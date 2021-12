Inviare un reclamo TIM perché si è vittima di un disservizio o di un guasto è un’opzione da tenere sempre in considerazione, specie se già in passato l’operatore ha fatto orecchie da mercanti su problemi secondari. Non importa che tu sia un utente residenziale o business: se un problema riguarda il servizio telefonico o la connessione ad Internet è dovere dell’operatore risolverlo in tempi brevi. In un mondo ideale basterebbe una semplice segnalazione a Telecom Italia, ma spesso accade il contrario: gli utenti afflitti da un disservizio TIM continuano esasperati a segnalare il problema, fino a quando non decidono di presentare un reclamo a TIM.

Nei prossimi paragrafi troverai tutti i modi con cui poter presentare un reclamo TIM, divisi per modalità di invio. Oltre alla procedura esatta per il reclamo troverai anche dei consigli utili per far sì che la tua richiesta venga presa in carico nel minor tempo possibile. Quello che non troverai qui è come effettuare una conciliazione TIM: si tratta di una fase successiva al reclamo laddove il cliente lamenti la violazione dei propri diritti, ed è anche una materia abbastanza complessa. Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire tutti i metodi con cui presentare un reclamo TIM.

Come fare reclamo TIM per via telefonica

Il modo più semplice per presentare un reclamo TIM è per via telefonica, alla vecchia maniera. Ricordiamo però un dettaglio importante: in caso di contenzioso è difficile avvalersi di reclami telefonici o segnalazioni come prova. In linea generale, tutti i metodi che non garantiscono una prova certa dell’invio e della ricezione del reclamo – come una semplice mail o una chiamata telefonica – non sono presi in considerazione come prove. Effettuare un reclamo TIM è però indubbiamente uno dei metodi più pratici per portare all’attenzione dell’operatore un disservizio, in particolare se la chiamata è effettuata in concomitanza di un metodo di gran lunga migliore per inoltrare un reclamo, come la PEC.

Quando chiamate il servizio clienti TIM, sia esso per un’utenza residenziale, mobile o business, ricordatevi di appuntare il codice operatore e la data e l’ora della conversazione: potrebbe riverlarsi utile in seguito in caso di contenzioso.

Reclamo TIM da numero mobile : il numero da contattare è il 119 , attivo tutti i giorni, 24 ore su 24;

: il numero da contattare è il , attivo tutti i giorni, 24 ore su 24; Reclamo Tim da numero fisso : il numero da contattare è il 187 , attivo tutti i giorni, 24 ore su 24;

: il numero da contattare è il , attivo tutti i giorni, 24 ore su 24; Reclamo TIM Business: il numero da contattare è il 191, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.

Ascoltando la voce guida chiediamo di parlare con un operatore, evitando sempre di chiedere informazioni su servizi commerciali: se vogliamo presentare un reclamo lo facciamo perché siamo vittime di un disservizio o di un guasto. Nel caso siate costretti a chiamare dall’estero però prestate attenzione, in quanto le numerazioni cambiano: il numero +39 3399119 inoltrerà la richiesta al 119; il numero +39 9275851 inoltrerà la richiesta al servizio clienti 187; infine il numero +39 3344191 è quello da chiamare per l’utenza business. Se incontrate delle difficoltà nel parlare con un operatore potete consultare la nostra guida su come parlare con un operatore TIM.

Come fare un reclamo a TIM da computer

Se si preferisce scrivere un reclamo da PC perché più comodo, possiamo farlo dal sito ufficiale dell’operatore. Una volta aperta la pagina con un browser web – come Google Chrome o Safari – bisogna accedere all’area privati effettuando il login con le credenziali di accesso: per farlo clicchiamo sull’icona in alto a destra e poi inseriamo i dati necessari. Nell’area privata possiamo visualizzare le fatture e i dettagli sull’offerta di rete fissa o mobile: basta dare uno sguardo alla numerazione della linea per cui si chiede assistenza, posta nella parte alta dell’interfaccia.

