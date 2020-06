In Italia ci sono ancora tantissime persone che gestiscono i messaggi di posta elettronica con Alice Mail, nonostante il brand Alice sia morto e sepolto da tempo. Che cosa è cambiato in 15 anni, da quando cioè iniziarono a essere registrate email con dominio @alice.it da milioni di utenti nel nostro Paese?

Cercheremo di rispondere a tutte le domande sull’utilizzo del servizio di posta Alice Mail in questa guida, facendo chiarezza su come funziona oggi e su come usarlo anche da smartphone. Cliccate su una delle seguenti voci e andate subito all’argomento che più vi interessa.



Cos’è Alice Mail

Alice Mail è stato un servizio di posta elettronica fino al 2011, oggi inglobato in TIM Mail. Il marchio Alice debuttò in Italia nel 2005, sostituendo Virgilio.it, venendo spesso associato ai servizi Internet commercializzati dal gruppo Telecom Italia. Ad alice.it sarebbe poi subentrata cinque anni più tardi la stessa Telecom.

Chi ha registrato un account di posta Alice con il dominio @alice.it tra il 2005 e il 2010 può ancora usarlo, ma il servizio è interamente gestito da TIM Mail sia su computer che su smartphone. Ciò significa che una volta eseguito il login, l’interfaccia e la veste grafica sarà la stessa di quella proposta ai clienti TIM che hanno registrato una email con dominio @tim.it.

Come funziona Alice Mail

In questo capitolo cercheremo di rispondere a tutte le domande poste dagli utenti possessori di un account Alice Mail o che sono intenzionati a registrare un nuovo indirizzo di posta elettronica con TIM.

Come creare un account

Per la creazione di un nuovo account Alice Mail bisogna collegarsi a questa pagina del sito TIM. Tre le opzioni disponibili:

registrare una mail @tim.it associata all’abbonamento fibra o ADSL con TIM

registrare una mail @tim.it associata al numero di cellulare TIM

registrare una mail @tim.it se non si è ancora clienti TIM

Nel primo caso, oltre al proprio nome e cognome, è richiesto anche il numero associato alla linea telefonica fissa. Se si sceglie di attivare una nuova email per la linea mobile occorre invece digitare il numero di telefono collegato alla nuova SIM dell’operatore TIM, mentre chi non è cliente TIM deve comunque inserire il proprio numero di cellulare per il recupero password.

Come accedere

Il login ad Alice Mail si effettua dalla pagina mail.tim.it, componendo l’username e la password e cliccando sul bottone Entra. Aggiungendo il segno di spunta accanto alla voce Ricordami per 15 giorni si potrà inoltre accedere in automatico alla casella di posta senza dover digitare le credenziali a ogni nuovo accesso.

Alice Mail recupero password

Se ci si dimentica della parola chiave usata per accedere all’account Mail Alice si può effettuare la procedura di cambio password. Da questa pagina digitare l’username, selezionare quindi la casella di posta @alice.it e cliccare sul bottone Recupera password. Dopo pochi secondi si riceverà una email contenente il link per reimpostare una nuova password.

Come inviare allegati

Una volta eseguito l’accesso al portale Alice Mail cliccare su Scrivi per comporre un nuovo messaggio, quindi selezionare Allega e pigiare su Allega un file (o Allega più file), scegliendo poi il documento che si desidera inviare al proprio contatto.

Per inviare file di grandi dimensioni c’è il servizio gratuito Giga Allegati, che consente di condividere allegati fino a un limite massimo di 2 GB. Il link di condivisione dura da un minimo di 1 a un massimo di 7 giorni (si può decidere la durata selezionando il numero di giorni accanto alla voce Mantieni disponibili i Giga Allegati per), al termine dei quali sarà di nuovo ripristinato il valore limite di 2 GB. Il percorso da seguire è: Scrivi > Allega > Giga Allegati.

Come sbloccare un contatto

Tramite la Webmail di TIM effettuare l’accesso su Alice Mail, cliccare poi su Impostazioni e seleziona Preferenze Mail. Nel menu che compare sotto cliccare sulla voce Filtri, quindi selezionare il filtro creato in precedenza per bloccare uno o più contatti. A questo punto non resta che andare su Modifica, scegliere il contatto da sbloccare e pigiare su Elimina.

D’ora in avanti quel contatto non appartiene più al filtro destinato agli utenti da cui non si vuole ricevere messaggi di posta elettronica.

Come bloccare email indesiderate

Effettuare l’accesso all’account Alice Posta, spostarsi su Posta in arrivo e aprire la email indesiderata, quindi cliccare sull’opzione Blocca posizionata accanto all’indirizzo di posta elettronica del mittente. Si aprirà una nuova finestra, dove si andrà a confermare la scelta cliccando su Blocca.

In alternativo al blocco c’è la funzione Spam, che consente di filtrare tutti i messaggi in arrivo da uno specifico mittente all’interno della cartella Spam.

Nota: usando il filtro Spam le email indesiderate continueranno ad arrivare, soltanto che finiranno direttamente in Spam senza passare in Posta in arrivo.

Come impostare conferma di lettura

L’opzione di conferma di lettura su Alice Mail consente a chi invia una email di sapere se il destinatario l’abbia letta o meno. Per abilitarla bisogna cliccare su Scrivi per comporre un nuovo messaggio, poi cliccare sul menu a tendina accanto a Esito e selezionare la voce di lettura/consegna.

Nota: abilitare la conferma di lettura non dà la certezza di ricevere effettivamente la notifica quando il destinatario apre il messaggio inviato. Durante la nostra prova, dopo l’invio di una email di prova a un indirizzo di posta elettronica @gmail.com abbiamo ricevuto soltanto la notifica di consegna del messaggio.

