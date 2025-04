È legale, un po’ strana, ha un sensore di coppia, due gomme larghe fat, tanta autonomia e una capacità di carico complessiva di 200 kg che le permette di trasportare persone e/o cose senza problemi. Una bici elettrica che non passa di certo inosservata, non tanto per il verde smeraldo che fa risaltare il telaio, ma per le sue proporzioni atipiche, molto allungate ma sensate.

Perché Fiido T2 è una e-bike da carico, un muletto che oltre a fare da bici, permette di trasportare agevolmente varie cose (bimbe e bimbi compresi), sia davanti che (soprattutto) dietro. L’abbiamo guidata per qualche settimana e, qui sotto, vi raccontiamo brevemente cosa ci è piaciuto e se (e per chi) potrebbe avere senso.

Design e dimensioni della bici Fiido T2

I tubi del telaio in alluminio un po’ ricordano le bici in acciaio, unico richiamo palese a quelle vecchie glorie di un passato da cui questa Fiido T2 prende parecchio le distanze. Le proporzioni sono molto particolari, essendo una bici con un carro molto lungo fatto apposta per garantire una capacità di carico dignitosa e sfruttabile, gestibile in vario modo, anche grazie ai vari accessori dedicati (da acquistare separatamente). Anche davanti c’è un ripiano che può essere utilizzato come portaoggetti.

È lunga (186 cm) e pesante (39,5 kg), e lo si nota subito appena arriva il pacco che la contiene, già quasi tutta assemblata: bisogna montare il manubrio sul cannotto, la ruota anteriore, la mensola con il faro anteriore (fa tanta luce, quello posteriore segnala le frenate), il parafango frontale e i pedali; una questione di pochi minuti e alla portata di tutti, grazie anche ai vari attrezzi e all’esaustivo manuale cartaceo inclusi. Volendo, si possono montare anche i due poggiapiedi per chi siede dietro, o smontare le coperture in plastica che chiudono la parte laterale posteriore della bici.

Esteticamente è dunque molto originale, per via delle ruote larghe 4 pollici da fat bike con diametro ridotto da 20″, per il ripiano posteriore in legno, ma anche per le forme del telaio. È curato, ma non troppo considerando che le saldature tra i vari tubi sono ben evidenti anche nelle zone più visibili; ma non sorprende molto, considerando che si tratta in ogni caso di una bici economica. Non abbiamo tuttavia riscontrato nessun problema di scricchiolii, rumori o oscillazioni anomale, comunque. In caso di problemi, ma anche per sicurezza, di tanto in tanto è bene verificare il montaggio e i serraggi, spesso causa di cigolii e altre problematiche di stabilità della bici.

Nel complesso, è una bella bici, solida, fatta bene per il prezzo che costa, una bici che si fa notare parecchio sia per via delle dimensioni che per le sue dette particolarità.

Taglia e geometrie

Nonostante sia una bici molto lunga, i 407 mm di reach (la distanza tra il centro del movimento centrale e la parte superiore del tubo sterzo) rendono la Fiido T2 comoda anche per chi non è molto alto di statura. Secondo il produttore è adatta a persone alte tra i 155 e i 200 cm, informazione che reputiamo corretta, anche grazie alle diverse opzioni disponibili per adattare la propria posizione: la pipa (o attacco manubrio) è regolabile su diverse inclinazioni e anche il reggisella è lungo e si fissa molto in basso nel telaio.

Insomma, una geometria comoda e adattabile, senza dubbio adatta a una bici cargo come la Fiido T2, che monta anche un comodo manubrio largo il giusto (73 cm), con delle manopole ergonomiche e con i vari comandi ben posizionati, cioè facili da raggiungere e da usare. È molto larga, imbottita e morbida la sella, forse anche troppo, nonostante sia un componente facilmente sostituibile a seconda delle diverse esigenze e preferenze. Comodo anche il cavalletto doppio, che garantisce un’ottima stabilità e facilita i carichi.

A seguire le geometrie della Fiido T2, per farsi un’idea e, volendo, confrontarla con altre biciclette simili e non.

