

Cambio Shimano Acera 8 rapporti

Ruote fat Kenda 20″

Freni idraulici tektro dorado

Forcella ammortizzata

Sella per due persone

Display di controllo

Faro LED frontale

Parafanghi

Telaio in alluminio

31 Kg di peso

Verve Pantera Prestazioni

La Pantera è equipaggiata con un motore elettrico brushless dalla potenza nominale 250 W alimentato da una batteria Samsung da 48V 10.4Ah. Il cambio Shimano Acera a 8 velocità assicura una transizione fluida tra le marce, mentre le ruote fat Kenda da 20×4 con cerchi in magnesio offrono stabilità e aderenza su vari tipi di terreno. I freni idraulici Tektro Dorado, con 4 pistoncini e pastiglie metallo ceramiche, assicurano un’efficace frenata in qualsiasi condizione. Sono opzionali ma ne valgono la pena.

La Pantera offre prestazioni superiori rispetto a fat bike più potenti (anche quelle illegali) grazie al sensore di coppia che fornisce una risposta immediata e precisa alla pedalata. La combinazione di motore potente e sensore di coppia consente una guida fluida e senza sforzo, sia in pianura che in salita. L’ingresso della spinta del motore è reattivo, consentendo al ciclista di adattare facilmente lo stile di guida alle proprie esigenze grazie al cambio ben tarato.

La Verve Pantera è una bici elettrica veloce, super comoda da utilizzare e sicura. Lei è perfettamente in regola con la legge ma non per questo poco divertente o performante. La Pantera domina l’utilizzo cittadino non può mai andare in crisi in un contesto così blando, riesce a gestire qualsiasi tipo di situazione con una comodità disarmante.

La bici elettrica di per sé è pesante ma sembrerà leggerissima perché il sensore di coppia e quello di velocità lavorano benissimo in combo ed è proprio il sensore di coppia il suo vero asso nella manica perché permette di avere un controllo sullo stile di guida senza pari. In un test estremo, su una salita bella ripida, con due persone a bordo della Pantera, si riesce a partire da fermi senza problemi o sforzi particolari.

La Verve Pantera è adatta a qualsiasi tipo di utilizzo, in città o in esterna. Grazie alla combinazione di fattori tecnici come telaio solido, ruote fat adatte un po’ a tutto, ammortizzazione ottima data dalla forcella importante e dalla sella ben imbottita, insomma si guida sempre in sicurezza qualsiasi sia la condizione del manto, buche e ostacoli. In una città come Napoli, piena zeppa di salite e discese non proprio ideali per una fat bike, questa Pantera semplicemente non avverte le salite ma va utilizzata a dovere, con la giusta marcia e con il giusto livello di assistenza (sono 5 e tutti ben adeguati).

C’è anche la presenza del walk assist, attivabile premendo il tasto meno, che aggiunge ulteriore praticità a questa bici elettrica. Seconda nota di merito finale per la sua silenziosità, in strada non fa un rumore, uno scricchiolio, segno di un assemblaggio di qualità.

Verve Pantera Autonomia

Verve dichiara fino a 80 Km di autonomia per la versione base e fino a 120 Km per la versione con batteria maggiorata. Noi abbiamo portato a casa un range di 60-70 Km con un utilizzo misto. Ovviamente come al solito, tutto dipende dal percorso, da quante salite si fanno, dal vostro peso, se portate zaini pesanti e così via. Il valore su cui muoversi per una valutazione reale è almeno 60 Km. La batteria Samsung si può rimuovere dal corpo della bici elettrica per caricarla comodamente a casa.

Verve Pantera conclusioni e codici sconto

Il prezzo di listino della Pantera è di 1990 Euro per la versione base e 2390 Euro per la batteria maggiorata, posizionandola nella fascia alta del mercato delle ebike. Tuttavia, considerando la qualità costruttiva, le prestazioni e la possibilità di personalizzazione offerte, il prezzo risulta adeguato temendo a mente l’andamento del mercato delle bici elettriche.

Ma la Verve Pantera diventa una top choice se si usufruisce del nostro codice sconto esclusivo del 15% che permette di risparmiare fino a 360 euro sull’acquisto. Il codice sconto da inserire è: TUTTOTECH15.

La Pantera di Verve è una bici elettrica premium che si fa apprezzare fin dal primo impatto. Tutto è stato studiato affinché l’esperienza di guida sia di piacevole, divertente, sicura e nel totale rispetto delle normative italiane. Il parco accessori in crescita, la presenza del brand in vari dealer sul territorio la rendono decisamente diversa rispetto a gran parte delle scelte molto più consumer che si vedono in giro. La Pantera è stata pensata per distinguersi e ci riesce alla grande.