Per inviare un reclamo dobbiamo andare sul menu hamburger posto in alto a destra e cliccare su Assistenza: dopo aver atteso qualche secondo ci troveremo davanti differenti opzioni di contatto. Saltiamo il pulsante Avvia chat con Angie, l’assistente virtuale di TIM, e andiamo direttamente a fondo pagina dove troveremo Chiedi supporto all’esperto: scorrendo sul lato, un po’ nascosto, troveremo il box Invia un reclamo. Cliccando su Apri andremo ai moduli reclamo TIM: ci verrà chiesto di selezionare la linea su cui vogliamo presentare il reclamo TIM, avendo cura di scegliere l’argomento e i dettagli giusti. Consigliamo di aprire una segnalazione per il guasto o disservizio prima di aprire un reclamo TIM per linea fissa o reclamo TIM per linea mobile, in quanto l’argomento da selezionare è limitato nella scelta.

Una volta scelti argomento e dettagli cliccate su Prosegui, avendo cura di compilare il form reclamo TIM con il motivo del reclamo, aggiungendo tutte le informazioni utili alla risoluzione della segnalazione. Se abbiamo degli allegati da inviare, clicchiamo su Scegli file e selezioniamoli. Infine, indichiamo un recapito alternativo su cui essere contattato e premiamo il pulsante Avanti. Anche per il reclamo TIM da PC valgono le stesse considerazioni fatte per il reclamo TIM telefonico: anche in questo caso, non vi è prova certa dell’invio e della ricezione del reclamo.

Come fare un reclamo a TIM via app

Fare un reclamo TIM tramite app è ancora più facile che da computer: apriamo l’app e andiamo sull’icona Altro in basso a destra, poi selezioniamo Assistenza e nel menu andiamo su Reclami. Scegliamo l’argomento e i dettagli del reclamo, poi premiamo il pulsante Prosegui: compiliamo il form con il motivo del reclamo e tutte le informazioni utili per la risoluzione del guasto o del disservizio oggetto della segnalazione. Se abbiamo a disposizione allegati come foto o documenti, allora premiamo il pulsante scegli file: i formati accettati per gli allegati sono .PDF, .JPG, .TIFF e .PNG, con un peso massimo di 1,5 MB.

Previous Next Fullscreen

Aggiungiamo un recapito telefonico alternativo nel caso la nostra numerazione principale non sia disponibile e premiamo sul pulsante Avanti: il reclamo sarà stato inviato correttamente. L’app è disponibile sia per dispositivi Android che iOS.

Come fare un reclamo a TIM tramite social

Nell’era dei social, TIM offre ai propri utenti la possibilità di inviare una segnalazione o presentare un reclamo tramite social network: in particolare, l’operatore telefonico è attivo con i propri canali ufficiali sia su Facebook che su Twitter. Per ricevere assistente su Facebook basta mettere Mi piace alla pagina ufficiale TIM e avviare una chat con la pagina – tramite Messenger se si è da dispositivo mobile. Scriviamo la richiesta relativa al nostro reclamo e aggiungiamo gli hashtag #TIMFISSO e #TIMMOBILE a seconda del tipo di linea; includiamo il numero di telefono per la linea su cui si vuole effettuare il reclamo e il codice fiscale dell’intestatario della linea. In genere, si riceve risposta entro 24 ore dall’invio della richiesta.

Su Twitter invece possiamo contattare direttamente un operatore abilitato dell’assistenza ufficiale TIM. Di seguito pertanto riportiamo i contatti degli operatori ufficiali TIM per inviare un reclamo:

Per ricevere assistenza e presentare un reclamo TIM si può anche inviare un messaggio WhatsApp al numero 335 1237272: il numero è quello del profilo WhatsApp Business ufficiale di Telecom Italia.