A-Seat tube 335 mm B-Seat tube angle 72° C-Head tube 200 mm D-Head angle 72° E-Top tubelength 598 mm F-Standover height 477 mm G-BB drop 0 H-Rear Center 640 mm l-Wheelbase 1280 mm J-Reach 407 mm K-Stack 590 mm L-Maximum seat height 960 mm M-Minimum seat height 760 mm N-Rear rack height 640 mm O-Total length 1860 mm P-Handlebar height 1190 mm Q-Handlebar length 730 mm R-Rear rack length 650 mm S-sear rack outer diameter length 580 mm T-Rear rack width 170 mm

Componenti, motore e display di Fiido T2

Le principali caratteristiche di Fiido T2: telaio, manubrio, attacco manubrio, serie sterzo, reggisella e forcella in alluminio

capacità di carico: 200 kg

forcella anteriore bloccabile a olio con 60 mm di escursione

motore brushless da 250 W di potenza e 55 Nm di coppia, motore posizionato nel mozzo della ruota posteriore

sensore di coppia Mivice S200 che rileva la pressione in 0,01 secondi

velocità massima di 25 km/h

3 livelli di assistenza

batteria rimovibile da 998,4 Wh

autonomia massima di 136,26 km in modalità Eco, 114,37 km in Sport e 102,45 km in Turbo

tempo di ricarica: circa 7 ore

trasmissione Shimano a 7 velocità: monocorona da 52 denti, pignoni da 14 a 28 denti

ruote da 20″ con pneumatici CST fat larghi 4″

faro anteriore e posteriore a LED con stop

freni a disco idraulici a quattro pistoncini con dischi da 230 millimetri di diametro

display LCD da 2,4″ certificato IP68;

app companion

peso dichiarato: 39,5 kg

Cambio, freni e display

Come anticipato nella scheda tecnica, Fiido T2 monta un cambio Shimano Tourney a 7 velocità con monocorona da 52 denti e pignoni da 14 a 28 denti, una rapportatura a nostro avviso adeguata alla tipologia di bicicletta perché permette sia di affrontare salite abbastanza ripide (anche a doppia cifra percentuale) che di non pedalare a vuoto superando (di poco) i 30 km/h. Funziona anche bene e non lo abbiamo nemmeno dovuto regolare, fra l’altro, cosa tutt’altro che scontata considerando i tanti scossoni cui è soggetta durante il trasporto e che, spesso, obbligano a fare qualche regolazione di fino.

Sono ottimi i freni a disco idraulici, abbastanza modulabili e molto potenti, giusti per il peso della bici (sia a secco che a pieno carico; considerando che può supportare fino a 200 kg): due freni idraulici con pinze a quattro pistoncini e dischi da ben 230 millimetri di diametro. Nessun problema rilevato nemmeno in questo caso, a parte un leggero sfregamento del disco anteriore facilmente risolto intervenendo sulle due brugole di regolazione della pinza.

Per gestire le funzioni e leggere alcuni parametri chiave c’è poi un computerino dotato di un display da 2,4 pollici LCD, certificato IP68 e ben visibile anche sotto la luce diretta del sole. È affiancato da quattro tasti fisici che permettono di cambiare il livello di assistenza o disattivarla, di suonare il campanello (che più che come un campanello suona come un clacson), di accendere le luci e di vedere alcune informazioni come i chilometri percorsi o la durata del viaggio, oltre a mostrare alcune spie che avvisano di eventuali problemi (come surriscaldamenti eccessivi). Fa un po’ da computer di bordo e da ciclocomputer (qui i migliori e le informazioni per sceglierli), seppur privo di molte funzioni, che per una bici cargo come la Fiido T2 non sono di certo indispensabili. Volendo, si può anche collegare all’app companion per avere qualche informazione e funzione extra o per installare gli aggiornamenti software, utili per risolvere eventuali problemi, ad esempio.

Motore, batteria e autonomia

250 W di potenza e 55 Nm di coppia massima gestibile in tre livelli (Eco, Sport e Turbo) sono i numeri del motore brushless con cui è equipaggiata Fiido T2, un motore integrato nel mozzo posteriore di una ruota con raggi integrati, un tutt’uno che garantisce solidità e resistenza all’intero sistema ruota. Lavora insieme al sensore di coppia Mivice, che rileva la pressione sul pedale in 0,01 secondi, secondo quanto dichiara il produttore, sensore che garantisce una pedalata molto più naturale rispetto alle bici che montano i più economici sensori di cadenza. Perché il sensore di coppia, in sostanza, fa sì che il motore eroghi la potenza come se a spingere fosse il ciclista, gestendo meglio la potenza e rendendo di conseguenza l’assistenza alla pedalata più fluida, reattiva e, per l’appunto, più naturale e simile a come reagisce una bici muscolare, semplificando molto. Insomma, il motore della Fiido T2 è potente il giusto e anche facilmente gestibile.

