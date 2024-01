Il mercato delle stampanti 3D è in continuo fermento con l’obiettivo di arrivare sempre di più ad un pubblico vasto, di massa. Fra le ultime arrivate c’è la Creality K1, concepita come risposta alle ormai celebri stampanti del marchio Bambu Labs, un prodotto sorprendente sotto molti punti di vista e oggettivamente perfetta sia per chi vuole avere un primo approccio a questo mondo, sia per l’utente più esigente. Vediamo più nel dettaglio cosa offre e come funziona in questa recensione.

Installazione e configurazione

Con questa stampante, Creality intende dare una risposta ad un segmento variegato che cerca prestazioni elevate senza trascurare l’intuitività d’uso, rappresenta di fatto un salto in avanti notevole in termini di accessibilità e versatilità.

Innanzitutto si tratta di una stampante praticamente pronta all’uso: l’installazione è veramente molto semplice e a prova di principiante. Una volta rimossa dalla scatola la prima cosa da fare è rimuovere tutti i cucscinetti di plastica presenti all’interno, tranne quello al di sotto del piatto di stampa che anche provando non verrà via. Per rimuovere quest’ultimo infatti sarà necessario accenderla ma prima di ciò dovremo compiere un paio di passaggi intermedi.

Come indicato dalle pellicole, è necessario svitare i 4 supporti bloccanti presenti presso i 4 angoli del piatto di stampa; fatto ciò si può procedere ad installare con le viti dedicate la maniglia sull’anta e infine il display, ad aggancio. Fatto questo si può tranquillamente collegare la stampante alla presa di corrente, spostare la levetta su ON e quando il piatto si solleverà, rimuovere l’ultimo appoggio di plastica morbida.

Direttamente a schermo avrete le istruzioni per la configurazione ma soprattutto per la calibrazione che impiegherà tra i 10 e i 15 minuti.

Esteticamente la Creality K1 è molto bella e moderna e può fungere tranquillamente da arredo che arricchisce la stanza in cui si trova. Questo è uno dei principali pregi perché seppur il prezzo contenuto l’azienda non ha risparmiato sulle finiture e grazie ai pannelli di vetro trasparenti si può sempre ammirare l’interno.

Caratteristiche tecniche e punti di forza

La Creality K1 è una stampante che con sistema Core XY e utilizza Klipper come software, che permette un movimento della testina di stampa nelle direzioni X e Y attraverso l’utilizzo di due motori posizionati diagonalmente. Contestualmente, la superficie di stampa scende man mano che l’oggetto prende forma e ciò offre diversi vantaggi rispetto alle stampanti di tipo cartesiana. Il movimento diagonale consente un posizionamento più fluido e accurato, nonché maggiore rapidità, e dato che il piano di stampa non si sposta avanti e indietro avremo meno massa in movimento, permettendo di conseguenza velocità superiori.

La principale peculiarità di questa stampante è infatti proprio la velocità di stampa: può arrivare fino a 600 mm/s, grazie ad un’accelerazione notevole di oltre 20.000 mm/s^2. Valori incredibilmente importanti che vanno a ridurre i tempi di stampa fino a renderli decisamente accettabili, soprattutto quando si stampano oggetti di piccole dimensioni o non particolarmente complessi. Proprio per questo motivo il consiglio è di posizionarla al di sopra di un tavolo molto stabile in quanto il movimento rapido dei motori provoca notevoli vibrazioni.

In termini di volume di stampa siamo sul livello dell’Ender 3 ovvero 220 x 220 x 250 mm ma all’interno di una camera protetta, chiusa. Questo permette di stampare con materiali ad alta temperatura più facilmente di quanto sia possibile con una stampante aperta.

È dotata poi di un lettore di schede SD, una porta USB, e connettività Bluetooth per il collegamento con lo smartphone, una caratteristica utile per caricare rapidamente i file di stampa e monitorare in tempo reale lo stato di lavorazione.

Fra le altre caratteristiche e punti di forza è da segnalare la presenza di un sensore di esaurimento del filamento che consente alla stampante di capire quando il rotolo si esaurisce per mettere in pausa la stampa e attende il refill. Il piatto inoltre è magnetico e rimovibile, perfetto per tirare fuori la stampa e procedere al distacco in un secondo momento, attenzione solo ad aspettare il tempo di raffreddamento prima di toccarlo.

Qualità di stampa

La qualità di stampa 3D è veramente molto alta con una precisione paragonabile a tante stampanti più costose, soprattutto se si considerano i tempi risicati. Per fare un esempio per stampare la 3D Benchy ha impiegato circa 15 minuti mentre per uno stand per smartphone poco più di 60 minuti. Nel primo caso, come potete vedere in foto, la lavorazione è impeccabile, senza sbavature. Nel secondo caso solo per realizzare un foro allungato ha mancato l’aggancio di circa 5-6 strati di stampa sfilacciando un po’ (sarebbe stato meglio dargli un supporto in quel punto) dopodiché è riuscita a completare il lavoro più che egregiamente.

È presente un rotolo di filo bianco in confezione ma di ulteriori e di diverse colorazioni sono disponibili anche su Geekbuying, spesse volte anche in offerta.

Punti di debolezza

Come dicevamo la Creality K1 è tutto sommato un’ottima stampante 3D che ci ha sorpreso sotto diversi aspetti tuttavia ha anche qualche mancanza.

Nonostante sia predisposta per l’installazione di una telecamera ad esempio, questa non viene fornita di serie, ma deve essere acquistata a parte e installata a mano (non troppo complicato se si acquista quella originale). Per fare un paragone le più costose Creality K1 Max e la Bambu X1C sono dotati di un sensore lidar in grado di eseguire passaggi di calibrazione aggiuntivi e rilevare errori di stampa per metterla eventualmente in pausa. Diciamo che almeno una fotocamera per vedere in tempo reale la situazione da remoto poteva essere utile.

Inoltre, purtroppo, non supporta la stampa multi-filamento, il che avrebbe dato ulteriore versatilità.

Prezzo e disponibilità

Creality è una garanzia e questa Creality K1 si è rivelata essere un’ottima stampante 3D, non solo sulla carta ma anche nella pratica: performante, adatta sia ad un pubblico di hobbisti che di professionisti, compatta, ben costruita e veloce. Un prodotto veramente incredibile e che sposta in alto l’asticella, anzi, abbassa drasticamente l’asticella del prezzo perché la qualità che offre era fino ad oggi appannaggio quasi esclusivamente dei modelli più costosi.

È disponibile all’acquisto su Geekbuying al prezzo di 431 euro anziché 599 euro, ma potete usare il codice sconto NNNCREALKA per risparmiare ulteriormente.