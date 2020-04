Un giovane leaker indiano, Sudhanshu, ha pubblicato via Twitter un’indiscrezione ottenuta da una fonte cinese che riguarda le tempistiche di lancio europeo per diversi prodotti della catena produttiva di Xiaomi. Essendo indiscrezioni – lo diciamo spesso e vale sempre la pena ripeterlo – vanno prese con il beneficio del dubbio, nonostante l’anticipazione appaia piuttosto credibile.

La fonte del leaker ha descritto ciò che diverrà ufficiale in Europa nel corso dei prossimi tre mesi: entro la fine di aprile ci sarà spazio per il robot aspirapolvere Mi Robot Vacuum Mop Pro e per gli auricolari true wireless Xiaomi Mi True Wireless 2, maggio sarà il mese del router Xiaomi Mi Alot Router AC2350, del robot Mi Robot Vacuum Mop (1C) e dell’attesa Mi TV Stick.

Più densi di ufficialità i mesi successivi: a giugno, complice l’arrivo dell’estate, Xiaomi proporrà il ventilatore Mi Smart Standing Fan 1C, poi la videocamera di sorveglianza Mi Home Security Camera, la lampada smart Mi LED Smart Bulb White, l’hub Mi Smart Home Hub ed il sensore Mi Temperature and Humidity Monitor 2.

Here's the entire list of Xiaomi's Smart IoT products that will be launching in Europe in upcoming months!

Thanks to my exclusive Chinese source 😉 pic.twitter.com/qQMH3FTGyX

— Sudhanshu (@Sudhanshu1414) April 16, 2020