La batteria della Fiido T2 è invece da 998,4 Wh, capacità notevole di un’unità posizionata centralmente tra il carro e il tubo sella, posizione che semplifica l’estrazione e aiuta con il bilanciamento dei pesi. Si può infatti ricaricare sia quando è montata sulla bici che a parte; servono circa 7 ore per una ricarica completa. Nonostante il peso della bici, garantisce un’ottima autonomia, come anticipato dalla scheda tecnica e come abbiamo provato noi stessi.

Per esempio, dopo un giro di 67 chilometri e 1200 metri di dislivello con vari saliscendi e salite anche a doppia cifra in una zona collinare, senza fare troppa attenzione all’efficienza (circa il 60% in Sport, il 20% in Turbo e il 20% in Eco), c’era ancora sufficiente autonomia per proseguire il giro (una tacca su cinque). C’è da dire che il ciclista che l’ha provata, chi scrive, pesa circa 68 kg ed è un ciclista amatore, ragione per cui uno scenario simile non è detto sia ripetibile da chi pesa di più e non è abituato a pedalare spesso. Usandola in città, dove il peso del ciclista incide (ovviamente) molto meno non escludiamo si possano superare agevolmente i 100 km di autonomia e raggiungere le percorrenze dichiarate dal produttore (indicate sopra nella scheda tecnica).

Come si guida Fiido T2

Complice il peso e la massa, prima di farci un giro è legittimo aspettarsi una bici poco agile e impacciata nei movimenti. Eppure, sorprendentemente, basta pedalarci per qualche minuto per notare quanto si guida bene (per essere una bici cargo), mette perfino subito a proprio agio anche chi, come chi scrive, è leggero e abituato a biciclette (muscolari) che pesano un quarto. Aiuta molto il sensore di coppia menzionato, che non strattona e permette di guidare con una discreta fluidità anche nelle situazioni più complicate, nelle stradine strette e in mezzo al traffico dove capita spesso di mettere il piede a terra e di ripartire di frequente. Serve una certa forza per spostarla, quello sì, ma l’abbiamo trovata molto più gestibile e manovrabile di quello che ci aspettavamo. D’altronde c’è anche l’assistenza alla spinta fino a 6 km/h con acceleratore dedicato, fondamentale per spostare una bici da carico come lei.

Gioca un ruolo importante la forcella ammortizzata della Fiido T2, con 60 mm di escursione, di cui si può regolare la compressione e che, assieme alle gomme larghe da fatbike, la rende comoda anche sulla strade più dissestate. Dai tasselli delle gomme, appena pronunciati, si intuisce subito che non è adatta al fuoristrada, ma ci si possono affrontare senza problemi sterrati leggeri e mulattiere con la terra battuta. Nessun problema anche nelle discese, anche lunghe e a pieno carico. D’altronde, con un impianto freni del genere, non poteva essere altrimenti.

Come anticipato, l’abbiamo provata anche per giri poco consoni alla sua natura cittadina, e non abbiamo riscontato alcun problema, fuorché una spia accesa per eccessivo surriscaldamento. Ci è capitato percorrendo una salita test irregolare da un centinaio di metri di dislivello con una media di circa il 7,5% e con punte che sfiorano il 20%. Uno scenario estremo per il tipo di bici, che non è certo pensata per affrontare salite simili, prova che tuttavia non ha portato a conseguenze: non si è nemmeno disattivata l’assistenza alla pedalata.

Considerazioni finali

Fiido T2 è un’ottima bici elettrica cargo, di cui abbiamo apprezzato soprattutto la fattura, la guidabilità e la versatilità. Come anticipato, è possibile infatti personalizzarla a seconda delle proprie esigenze acquistando alcuni accessori come quelli per fissare al portapacchi delle borse e le barriere di sicurezza per bambini con cuscini integrati.

Il rapporto fra qualità e prezzo è molto elevato considerando quello che offre e il prezzo di listino non eccessivo, 1.799 euro, prezzo che scende a 1.399 euro grazie all’offerta pasquale ancora in vigore in questi giorni, che la rende ancor più interessante. Una volta terminata la promozione, potete tuttavia usare il codice sconto tuttotechT250 per risparmiare 50 euro. In tutti i casi, la spedizione è gratuita.

Non è una bici per tutti, è chiaro, ma chi cerca un prodotto di questo genere, a nostro avviso, farebbe bene a prenderla in considerazione.

Link per acquistare Fiido T2 in sconto

Pro: rapporto qualità-prezzo



versatilità



autonomia Contro: peso