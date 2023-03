Recensione LEGO Minecraft The End Arena e Miles Morales vs. Morbius – Nell’immaginario popolare i LEGO sono dei giocattoli destinati ai bambini ma lo stesso produttore danese si è reso conto, in particolar modo negli ultimi anni, di come gli acquirenti siano eterogenei e che una buona fetta riguardi utenti adulti.

Per soddisfare le esigenze più particolari sono nate delle linee più evolute, destinate a utenti esperti, ma anche le linee che all’apparenza sembrerebbero destinate ai più piccoli possono nascondere delle perle interessanti anche per i più grandi. Ne sono un esempio LEGO Miles Morales vs Morbius della linea Marvel, e The End Arena della linea Minecraft. Si tratta di due set dal prezzo contenuto, ideali quindi per un regalo di compleanno non troppo impegnativo ma anche per chi ha qualche anno in più.

I fan Marvel, in particolare quelli dell’universo Ultimate, apprezzeranno il set che vede Miles Morales, versione alternativa di Spiderman, alle prese con Morbius, già nemico dell’Uomo Ragno Classico. Chi adora i videogames invece, in particolare Minecraft, potrà ricreare le battaglie della End Arena, con alcuni dei personaggi più celebri del titolo.

Ho avuto la possibilità di montare entrambi i set, in compagnia del mio piccolo aiutante appassionato di queste serie, e oggi vi racconto com’è andata.

LEGO Minecraft The End Arena

Chi gioca regolarmente a Minecraft conoscerà sicuramente l’End, una dimensione a cui è possibile accedere attraverso un particolare portale, che si apre solo utilizzando alcuni oggetti. Il Gruppo LEGO ha voluto ricreare, attraverso questo set, uno dei luoghi più famosi del titolo e lo ha fatto con un set di piccole dimensioni ma ricco di dettagli.

Solo 252 pezzi (per un prezzo di vendita di 24,99 euro) sono comunque sufficienti per creare un piccolo playset che permetterà ai più piccoli di giocare ma che farà un figurone anche nella stanza di papà, in mezzo a set più imponenti. Il set occupa una superficie di 20×16 stud, piccolo ma non troppo quindi, ma ospita numerosi elementi caratteristici del gioco.

Il montaggio è relativamente semplice, alla portata anche dei più piccoli, ma questo non significa che LEGO non abbia utilizzato alcune soluzioni interessanti. La trappola posta davanti al drago Ender è azionata da un sistema composto per la maggior parte da elementi Technic, che permettono di aprire la botola e far cadere uno dei contendenti nella lava sottostante.

Lo stesso drago può sputare palle di fuoco per render dura la vita ai guerrieri, anche se proprio nel drago si nota una criticità costruttiva che lo rende poco stabile. Basta infatti premere l’elemento Technic dietro la testa con troppa foga per far cadere il drago, tenuti in piedi solo da un paio di agganci. Forse un sistema rinforzato avrebbe conferito maggiore stabilità ma anche questa può rientrare nella dinamica del gioco, con il drago che può essere fatto cadere senza sforzi eccessivi dai guerrieri.

Dominano gli elementi spigolosi, ma questo è un tratto caratteristico del gioco e della sua grafica volutamente cubettosa. Bella la realizzazione dell’Enderman, le cui lunghe braccia sono state riprodotte con due tile e un sapiente gioco di incastri con la scatola che tiene in mano.

La realizzazione è molto veloce, anche prendendosela con calma è difficile impiegare più di 15-20 minuti ma questo non toglie che sia un set divertente da costruire, bello da giocare ma anche da esporre. Potete acquistare il set LEGO Minecraft The End Arena sullo store ufficiale a 24,99 euro.

LEGO Miles Morales vs. Morbius

Anche il secondo set è pensato per soddisfare grandi e piccini: i primi perché possono avere un paio di minifigure ben fatte e una macchina altrettanto interessante, ideale per creare delle composizioni legate all’universo Marvel. I secondi, ovviamente, perché possono ricreare innumerevoli sfide tra Miles Morales e Morbius.

Anche in questo caso siamo di fronte a un set economico (24,99 euro) e con 220 pezzi, limitato quindi nelle dimensioni. Anche qui però il risultato è molto apprezzabile, anche se chi vorrà utilizzare l’auto nella propria città farà meglio a rimuovere le lunghe fiamme posteriori, che sicuramente intralciano nei movimenti.

La costruzione ricorda in alcune parti quella della serie Speed Champions, con cui l’auto di Miles Morales condivide la larghezza di 8 stud. Anche questo set è decisamente veloce da costruire, una ventina di minuti sono sufficienti, e rappresenta un bel passatempo anche per chi vuole prendersi una pausa dal lavoro per ritrovare la concentrazione.

Non è presente nessun adesivo, e questo è un bene, il cofano con il logo di Miles Morales è stampato così da essere più resistente all’usura. Essendo un set pensato soprattutto per essere giocato, è un punto a favore di LEGO, che ha fatto una scelta azzeccata. Bella anche la scelta dei colori, con gli interni color sabbia che non si notano, grazie al vetro rosso che dà una bella uniformità al tutto.

Come sempre gli ingegneri hanno utilizzato pezzi di colori vivaci nelle parti nascoste, per semplificare e rendere più divertente il processo di montaggio. Ampia la scelta di ragnatele per Miles Morales mentre Morbius è accompagnato da un paio di pipistrelli e da due alambicchi con liquidi rossi e blu.

Nel complesso un set ben fatto, con i personaggi dettagliati (anche se personalmente non vado matto per lo stud che resta visibile sulla testa di Miles Morales) e con un’auto che può essere presa come spunto per realizzare delle vetture sportive alternative. Anche in questo caso troviamo qualche elemento Technic, utilizzato per realizzare il supporto dell’alettone che può essere posizionato con diverse angolazioni, a seconda delle proprie preferenze.

Potete acquistare LEGO Miles Morales vs Morbius su sito LEGO a 24,99 euro.