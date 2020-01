Un inizio d’anno interessante per la mobilità urbana: a partire dal 1° Gennaio i monopattini elettrici sono equiparati alle bici, e possono liberamente circolare ovunque sia permesso anche agli altri velocipedi. È quello che stabilisce la legge di Bilancio (160/2019) al comma 75 dell’articolo 1, approvato dal Parlamento anche se i tecnici di due ministeri hanno espresso le proprie perplessità.

Cosa cambia dal 1° Gennaio per chi guida i monopattini elettrici?

La risposta è tutto: mentre prima, per non rischiare di incappare in multe salate, bisognava attendere che il proprio comune lanciasse una sperimentazione ad-hoc, indicando le zone in cui i monopattini elettrici avrebbero potuto circolare liberamente, ora non è più così.

Qualunque zona sia consentita all’uso di velocipedi come le bici diventa automaticamente un luogo in cui utilizzare i monopattini elettrici, ovviamente rispettando sempre le limitazioni rintracciate già nel decreto Toninelli. In particolare:

Il monopattino elettrico deve avere una potenza nominale non superiore ai 500 W;

Il monopattino elettrico non deve superare i 20 km/h su strade, zone 30 e piste ciclabili;

Il monopattino elettrico non deve superare i 6 km/h nelle zone pedonali;

Vietato circolare sui marciapiedi;

Il monopattino elettrico deve avere segnalatore acustico e luci.

Significa che l’utilizzo non è consentito su strade extraurbane e autostrade, ma su strade fuori dal centro abitato che non facciano parte di queste due categorie, nonostante la limitazione di velocità, si potranno utilizzare. I minorenni ora non dovranno conseguire patentino AM per guidare i monopattini elettrici, a differenza di quanto stabilito in precedenza, e non vi è obbligo di indossare il casco.

Rischio incidenti e normativa

I primi dubbi arrivano dal Ministero dell’Interno e dei Trasporti, i quali avevano preparato norme alternative più elaborate per evitare un aumento dei rischi, dato soprattutto dalla differenza di velocità con gli altri mezzi motorizzati.

Nessuno mette in dubbio i rischi collegati alla guida dei monopattini elettrici, che secondo alcuni studi risultano abbondantemente più elevati di quelli legati all’utilizzo di una bici, ma almeno sulla carta sia monopattini che bici presentano il medesimo rischio per gli altri mezzi.

Interessante ora l’equiparazione piena in caso di incidente: chi guida auto, moto e mezzi pesanti non ha diritto a particolari attenuanti se investe un monopattino, mentre fino al 31 Dicembre l’investito poteva avere comunque una parte di colpa, ad esempio se il sinistro veniva compiuto in un’area dove fosse proibita la circolazione.

La normativa vigente è completamente ribaltata rispetto a quella in vigore fino al 31 Dicembre: a meno di divieti da parte dei comuni che riguardino sia monopattini elettrici che bici, i veicoli per la micromobilità elettrica potranno circolare liberamente su tutto il territorio urbano. Rimangono esclusi altri veicoli come segway, monowheel e hoverboard, i quali rimangono ancora legati alle singole sperimentazioni che i comuni dovranno decidere di adottare.

Non sono poche le criticità mosse, e proprio per fare chiarezza l’ASAPS, l’Associazioni Sostenitori Amici Polizia Stradale, ha redatto un documento in cui si evidenziano i punti più oscuri della normativa, su cui Ministero dei Trasporti ed Interno dovrebbero fare chiarezza. Il documento è disponibile a questo indirizzo.