Come cancellare tutte le email

L’eliminazione di tutte le email non è un’operazione irreversibile, in quanto i messaggi verranno spostati nel cestino della posta elettronica. Per procedere andare su Posta in arrivo, aggiungere il segno di spunta nel quadratino posizionato sotto Rispondi per selezionare tutti i messaggi, quindi cliccare su Elimina e Conferma.

Se si vogliono cancellare definitivamente spostarsi su Cestino e cliccare su Svuota. Prima di proseguire, accertarsi che tra le email non vi siano messaggi importanti da conservare.

Come cancellare account

La cessazione dell’account Alice Mail comporta anche la cancellazione di tutti i messaggi inviati e ricevuti, oltre alla rimozione della propria casella di posta elettronica. Per cancellare l’account bisogna collegarsi a questo indirizzo, aggiungere l’indirizzo email e la password, quindi cliccare sul tasto Prosegui.

Nella nuova finestra che si apre digitare il numero di telefono associato all’account al momento della registrazione, a cui il sistema invierà un codice di verifica da inserire poi nella pagina web per confermare la richiesta di cessazione. Al termine della procedura verrà spedito un messaggio allo stesso indirizzo di posta elettronica, contenente un link di conferma definitiva di cancellazione dell’account.

Importante: dalla ricezione dell’email si hanno a disposizione 15 giorni di tempo per confermare la richiesta cliccando semplicemente sul link.

Parametri Alice Mail

La conoscenza dei parametri permette di configurare Alice Mail su qualunque programma di posta usato per la ricezione delle email.

I parametri di connessione per la casella di posta @alice.it sono:

nome utente : nome@alice.it (al posto di [nome] inserire il proprio indirizzo di posta elettronica

: nome@alice.it (al posto di [nome] inserire il proprio indirizzo di posta elettronica server di posta in arrivo POP3 : in.alice.it

: in.alice.it server di posta in arrivo IMAP : in.alice.it

: in.alice.it numero porta server POP3 : 110

: 110 numero porta server IMAP : 143

: 143 server di posta in uscita SMTP : out.alice.it

: out.alice.it numero porta server SMTP : 587

: 587 autenticazione posta in uscita (SMTP): necessaria

Che differenza c’è tra i protocolli POP3 e IMAP? Il primo consente il trasferimento dei messaggi dal server di posta al PC, con la seguente cancellazione delle email dal server. Il protocollo IMAP mantiene i messaggi nel server fino a quando non vengono eliminati manualmente dall’utente.

La soluzione migliore è selezionare il protocollo IMAP, in quanto permette di ricevere i messaggi su PC, smartphone e tablet.

Come configurare Alice Mail

Illustriamo ora i passaggi da compiere per la configurazione di Alice Mail con Gmail, Outlook e Apple Mail.

Gmail

La procedura step by step per ricevere i messaggi di posta @alice.it su Gmail e Android:

aprire Gmail

tap su icona menu

impostazioni

aggiungi account

Altro

inserire l’indirizzo di posta elettronica Alice

pigiare su Configurazione Manuale

Personale (IMAP)

inserire la password della casella di posta elettronica

sotto la sezione Server digitare in.alice.it

Avanti

digitare ora out.alice.it sotto l’intestazione Server SMTP

Avanti

in Opzioni Account scegliere la frequenza della sincronizzazione (di default è impostato il valore 15 minuti)

scegliere il nome che si vuole associare all’account Alice Mail e che verrà visualizzato nel programma di posta Gmail

Avanti (il sistema salverà in automatico le nuove impostazioni)

Outlook

I passaggi da seguire per configurare Alice su Outlook:

aprire Outlook

tap sull’immagine del profilo

pigiare sull’icona del messaggio per aggiungere un nuovo account

digitare l’indirizzo di Alice

Continua

Impostazioni avanzate

nella sezione Server posta in arrivo IMAP digitare in.alice.it

nel campo Server posta in uscita SMTP inserire out.alice.it

digitare la password della casella di posta elettronica

scegliere un nome da assegnare all’account sotto l’intestazione Nome visualizzato

tap sul segno di spunta in alto a destra

attendere la riuscita della connessione al server

Apple Mail

Questa è la procedura da completare per configurare Alice Mail su Mac usando il client ufficiale Mail di Apple:

aprire Mail

selezionare Altro account Mail

compilare i campi indirizzo e-mail e password

in Tipo di Account scegliere il protocollo IMAP

assegnare a Server di posta in entrata l’indirizzo in.alice.it

accanto a Server posta in uscita aggiungere out.alice.it

cliccare sul tasto Accedi e attendere la verifica dell’account

App mobile

Non esiste un’app ufficiale per Alice Mail né per TIM Mail. La soluzione proposta da TIM è la MobiMail, una webmail per smartphone Android, tablet, iPhone e iPad che prevede l’accesso alla casella di posta elettronica tramite il browser in uso sul telefono (ad esempio Chrome o Safari). MobiMail è raggiungibile a questo indirizzo.

Le alternative alla webmail proposta da TIM comunque non mancano. Come suggerito nel capitolo sulla configurazione della casella di posta @alice.it, si possono benissimo usare app come Gmail, Outlook e Mail (quest’ultima disponibile sui dispositivi iOS) per gestire da mobile la ricezione e l’invio di messaggi con l’account Alice.

Assistenza

State riscontrando problemi con il servizio di posta Alice Mail? Contattate allora l’assistenza, componendo dal telefono il numero verde 187. L’assistenza tecnica è attiva dal lunedì alla domenica, tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24.