Come inviare un fax di reclamo TIM

La forma scritta per un reclamo è sempre da preferire alle segnalazioni inviate per mezzo telefonico, e rappresenta un metodo con valore legale che può essere presentata come prova in fase di contenzioso. Esistono però metodi per contestare il valore legale di un fax, per cui procedete nel modo che ritenete più opportuno. Se però volete presentare in forma scritta un reclamo TIM tramite fax dovrete inviare la documentazione cartacea:

al numero 800.000.187 se siete clienti privati linea fissa;

se siete clienti privati linea fissa; al numero 800.600.119 se siete clienti privati linea mobile;

se siete clienti privati linea mobile; al numero 800.000.191 se siete clienti business.

Come inviare un reclamo TIM via PEC

L’invio di una email PEC è il metodo più efficiente e rapido per inviare un reclamo, ed il perché è presto detto: l’invio è instantaneo, c’è una prova tangibile dell’invio e dell’avvenuta ricezione da parte di TIM della posta certificata e soprattutto può essere usata come prova in caso di contenzioso in quanto documento con validità di legge. Pertanto, se possedete una casella di posta elettronica certificata, vi raccomandiamo caldamente di inviare il reclamo TIM PEC: sarà molto più veloce di una raccomandata A/R e il risultato è lo stesso, ma ne guadagnerete in termini di praticità.

L’indirizzo PEC TIM per inviare un reclamo è telecomitalia@pec.telecomitalia.it, e vi ricordiamo che non potete inviare una mail ad un indirizzo PEC da un account normale – come ad esempio Gmail.

Come inviare un reclamo TIM tramite lettera raccomandata

Un altro metodo per avere una prova certa dell’invio e della ricezione della documentazione relativa al reclamo da presentare è la raccomandata A/R. Questa dovrà essere inviata ad uno dei seguenti indirizzi, a seconda del tipo di utenza posseduta:

se siete utenti privati possessori di una linea mobile TIM dovrete inviare la lettera raccomandata a TIM Servizio Clienti, Casella Postale 555, 00054, Fiumicino (RM);

se siete utenti privati possessori di una linea fissa TIM dovrete inviare la lettera raccomandata a Telecom Italia S.p.A., Servizio Assistenza Clienti, Casella Postale 111, 00054, Fiumicino (RM);

se siete utenti possessori di una linea business TIM dovrete inviare la lettera raccomandata a Telecom Italia S.p.A., Servizio Clienti Business, Casella Postale 456, 00054, Fiumicino (RM).

Tempi di evasione reclamo TIM

In caso di mancato rispetto dei tempi previsti nell’evasione dei reclami scritti da parte dell’ufficio reclamo TIM si ha diritto ad un rimborso variabile a seconda del ritardo da parte dell’operatore sia nel rispondere al reclamo, sia nella risoluzione del problema. Come si legge sul sito di TIM nella sezione documenti “TELECOM ITALIA si impegna a fornire riscontro ai reclami entro 30 giorni solari dalla ricezione, con la medesima modalità utilizzata dal cliente per presentare il reclamo, fatti salvi i casi particolari che possono tenere conto anche delle specifiche indicazioni fornite dal cliente.”

Trascorsi 15 giorni dalla presentazione del reclamo si potranno ottenere informazioni sullo stato di avanzamento della relativa istruttoria contattando il Servizio Assistenza Clienti 119, 187 o 191, a seconda della tipologia della linea: rispettivamente mobile, fissa o business.

Conclusioni

La nostra guida su come presentare un reclamo TIM termina qui: se conosci altri metodi con cui è possibile fare reclamo a TIM o vuoi condividere la tua esperienza personale – e magari qualche trucco per accorciare i tempi necessari alla risoluzione di un problema/guasto TIM – commenta qui sotto l’articolo.

Potrebbe interessarti: OFFERTE TELEFONICHE: TIM, WINDTRE, VODAFONE, ILIAD, KENA, POSTE, FASTWEB