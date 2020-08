La stagione estiva porta con sé non solo caldo e bel tempo ma anche uno degli insetti più odiati e fastidiosi dall’uomo: le zanzare. Negli anni si è cercato in svariati modi di combattere le tanto odiate punture di zanzara ma ancora oggi non esiste un metodo infallibile per tenerle a bada.

I cosiddetti mosquito killer, ovvero gli antizanzara elettrici, sono l’ultima trovata in questo ambito che combinano luci, ventole ed elettricità per intrappolare e uccidere gli insetti. Dato che sul mercato ormai non se ne contano più, quante varianti e prodotti sono disponibili, abbiamo deciso di provarne alcuni facendo una specifica selezione su quelli più convincenti ed economici.

Trappola elettrica per zanzare

Il funzionamento è abbastanza basico: le zanzare vengono attratte all’interno del cilindro forato attraverso una luce UV e, una volta qui, vengono risucchiate dal vortice d’aria creato da una ventola posto alla base del dispositivo. Una volta prese finiscono intrappolate all’interno del contenitore trasparente senza possibilità di uscire. Si tratta effettivamente di un dispositivo funzionante ma che di fatto intrappola solo gli insetti, non li uccide, per cui bisognerà poi aprirlo/svuotarlo all’aperto o comunque lontano dalle stanze di utilizzo.

Miglior impiego: di notte in stanze completamente al buio, la luce UV non è particolarmente forte quindi non disturba il sonno ma al tempo stesso troppo debole per essere utilizzato di giorno.

Disponibile su TomTop al prezzo promozionale di 13,11 Euro attraverso il codice sconto TTESAKQ.

Xiaomi Mijia Bcase Rocket Mosquito Killer

Simile funzionamento anche per il prodotto di Xiaomi, il Mijia Bcase Rocket, la cui principale differenza sono le dimensioni più compatte e l’aspetto più simpatico. L’obiettivo è sempre quello di attirare le zanzare all’interno del cilindro per risucchiarle attraverso la ventola. In questo caso non si vede se sono state catturati o meno insetti in quanto il serbatoio è nascosto all’interno, aprirlo dunque sempre con cautela.

Miglior impiego: di notte in stanze completamente al buio, la luce UV non è particolarmente forte quindi non disturba il sonno ma al tempo stesso troppo debole per essere utilizzato di giorno.

Disponibile su TomTop al prezzo promozionale di 19,90 Euro con il codice sconto TTMBRM.

Xiaomi Mijia Mosquito Killer

Passiamo a un altro prodotto di Xiaomi, in questo caso un vero e proprio mosquito killer. Sulla parte superiore di questo prodotto è presente la canonica luce UV per attirare gli insetti, al centro vi è una ventola per risucchiarle verso il basso dove è presente, anche qui, un serbatoio a cui dovrete però aggiungere un repellente, incluso in confezione, che provvederà a uccidere le zanzare intrappolate.

Si tratta di un sistema molto simile a quello dei prodotti precedenti ma più efficace perché una volta risucchiate non dovrete preoccuparvi più di niente se non svuotare il serbatoio ogni tanto.

Disponibile su TomTop al prezzo promozionale di 19,90 Euro con il codice sconto TTMKX.

Xiaomi Mijia repellente per zanzare

A differenza del prodotto precedente, questo dispositivo Xiaomi ha la sola funzione di respingere e tenere lontano le zanzare da una stanza. Il funzionamento è basilare: una ventola posta al centro agisce da diffusore di un repellente ai piretroidi incluso in confezione. È un dispositivo a batteria e di conseguenza può essere spostato da una stanza all’altra, stanza che è preferibile non essere superiore ai 28 metri quadrati.

Disponibile su TomTop al prezzo promozionale di 16,64 Euro con il codice sconto TTXMWV.

Lampada UV elettrificata

L’ultimo prodotto che abbiamo selezionato è una tipica lampada UV elettrificata, uno dei sistemi più efficaci di sempre per risolvere la questione una volta per tutte. Un grosso tubo che emana luce blu ha il compito di attirare le zanzare verso di sé per farle entrare a contatto con una griglia elettrificata e di fatto fulminarle.

Miglior impiego: al centro di una stanza o di un tavolo.

Disponibile su TomTop al prezzo promozionale di 13,57 Euro con il codice sconto TTVMH.