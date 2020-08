Anche se Windows è un sistema operativo versatile e potente, a volte può rivelarsi particolarmente frustrante, in particolare dopo l’installazione di un nuovo componente hardware, di un aggiornamento dei driver o dopo aver aggiornato il sistema all’ultima versione disponibile.

All’improvviso ci si ritrova con un computer con problemi di freeze o che crasha continuamente, e l’unico modo per cercare di arginare il problema è quello di avviare la modalità provvisoria Windows 10: si tratta di una speciale modalità che permette di risolvere i problemi critici, tornando al normale funzionamento del sistema una volta completata l’operazione.

In questa guida spiegheremo brevemente cos’è la modalità provvisoria Windows 10 e quali sono i metodi più comuni per accedervi, così da consentirvi di risolvere problemi legati all’avvio e all’esecuzione di Windows.

Cos’è modalità provvisoria Windows 10

La modalità provvisoria è un modo speciale per Windows di avviarsi quando è presente un problema di sistema critico che interferisce con le normali operazioni: se un driver non è correttamente installato o un componente hardware crea problemi con Windows il sistema potrebbe presentare comportamenti anomali come crash, freeze, lag. La modalità provvisoria è stata creata per la risoluzione di problemi, consentendo di determinarne la causa e agire di conseguenza; una volta corretto il problema, l’utente può tornare ad utilizzare Windows in modalità normale.

Cosa rende l’avvio Windows 10 in modalità provvisoria così speciale? Per consentire la risoluzione dei problemi, Windows utilizza uno schema differente dal normale avvio in cui:

Non vengono caricati i comandi presenti in autoexec.bat e config.sys

La maggior parte dei driver non vengono caricati, pertanto le problematiche relative alle periferiche hardware non dovrebbero interferire con il funzionamento o la stabilità del sistema

Al posto del normal driver grafico, la modalità provvisoria utilizza lo standard VGA

La memoria estesa viene testata prima di continuare attraverso lo switch /testmem:on su hymem.sys, normalmente caricato come parte di config.sys

Se alcuni file o informazioni riguardanti Windows non vengono trovati, la modalità provvisoria carica un prompt command.com

I componenti necessari di sistema, come i driver riguardanti tastiera, mouse et cetera, sono caricati utilizzando un file batch chiamato system.cb al posto del normale system.ini

Come entrare in modalità provvisoria? Windows caricherà automaticamente questa speciale modalità se vengono rilevati gravi problemi di instabilità del sistema, ma gli utenti possono anche accedervi manualmente, ad esempio riavviando in modalità provvisoria all’interno di una normale sessione di Windows.

Nelle precedenti versioni del sistema operativo, l’avvio della modalità provvisoria risultava molto più comodo agli utenti, in quanto bastava la pressione del tasto F8 in fase di avvio del sistema per poter accedere alla modalità provvisoria (o Safe Mode, in inglese). Purtroppo a partire da Windows 8.1 l’azienda di Redmond, Microsoft, non permette più lo stesso comportamento, costringendo gli utenti ad utilizzare altri metodi per poter ottenere lo stesso risultato: a volte proprio non si capisce perché le aziende software debbano complicare la vita degli utenti, piuttosto che semplificarla. Nei prossimi paragrafi saranno elencati i principali metodi per l’avvio Windows 10 in modalità provvisoria.

Come entrare in modalità provvisoria da Windows

Il modo più semplice per entrare in questa modalità è dall’interno del sistema operativo, utilizzando il menù Impostazioni prima di effettuare il riavvio del dispositivo:

Premiamo i tasti Windows+I per aprire le Impostazioni , in alternativa possiamo andare su Start e cercare “Impostazioni”

per aprire le , in alternativa possiamo andare su Start e cercare “Impostazioni” Selezioniamo Aggiornamento e Sicurezza

Clicchiamo su Ripristino

Nella sezione Riavvio Avanzato premiamo il pulsante Riavvia ora

premiamo il pulsante Attendiamo il riavvio del PC e dalla schermata blu che comparirà scegliere Risoluzione problemi > Opzioni Avanzate > Impostazioni di avvio > Riavvia

> > > Tra le opzioni relative all’avvio scegliamo la numero 4 per avviare in modalità provvisoria, oppure la numero 5 per avere anche il supporto alla connettività Internet

Come entrare in modalità provvisoria dalla schermata di accesso

Se il PC risulta altamente instabile e non si riesce ad accedere al menu Impostazioni all’interno di Windows, si può anche avviare la modalità provvisoria dalla schermata di accesso del PC, quella dove normalmente viene richiesta la password di accesso:

Dalla schermata di accesso teniamo premuto il tasto MAIUSC mentre clicchiamo su Arresta > Riavvia

mentre clicchiamo su > Attendiamo il riavvio del PC e dalla schermata blu che comparirà scegliere Risoluzione problemi > Opzioni Avanzate > Impostazioni di avvio > Riavvia

> > > Tra le opzioni relative all’avvio scegliamo la numero 4 per avviare in modalità provvisoria, oppure la numero 5 per avere anche il supporto alla connettività Internet

Il sistema ora procederà a riavviare in modalità provvisoria

Come entrare in modalità provvisoria all’avvio del PC

Quando i problemi sono particolarmente gravi, tanto da impedire il normale avvio del PC, Windows 10 viene automaticamente avviato in modalità WinRE, ovvero l’ambiente di ripristino, così da permettere l’avvio della modalità provvisoria Windows 10. Esiste un trucco per far credere a Windows di avere un problema anche quando l’avvio di Windows avviene normalmente, e possiamo utilizzarlo come alternativa agli altri metodi elencati in questa guida.

Per accedere alla modalità provvisoria dall’ambiente di ripristino winRE dovremo:

Spegnere e riaccendere il PC almeno tre volte tenendo premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi ogni volta che viene mostrato il logo di avvio, in rapida successione

ogni volta che viene mostrato il logo di avvio, in rapida successione In pratica bisogna premere il pulsante di alimentazione, attendere il caricamento del logo di avvio, tenere premuto il pulsante di alimentazione almeno 10 secondi per spegnere il dispositivo, sempre così per tre volte, o fino a quando non viene caricato l’ambiente winRE

L’ambiente di ripristino comparirà, permettendo di scegliere Risoluzione problemi > Opzioni Avanzate > Impostazioni di avvio > Riavvia

> > > Tra le opzioni relative all’avvio scegliamo la numero 4 per avviare in modalità provvisoria, oppure la numero 5 per avere anche il supporto alla connettività Internet

Come uscire dalla modalità provvisoria Windows 10

Siete riusciti nell’intento di determinare il problema che affliggeva il vostro sistema, ed ora siete pronti a ritornare alla normalità, ovvero l’utilizzo di Windows 10 al suo stato naturale: come uscire dalla modalità provvisoria di Windows 10?

Per farlo potrete semplicemente riavviare il dispositivo, e Windows caricherà il sistema normalmente. In alternativa possiamo premere la combinazione di tasti Windows + R, digitare msconfig e premere OK, quindi andare nella scheda Avvio e in Opzioni di avvio deselezionare la casella Modalità provvisoria. Questo assicurerà la normale funzionalità al riavvio del sistema. Se un qualunque problema si dovesse ripresentare, potrete sempre accedere nuovamente a questa speciale modalità: se però il problema fosse più grave del previsto, allora potreste considerare delle modalità più drastiche come il ripristino dell’installazione di Windows 10.

Potrebbe interessarti: come ripristinare Windows 10