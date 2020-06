Ti sei abbonato al servizio di Sky per godere dei tuoi contenuti preferiti ovunque, in qualunque momento, ma il servizio non ti soddisfa oppure lo reputi troppo costoso? Qualunque sia il motivo, se stai cercando informazioni su come disdire l’abbonamento Sky Go Plus, siamo qui proprio per aiutarti.

Non sempre è facile comprendere le modalità con cui è possibile disattivare l’abbonamento Sky Go Plus, nonostante l’azienda abbia predisposto una guida su come modificare l’abbonamento Sky, ma è generica e parla in modo ampio di tutti i servizi Sky come Sky HD, Sky Multiscreen e Sky Go Plus. Se volete dargli un’occhiata, potete andare sulla pagina ufficiale dell’Assistenza Sky.

Nei prossimi paragrafi spiegheremo approfonditamente come poter disdire l’abbonamento Sky Go Plus, facendo attenzione a eventuali contributo per la disattivazione, e distinguendo tra disdetta a scadenza naturale o a scadenza anticipata.

Disdire l’abbonamento Sky Go Plus: scadenza naturale e scadenza anticipata

Se siete intenzionati a non voler più usufruire dei vantaggi del servizio Sky Go Plus, potete richiedere di rimuoverlo in qualunque momento effettuando una richiesta per:

Scadenza naturale

Scadenza anticipata

Disattivare il servizio alla sua scadenza naturale non comporta alcun tipo di costo aggiuntivo o contributo per la disattivazione. Viene utilizzato quando la fine del contratto è prossima, e diventa effettiva a partire dall’inizio del mese successivo alla data di scadenza. Se non ricordate la data di scadenza, basta accedere alla sezione Fai da Te del vostro Sky ID e controllare la sezione Dati di contratto. Nessun costo è previsto, ma le tempistiche per la disdetta cambiano a seconda del metodo utilizzato, ma su questo torneremo a parlarne tra pochissimo nel paragrafo successivo.

Possiamo scegliere di disattivare il servizio in qualsiasi momento, anche prima della scadenza del contratto, tramite disdetta anticipata. Ricordiamo che il servizio verrà disattivato a partire dalla fine del mese successivo alla data in cui viene inoltrata la richiesta. Se sembra astruso, facciamo un esempio: se la richiesta viene inviata il 20 Ottobre, il servizio verrà disattivato il 30 Novembre, ovvero la fine del mese successivo; spero che ora sia più chiaro.

Ci sono alcune cose da sapere: solitamente, disattivare un pacchetto o un servizio collegato a Sky costa 10,08 euro, che vengono addebitati come spese di gestione amministrative. A quanto pare però, Sky Go Plus non richiede il versamento di questo contributo: controllate sempre il tipo di contratto che avete sottoscritto per la presenza di eventuali costi che sono specifici per l’utenza da voi avallata, così da poter essere preparati in caso di costi nascosti inaspettati.

Come disattivare Sky Go Plus

Ora che sapete esattamente il tipo di disdetta e i tempi per la sua effettiva entrata in vigore, possiamo spiegare per bene come fare per disattivare il servizio Sky Go Plus. Trattandosi di un servizio accessorio che permette di guardare i programmi Sky ovunque attraverso la fruizione di contenuti su smartphone, tablet e PC, la sua eliminazione non comporta la disattivazione del servizio principale: per fare la disdetta Sky dovrete pertanto seguire un’altra procedura, e avrete a disposizione molti più metodi di contatto e possibilità per inoltrare la richiesta.

Disdire Sky Go Plus via email

Uno dei metodi più diffusi, trattandosi della disattivazione di un servizio online, è quello di inoltrare una mail di richiesta per disattivare il servizio. Molti preferiscono questo metodo perché permette di poter avere una copia delle conversazioni tra l’assistenza e il cliente sulla casella di posta personale. Per utilizzare questo metodo dovremo:

Inviare un form di contatto disponibile a questa pagina

Clicchiamo su Gestire l’abbonamento

Clicchiamo su Togli un pacchetto o un servizio

Clicchiamo sul pulsante Prosegui alla voce “Se sei un cliente TV Sky accedi alla sezione dedicata per rimuovere un pacchetto o servizio.”

alla voce “Se sei un cliente TV Sky accedi alla sezione dedicata per rimuovere un pacchetto o servizio.” Entriamo con le nostre credenziali Sky ID

Tra le opzioni scegliamo Invia un’e-mail e chiediamo la disattivazione del servizio Sky Go Plus

Importante, in fase di compilazione del form, è avere a portata di mano il codice cliente da inserire nel form di contatto quando richiesto.

Disdire Sky Go Plus via chat operatore

Parlare con un operatore è sempre una buona idea, e sono tanti i clienti che preferiscono questa modalità, così da poter anche confutare eventuali dubbi riguardo la procedura di disattivazione o la tempistica di attesa. Per poter parlare con un operatore in chat dobbiamo:

Collegarci alla pagina dell’assistenza Sky

Cliccare sul pulsante Prosegui alla voce “Se sei un cliente TV Sky accedi alla sezione dedicata per rimuovere un pacchetto o servizio.”

alla voce “Se sei un cliente TV Sky accedi alla sezione dedicata per rimuovere un pacchetto o servizio.” Entrare con le nostre credenziali Sky ID

Selezionare, dalla sezione Fai da Te, di contattare un operatore

Ricordiamo che gli operatori sono disponibili soltanto dalle ore 10:00 alle ore 22:00, tutti i giorni della settimana, ed a seconda del vostro contratto Sky potreste anche accedere agli specialisti di Sky WiFi.

Disdire Sky Go Plus telefonando all’assistenza

Per molti, l’affidabile metodo della chiamata al numero dell’assistenza Sky si rivela ancora essere quello più efficace e/o veloce. Ci sono tre opzioni per il contatto telefonico, di una riservata a chi sottoscrive un contratto Internet e TV con Sky:

Numero Fai da Te 02.917171 : attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, si compone di una voce registrata che guiderà gli utenti nella risoluzione del problema, nel nostro la risoluzione del contratto. Il costo è pari a quello di una chiamata ad un numero fisso; sarà necessario avere a portata di mano il codice utente Sky per validare le operazioni.

: attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, si compone di una voce registrata che guiderà gli utenti nella risoluzione del problema, nel nostro la risoluzione del contratto. Il costo è pari a quello di una chiamata ad un numero fisso; sarà necessario avere a portata di mano il codice utente Sky per validare le operazioni. Numero Servizio Clienty Sky 199.100.400 : attivo tutti i giorni, dalle 8:30 alle 22:30, mette a disposizione operatori in carne ed ossa per richiedere la disdetta di Sky Go Plus. Il costo della chiamata è di 0,15 euro/min per chi chiama da rete fissa, mentre il costo da cellulare varia a seconda della tariffa dell’operatore utilizzato.

: attivo tutti i giorni, dalle 8:30 alle 22:30, mette a disposizione operatori in carne ed ossa per richiedere la disdetta di Sky Go Plus. Il costo della chiamata è di 0,15 euro/min per chi chiama da rete fissa, mentre il costo da cellulare varia a seconda della tariffa dell’operatore utilizzato. Numero My Team per clienti Internet e TV 170: chi ha sottoscritto il pacchetto Internet e TV può richiedere la disattivazione anche al team di specialisti di My Team chiamando gratuitamente il numero 180 tutti i giorni, dalle ore 8 alle ore 22:30. Nel caso le chiamate verso il numero 170 fossero bloccate dal proprio operatore, si può contattare, in alternativa, il numero verde 800.918.918.

