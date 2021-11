La Carta del Docente è lo strumento con cui ogni insegnante di ruolo con contratto a tempo indeterminato riceve un bonus dell’importo di 500 euro per ciascun anno scolastico da utilizzare per il proprio aggiornamento professionale. Chi lo desidera può usare la carta anche per gli acquisti idonei su Amazon, MediaWorld e Unieuro. In questo articolo ti spieghiamo come fare.

Carta del Docente: chi ne ha diritto

Prima di tutto, assicurati di rientrare tra i beneficiari della Carta del Docente:

docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali

docenti in periodo di formazione e prova

docenti inidonei per motivi di salute di cui all’art. 514 del Dlgs. 16/04/94, n.297 (e successive modifiche)

docenti in posizione di comando

docenti in posizione di distacco

docenti fuori ruolo

docenti nelle scuole all’estero

docenti delle scuole militari

Un altro requisito indispensabile è il possesso di un’utenza SPID. Se ancora non ne hai una, ti invitiamo a leggere il nostro approfondimento su come fare lo SPID online e richiedere l’identità digitale.

Come richiedere la Carta del Docente

Una volta accertato il possesso dei requisiti, procedi con la registrazione sul sito cartadeldocente.istruzione.it eseguendo l’accesso tramite le credenziali SPID. Per ottenere il bonus non devi presentare alcuna richiesta, infatti l’accredito dei 500 euro è automatico.

A login eseguito è sufficiente confermare i propri dati personali, dopodiché si riceve un messaggio che conferma la disponibilità del bonus nel proprio portafoglio virtuale: “Registrazione eseguita con successo per l’anno scolastico in corso. Il tuo portafoglio comprende l’importo nominale previsto per l’anno corrente e l’eventuale residuo dello scorso anno. Il portafoglio dell’anno scolastico in corso verrà decurtato delle spese effettuate negli anni scolastici precedenti se vigente una sospensione”.

Nota: per verificare che l’accredito del bonus di 500 euro sia andato a buon fine, vai alla sezione “Storico Portafoglio”. Se non hai effettuato alcun acquisto tramite la Carta del Docente valida per l’anno scolastico precedente, avrai a disposizione una somma pari a 1.000 euro, cioè la somma dei bonus di due anni scolastici.

Quando scade la Carta del Docente

La Carta del Docente ha una validità biennale. La data di scadenza per ciascun anno scolastico è fissata al 31 agosto, con l’eventuale importo residuo del primo anno che si somma a quello del secondo anno. Trascorsi due anni, la somma di cui ancora si dispone per l’anno scolastico più datato non può più essere utilizzata.

Ecco un esempio pratico per non avere dubbi sulla questione. A ottobre 2021 ricevo il bonus di 500 euro per l’anno scolastico 2021/22. A questo si somma anche il bonus residuo dell’anno scolastico 2020/21. Invece il bonus residuo dell’anno scolastico 2019/20 lo perdo per sempre. Per fare in modo che ciò non succeda, avrei dovuto utilizzare la somma che restava del bonus collegato all’a.s. 2019/20 entro il 31 agosto 2021.

Cosa comprare con la Carta del Docente

Passiamo ora dalla teoria alla pratica. Di seguito la lista degli articoli che è possibile acquistare con il bonus di 500 euro della Carta del Docente:

libri e testi di pubblicazioni e riviste utili all’aggiornamento professionale

computer

tablet

smartphone

programmi per PC

programmi per MAC

app per dispositivi mobili

iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, corsi post lauream o master universitari inerenti al proprio profilo professionale

biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche

biglietti per musei, mostre, spettacoli dal vivo e altri eventi culturali

iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 (Buona Scuola)

Dove spendere con la Carta del Docente

Ora che conosci cosa puoi comprare, non resta che scoprire dove spendere il bonus di 500 euro della Carta del Docente. Puoi acquistare sia presso esercenti fisici che online, a patto che siano accreditati presso il Ministero dell’Istruzione.

