Calcio e criptovalute rappresentano un binomio sempre più saldo, nonostante (o forse proprio perché) si trovano in un momento non proprio esaltante. Lo dimostra il recente arrivo di Starcks, la nuova piattaforma basata sui cosiddetti Star Player Token, ovvero le monete virtuali dedicate alle stelle del football. Andiamo quindi a vedere più da vicino di cosa si tratti e i motivi che dovrebbero spingere i tifosi a investirci sopra i propri soldi.

Cos’è Starcks

Come già ricordato all’inizio, Starcks è una piattaforma che basa il suo funzionamento sulle criptovalute dedicate agli assi del calcio. La sua nascita è stata sancita il 22 giugno del 2022, quando l’azienda ha dato luogo ad un round di finanziamento grazie al quale ha potuto reperire un milione di euro, i quali sono stati utilizzati per il successivo lavoro di progettazione.

A fondare l’app sono stati Alessandro Moggi (presidente), Ciro Immobile (Sport & Star Advisor) e Emanuele Floridi (vice presidente e responsabile delle Pubbliche Relazioni). Se il centravanti della Lazio funge in pratica da front runner, anche gli altri due personaggi sono legati da lungo tempo al mondo del calcio italiano, conoscendone quindi ormai alla perfezione i meccanismi che lo regolano.

L’intuizione da cui è partito il progetto consiste proprio nel legare lo sport più amato dagli italiani, e in gran parte del mondo, all’innovazione finanziaria e, in particolare, alla tecnologia ad essa sottostante, la blockchain. Idea apparentemente semplice sulla carta, che è quindi sfociata nel lancio definitivo della piattaforma, suscitando naturalmente la curiosità di quella parte di tifosi più orientata all’innovazione tecnologica, anche per quanto riguarda il modo di fruire il calcio, e desiderosa di interagire in modo nuovo con la propria squadra del cuore o i propri beniamini.

Il lancio ufficiale della piattaforma è avvenuto il passato 31 ottobre 2022, con l’offerta sul mercato di una parte dei gettoni, che in totale ammonteranno a un miliardo. Un lancio nel segno di Ciro Immobile, che è stato salutato da una risposta estremamente incoraggiante.

Il progetto Starcks

In pratica, l’idea alla base del piano di sviluppo della piattaforma è abbastanza semplice: varare delle criptovalute personali per ognuno dei giocatori interessati dal progetto, il cui valore di mercato va a dipendere proprio dall’attività professionale condotta dagli stessi. Tra quelli che hanno già deciso di salire sulla nave vanno ricordati in particolare l’attaccante del West Ham e della Nazionale italiana Gianluca Scamacca, l’altro azzurro Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, l’esterno offensivo della Fiorentina Nico Gonzales e il centrocampista della Roma e dell’Under 21 Edoardo Bove.

Proprio qui il progetto in questione mette in campo la prima differenza sostanziale con Sorare, altra azienda la quale ha deciso di sfruttare il mix tra calcio e innovazione finanziaria. Se la startup transalpina ha dato vita ad una sorta di Fantacalcio su blockchain che ha posto le squadre al centro del progetto, Starcks ha invece deciso di puntare sui giocatori e sui diritti di immagine ad essi legati.