Segway-Ninebot ha annunciato Ninebot KickScooter Max G30LP con l’obiettivo di “umanizzare” l’alieno della famiglia, quel Ninebot KickScooter Max G30 che nemmeno un anno fa, con un’autonomia sorprendente (65 km) ed una serie di primizie tecniche, conduceva il settore dei monopattini elettrici su un territorio non ancora esplorato.

Curiosa la scelta di avviare i preordini nei soli Stati Uniti nel momento in cui diverse nazioni dell’Unione Europea come l’Italia drogano il settore della micro mobilità elettrica con incentivi statali. L’approdo di Ninebot KickScooter Max G30LP nel Vecchio Continente comunque non dovrebbe essere in discussione, anche se in questi casi il time-to-market può fare la differenza.

Rispetto all’ammiraglia di casa Segway-Ninebot, KickScooter Max G30LP è più corto e basso ed anche più leggero (quasi due kg in meno) per via di un pacco batterie ridotto a 10,2 Ah, comunque in grado di garantire un’autonomia massima di 40 km.

Del fratello maggiore tuttavia ha mantenuto parecchio: il motore elettrico da 350 watt nella ruota posteriore, gli pneumatici tubeless da 10 pollici o la certificazione IPX5, per citare alcuni aspetti. Inalterato anche il design che fa affidamento su una tonalità di grigio più chiara per segnare il confine tra i due modelli di casa Segway-Ninebot.

Di seguito le specifiche tecniche complete di Ninebot KickScooter Max G30LP.

La scheda tecnica di Ninebot KickScooter Max G30LP

Motore brushless DC ad effetto Hall da 350 watt nominali e 700 watt di potenza massima;

Velocità massima 30 km/h;

Tre modalità di guida: Speed limit, Standard e Sport;

Pendenza massima superabile del 20%;

Portata massima 100 kg;

Autonomia massima di 40 km;

Pacco batteria al litio da 36 V nominali e 10,2 Ah per 367 Wh, ricarica completa in circa 6,5 ore;

Sistema di gestione (BMS, battery management system) che assicura maggiore sicurezza e maggiore durata al pacco batterie: protezioni da temperature eccessive, corto circuito, sovracorrente e sottotensione con auto-spegnimento, doppie protezioni da sovraccarica e sovra scarica;

Doppio sistema frenante, anteriore e posteriore: anteriore meccanico con freno a tamburo, posteriore elettronico rigenerativo eABS;

Gestione tramite app;

Certificazione IPX5 contro sporco, polvere e schizzi;

Ruote da 10 pollici;

Dimensioni: 1.109 x 472 x 1.146 mm aperto, 1.109 x 472 x 534 mm chiuso, peso 17,5 kg.

Prezzo e disponibilità di Ninebot KickScooter Max G30LP

Per il momento Ninebot KickScooter Max G30LP è disponibile in preordine negli USA a 649,99 dollari a fronte di un prezzo di listino di 699,99 dollari. Il 25 giugno 2020 termineranno i preordini e partiranno le prime spedizioni. Ancora non sappiamo se e quando il monopattino elettrico di Segway-Ninebot arriverà in Europa, ad un prezzo che possiamo immaginare vicino ai 650 euro.