Recensione BlitzMax BM-WA4 – Vi è mai capitato di trovarvi in compagnia di amici, magari durante una gita fuori porta, e di voler condividere una canzone? Se siete in tanti, e l’ambiente è rumoroso, uno smartphone non è certo la soluzione ideale, per quanto possa avere speaker di qualità. BlitzMax BM-WA4 è la soluzione ideale, visto che unisce potenza adeguata, buona protezione contro sporco e acqua, autonomia elevata e dimensioni compatte.

Io l’ho provato per quasi due mesi, l’ho portato a un paio di cene tra amici, utilizzandolo per ascoltare insieme la musica della nostra giovinezza, e oggi ve ne parlo in maniera approfondita.

Materiali e costruzione

Pur essendo un altoparlante compatto, misura infatti 214 x 68 x 56 millimetri, il peso di quasi 700 grammi denota una buona qualità costruttiva. Per garantire una buona resistenza a cadute e usura, il produttore ha scelto una plastica gommata che svolge egregiamente il suo lavoro con un solo difetto: trattiene in maniera esagerata le ditate anche se basta un normale panno in microfibra per ripulire tutto molto velocemente.

Frontalmente e posteriormente sono presenti due griglie in metallo e sul retro, protetti da uno sportellino in gomma, troviamo la porta USB per la ricarica, lo slot per la microSD e il connettore AUX. Sulla parte superiore abbiamo sei tasti, tutti posti al di sotto dello strato in gomma per garantire la resistenza all’acqua. Insieme al tasto di accensione/spegnimento, regolazione del volume e avvio/pausa, abbiamo un tasto per selezionare la modalità dei bassi e uno per attivare l’assistente vocale. Sul lato sinistro è inoltre presente un foro per agganciare lo speaker con un cordino di sicurezza, ottimo per legarlo allo zaino e ascoltare musica in ogni situazione.

L’assemblaggio è ben curato, non ci sono scricchiolii o parti che si muovono e anche qualche caduta non ha lasciato il segno. Pioggia e schizzi d’acqua non lo metteranno in difficoltà, meglio evitare però di farlo cadere in acqua per non rischiare di danneggiarlo seriamente.

Suono e funzioni

Oltre alla connettività AUX, che vi permette di utilizzare sorgenti prive di connettività wireless, BlitzMax BM-WA4 è dotato di connessione Bluetooth 5.0. Questo significa poterlo associare a un solo dispositivo, ma non è un grosso svantaggio, visto che reset e abbinamento sono procedure semplici e rapide da portare a termine.

Con 30 watt di potenza a disposizione, il suono è decisamente soddisfacente, anche al massimo volume non sono percepibili distorsioni. E va sottolineata la possibilità di collegare due altoparlanti per raggiungere i 60 watt e creare un suono ancora più coinvolgente. A seconda del tipo di musica da ascoltare è possibile regolare la modalità dei bassi, scegliendo fra tre diverse configurazioni, basta premere il tasto “M” e osservare il relativo LED.

La modalità standard, con i LED spenti, è la più bilanciata, quella light, con i LED di colore verde esalta maggiormente la parte vocale dei brani mentre quella Heavy Bass, con i LED bianchi, permette di dare maggior enfasi e profondità alle frequenze più basse.

Decisamente comoda è la presenza di un microfono, utilizzabile non solamente per controllare il vostro assistente vocale. È infatti possibile utilizzare lo speaker per chiamate in vivavoce, senza dover prendere il telefono dalla tasca o dovunque esso si trovi, una funzione comoda, ad esempio, se collegate BlitzMax BM-WA4 a un computer e lo utilizzate per chiamate di lavoro.

Non va trascurata nemmeno la possibilità di utilizzare l’altoparlante in modalità stand-alone: basta infatti inserire una scheda microSD nell’apposito slot per ascoltare la propria musica con la massima libertà, senza dover essere costretti a collegarlo a una sorgente musicale. Di sicuro un punto di forza per animare una festa e restare indipendenti da smartphone, computer o impianti stereo.

Autonomia

La batteria interna da 4.000 mAh offre un’autonomia decisamente ottima: tenendo infatti il volume attorno al 50% è possibile raggiungere le 18 ore. Nel corso dei miei test, effettuati anche con volume al massimo in ambienti spaziosi, ho comunque superato le 12 ore, un risultato davvero soddisfacente se si pensa al tipo di impiego per cui è pensato. Ampiamente sufficiente quindi per le feste più divertenti, ma anche per chi lo utilizza qualche ora al giorno, per svago o lavoro.

Non particolarmente veloci i tempi di ricarica, visto che servono quasi 3 ore per caricare completamente la batteria. Un risultato comunque accettabile, anche in virtù del fatto che è sempre possibile utilizzare l’altoparlante durante la ricarica.

Nella confezione di vendita, oltre allo speaker, troviamo solo un cavo USB-A – USB Type-C per la ricarica, un cavo con doppio jack da 3,5 mm e un laccetto per il trasporto. Dovrete quindi procurarvi un carica batterie o utilizzare quello di uno smartphone in vostro possesso.

In conclusione

BlitzMax BM-WA4 è dunque un altoparlante Bluetooth di buona qualità, anche in virtù di un prezzo più che abbordabile. Si trova su Amazon a 59,99 euro ma è spesso in promozione a prezzi decisamente inferiori (fino al 27 gennaio lo trovate a circa 40 euro), che lo rendono un best buy. Perfetto per le feste con gli amici, soprattutto quelle fuori porta, al mare o a bordo piscina, senza dover avere con sé sistemi audio particolarmente costosi.

