Wright Electric, partner di easyJet, sta sviluppando un nuovo motore per un aereo elettrico da 186 posti, denominato “Wright 1”. Per l’occasione annuncia la collaborazione con BAE Systems, società britannica del settore aerospaziale.

L’aereo elettrico di Wright Electric e easyJet

Wright Electric sta progettando dei sistemi elettrici con potenza dell’ordine dei megawatt, necessari per permettere agli aerei elettrici di volare trasportando 186 passeggeri: la start-up statunitense, partner di easyJet, è infatti al lavoro su un motore elettrico da 1,5 MW e un inverter da 3 kilovolt.

L’obiettivo è quello di utilizzare questo nuovo motore sull’aereo elettrico “Wright 1”, per aprire il futuro dell’aviazione a zero emissioni di CO2 in Europa e nel mondo. Per raggiungerlo l’azienda sta collaborando con BAE Systems, soprattutto per quanto riguarda i sistemi di controllo di volo e della gestione dell’energia.

“Il nostro partner Wright Electric ha fatto un altro passo importante verso la realizzazione di aerei elettrici ad uso commerciale ed è entusiasmante vedere la loro ambiziosa pianificazione per il collaudo e per l’entrata in servizio” ha commentato Johan Lundgren, CEO di easyJet. “La tecnologia relativa alle batterie sta progredendo rapidamente grazie alle numerose agenzie governative statunitensi che finanziano la ricerca elettrica nel settore dell’aviazione.”

Jeffrey Engler, CEO di Wright Electric, ha aggiunto che “Wright è una delle poche aziende concentrate a portare sul mercato aerei elettrici da 186 posti” e che “la missione è rendere l’aviazione commerciale più sostenibile, e lo sviluppo di un motore a megawatt è il prossimo passo per renderla una realtà”.

Wright Electric si aspetta di condurre dei test sul motore elettrico nel corso del 2021 e di metterlo in volo nel 2023, per arrivare all’operatività entro il 2030. Anche la NASA, l’AFRL e altre agenzie governative statunitensi stanno finanziando la ricerca sull’aviazione elettrica.