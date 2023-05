Oggi vi proponiamo la recensione della GoGo Best GM26, una bici a pedalata assistita per essere precisi, l’abbiamo selezionata tra le tante proposte cinesi perché gode di un ottimo rapporto qualità prezzo, è completamente conforme alle norme in vigore nel nostro paese, è costruita bene ed è equipaggiata con componenti ben bilanciati, facili da riparare e su cui ogni meccanico saprà mettere le mani. Scopriamola!

Video recensione GoGO Best GM26

Spedizione e montaggio

Partiamo dalle basi, cioè dalla spedizione e dal montaggio, due aspetti molto importanti quando si acquista una bici online. In questo caso abbiamo due belle notizie, la bici infatti vi arriverà ben imballata in una grossa scatola di cartone rinforzato, troverete protezioni in gomma e in plastica sui punti più delicati, il tutto ben protetto da ulteriore materiale isolante.

La spedizione avviene dalla polonia, non ci sarà quindi il rischio di incappare in dazi doganali e il viaggio che dovrà sopportare sarà relativamente tranquillo e breve, nel giro di 4 o 5 giorni sarà a casa vostra.

Il primo assemblaggio sarà piuttosto facile, dovrete fissare giusto il manubrio, le ruote e gli accessori come fanalino, computerino e parafanghi, nulla di complicato. Non preoccupatevi di acquistare gli attrezzi, vi basterà il multitool con brugole e giraviti che troverete in confezione.

Insieme alla bici arriveranno anche una coppia di parafanghi, un faro anteriore che si collega direttamente alla batteria, un fanale posteriore con le sue batterie rimovibili (questo è indipendente) e l’alimentatore per ricaricare la batteria.

Componenti di buona qualità

La GoGo Best GM26 è una bici entry level e di conseguenza è “montata” con componenti economici. La buona notizia però, è che non si è scesi a compromessi su affidabilità e praticità. Troviamo quindi componenti economici ma resistenti e molto comuni anche tra i meccanici italiani, facili da aggiustare o sostituire in caso di guasto. Molto bene anche il peso che è appena superiore ai 22 Kg, davvero pochi per una bici elettrica con una grande batteria e una manna in termini di agilità e manovrabilità del mezzo.

Telaio: è in alluminio con finiture magistrali, le geometrie sono da city bike ma questo ha permesso di rendere compatibile la bici con driver di altezze molto diverse, da 160 cm a 190. In realtà vi consigliamo di acquistarla solo se siete alti fino a 185 cm, oltre diventa troppo piccola. Uno dei principali motivi per cui abbiamo selezionato questa bici è per l’integrazione del motore e della batteria, due aspetti che rendono molto migliore la dinamica di guida rispetto alle due ruote con motore sul mozzo e batteria esterna.

Sul telaio si trovano i fori per il montaggio di un portapacchi, come quello Topeak da cicloturismo che avete visto nel video, via libera quindi anche ai seggiolini per bambini che si possono installare eventualmente anche anteriormente.

Motore

Il motore è un Ananda M60, modello di fascia bassa del produttore cinese che si sta diffondendo rapidamente anche sul mercato europeo. Si tratta di un costruttore affidabile e ormai affermato, con diversi modelli a catalogo anche per MTB e Touring. La potenza nominale è di 250 Watt, con una coppia di 70 NM. C’è tutta la forza che serve per muoversi in città e fuori città, eventualmente anche trasportando carichi (borse da viaggio, seggiolini con bambini ecc…). La bici non ha problemi anche su salite con una discreta pendenza ed eventualmente offroad, chiaramente l’assistenza viene disattivata automaticamente oltre i 25 Km/h per soddisfare la normativa del codice della strada.

La spinta è corposa ma anche modulabile in base all’intensità della pedalata, certo non c’è quella naturalezza di pedalata che si ottiene con motori Bosh o Yamaha, però con un minimo di abitudine si imparerà a governare con facilità i 5 livelli di assistenza.

Abbinato al motore c’è un monitor resistente agli spruzzi d’acqua da montare sul manubrio. Attraverso una mini console con 3 tasti è possibile impostare un livello di assistenza da 0 a 5, si può consultare la velocità istantanea, quella media, i km parziali e totali, la potenza erogata dal motore e l’autonomia residua, con una stima dinamica della distanza residua.

Batteria e autonomia

La batteria è da 360 Wh e consente di coprire circa 50 Km con una sola carica, il dato è piuttosto attendibile in pianura con un livello di assistenza 2 o 3, mentre chiaramente scende se il rider è particolarmente pesante o se si affrontano molte salite. Autonomia certamente soddisfacente anche considerando che le celle sono integrate nel telaio per un look molto pulito. E’ possibile comunque rimuovere il modulo batteria per ricaricarlo lontano dalla bici, o in alternativa la ricarica può avvenire direttamente attraverso la presa posta sul telaio, ci vorranno circa 6 ore per portare la batteria da 0 a 100%.

In conclusione

La GoGo Best GM26 è una bici affidabile e sicura, le scelte sagge sui componenti si ripercuotono su un’esperienza d’uso molto positiva sia nell’immediato che sul lungo termine, quando verrà il momento di eseguire un po’ di normale manutenzione. A differenza di molte altre bici elettriche cinesi, la GoGo Best GM26 è completamente conforme alla legge, così da poterla utilizzare senza pensieri. Il prezzo di listino è di 1699 Euro, in questo momento però si trova in offerta a 1269 Euro e con il codice sconto in basso potete risparmiare un ulteriore 5%.

Acquista la bicicletta GM26 su GOGO BEST | CODICE SCONTO: F7WQ68

In alternativa vi proponiamo anche la GM27, con ammortizzatore anche posteriore.