Per conoscere la lista completa dei negozi presso cui è possibile spendere il buono della Carta del Docente collegati a questa pagina del sito cartadeldocente.istruzione.it, seleziona la tipologia di esercizio/ente tra “Fisico” e “Online”, dopodiché fai clic sul riquadro riferito all’ambito di tuo interesse scegliendo tra “Formazione e Aggiornamento”, “Libri e Testi (anche in formato digitale)”, “Mostre ed Eventi Culturali”, “Musei”, “Cinema”, “Teatro”, “Spettacoli dal Vivo”, “Hardware e Software”.

Nota: se scegli la tipologia “Fisico” il sistema consente di selezionare l’indirizzo di residenza così da mostrare i risultati più attinenti all’area geografica dove vivi.

Come usare la Carta del Docente

A questo punto, è arrivato il momento di mostrare passo-passo come usare la Carta del Docente su Amazon, MediaWorld e Unieuro.

Come usare la Carta del Docente su Amazon

La prima cosa da fare è collegarsi su cartadeldocente.istruzione.it, accedere con l’utenza SPID e creare un buono di importo pari alla spesa da effettuare su Amazon. Il secondo passaggio consiste nel convertire il buono appena creato sul sito amazon.bonus-docenti.it: sotto “Buono Carta Docente” inserisci il buono creato su cartadeldocente.istruzione.it, sotto “E-mail” aggiungi invece l’indirizzo di posta elettronica dove ricevere il codice Amazon.

Ora vai alla pagina dell’articolo che vuoi acquistare, aggiungi il prodotto al carrello, quindi nella pagina “Riepilogo ordine” individua la sezione “Modalità di pagamento” e inserisci il codice Amazon ricevuto in precedenza via email sotto “Aggiungi un buono regalo, un codice promozionale o un voucher”. Assicurati che il codice sia corretto, dopodiché clicca sul bottone “Inserisci” e completa l’ordine con un clic su “Acquista ora”.

Importante: il buono di 500 euro è valido solo per comprare prodotti venduti e spediti da Amazon contrassegnati dall’etichetta blu Carta del Docente.

Come usare la Carta del Docente su MediaWorld

Il primo passo da fare rimane la creazione del buono su cartadeldocente.istruzione.it, con un importo pari a quello dell’articolo da comprare, da scegliere tra quelli disponibili in questa pagina (cliccando si aprirà la lista completa dei prodotti MediaWorld idonei all’utilizzo della Carta del Docente). Fatto questo, recati nel negozio MediaWorld più vicino e presenta alla cassa insieme al prodotto da acquistare sia il codice bonus sia il documento di identità.

Se scegli la modalità online, completa l’ordine sul sito mediaworld.it e seleziona come metodo di pagamento il “ritiro e pagamento in negozio”, optando per il negozio MediaWorld più vicino alla tua abitazione tra quelli disponibili. Quando riceverai l’avviso che il prodotto è pronto per il ritiro, recati in negozio presentando il codice bonus, il documento di identità e il codice ricevuto via SMS e email da MediaWorld in riferimento all’articolo da ritirare.

Come usare la Carta del Docente su Unieuro

L’operazione preliminare per usare la Carta del Docente su Unieuro prevede la creazione del buono tramite il sito cartadeldocente.istruzione.it: esegui l’accesso con le credenziali SPID, dal menù richiama l’opzione “Crea buono”, quindi seleziona “Unieuro” tra i negozi disponibili e scegli l’importo del buono, che deve corrispondere al prezzo del prodotto che si desidera acquistare.

Il buono appena creato sarà accompagnato da un codice identificativo, lo stesso che dovrai mostrare alla cassa insieme a un documento d’identità per ritirare l’articolo scelto. Unieuro ricorda che il buono di 500 euro della Carta del Docente è utilizzabile solo per i prodotti che rientrano nelle seguenti categorie merceologiche: “PC Desktop”, “Notebook”, “Tablet”.

Conclusioni

La nostra guida su come usare la Carta del Docente su Amazon, MediaWorld e Unieuro termina qui. Hai già usato la Carta del Docente prima d’ora? Qual è stata la tua esperienza? Facci sapere cosa ne pensi lasciando un commento qui sotto.

