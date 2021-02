Il secondo appuntamento della nostra serie dedicata alla conoscenza della lotteria degli scontrini, l’iniziativa promossa dal Governo per incentivare l’uso dei pagamenti elettronici, combattere l’evasione fiscale e accrescere il giro d’affari dei negozi fisici, è dedicato ad un aspetto centrale dell’intero concorso a premi, ossia quello delle vere e proprie estrazioni.

Tra le domande che potenzialmente sono circolate maggiormente nelle menti dei partecipanti alla lotteria degli scontrini, che lo ricordiamo sono sia i clienti che i commercianti, potremmo scommettere ci sia l’ammontare dei premi e soprattutto il momento in cui questi vengano estratti: pronti a vederci chiaro proprio su questi due temi?

Quali sono i premi previsti dalla lotteria degli scontrini?

Anzitutto va ricordato che i premi della lotteria degli scontrini sono estratti a cadenza settimanale, ma anche mensile e annuale. Inoltre nel momento in cui vince il cliente, vince anche l’esercente che ha emesso lo scontrino associato all’acquisto: in altre parole, il documento d’acquisto vincente premia sia chi compra che chi vende.

Pure in modo importante: il premio più ricco è infatti di 5 milioni di euro per i clienti, di 1 milione di euro per i commercianti; entrambi vengono estratti una volta all’anno. Di importo sensibilmente inferiore i premi a cadenza più ravvicinata, che tuttavia interessano un numero maggiore di partecipanti alla lotteria degli scontrini: ogni mese vengono infatti assegnati 10 premi da 100.000 euro ciascuno per i clienti, altrettanti premi da 20.000 euro ciascuno per i commercianti.

Ogni settimana invece lo Stato elargisce 15 assegni da 25.000 euro per i consumatori e altrettanti da 5.000 euro per gli esercenti.

Quando vengono estratti i vincitori della lotteria degli scontrini?

Detto dell’ammontare dei premi, è probabilmente più importante capire quando questi vengono estratti ed assegnati. La prima estrazione in assoluto, come avverte il conto alla rovescia sulla home page del portale dedicato all’iniziativa, si terrà giovedì 11 marzo 2021, giorno in cui saranno sorteggiati i primi vincitori dei premi mensili ossia, come detto sopra, dieci scontrini a cui andranno 100.000 euro in direzione dei clienti e 20.000 euro in direzione degli esercenti che li hanno emessi.

Le estrazioni settimanali invece andranno a regime a partire da giovedì 10 giugno 2021. Di conseguenza gli scontrini emessi in questo primo periodo dell’iniziativa concorreranno solamente alle estrazioni mensili, mentre i primi validi per le estrazioni settimanali saranno quelli trasmessi e registrati dal sistema che governa la lotteria degli scontrini a partire dal 31 maggio 2021.

Dopo questa data il meccanismo delle estrazioni rimarrà immutato per la restante parte dell’anno, quindi ogni giovedì verranno destinati i premi relativi agli acquisti effettuati dal lunedì alla domenica della settimana precedente il sorteggio. La data dell’estrazione annuale non è stata ancora fissata dal Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Piccola curiosità: gli scontrini associati ad un prodotto che è poi stato reso, o i documenti d’acquisto emessi per errore e poi annullati dal negoziante, in un primo momento vengono comunque trasmessi al sistema e quindi possono essere estratti, ma la “pesca” viene subito ripetuta poiché, naturalmente, queste circostanze invalidano il premio. Altro motivo di annullamento è quando il documento estratto è associato a uno scontrino che è già risultato vincente nel corso della medesima serie di estrazioni.

