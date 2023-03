Recensione LEGO Casco di Captain Rex – Tra i tanti set dedicati all’universo di Star Wars, il Gruppo LEGO ha inserito anche un nutrito numero di riproduzioni dei caschi dei personaggi più iconici della saga. Dal più iconico in assoluto, quello di Darth Vader, a quello di Luke Skywalker senza dimenticare quelli dei personaggi diventati più famosi di recente, come Boba Fett e il Mandaloriano, sono davvero tanti i set pronti a far bella mostra di sé nella vostra collezione.

Da qualche settimana alla collezione si è aggiunto anche il casco di un personaggio accolto molto positivamente dai fan. Si tratta del Capitano Rex, comandante della legione 501 e al servizio di Anakin Skywalker e Ahsoka Tano in occasione della guerra dei cloni. È stato uno dei pochissimi cloni a non eseguire l’Ordine 66, emesso per sterminare tutti gli Jedi e per questo è entrato di diritto nel cuore dei fan, in particolare di quelli del lato chiaro della Forza.

Finora non avevo mai costruito la riproduzione di un casco e ho quindi affrontato la sfida con un misto di scetticismo e curiosità. Temevo che il risultato finale fosse un semplice “soprammobile” destinato a prendere la polvere ma speravo di essere smentito e di poter avere un oggetto da ammirare con soddisfazione. Nessun dubbio invece sul divertimento che mi aspettava, come del resto accade per ogni set LEGO che ho montato.

Vediamo dunque com’è andata e quale è stato il risultato finale del montaggio, che ha richiesto un paio d’ore di lavoro. Mi ci sono volute un paio di sere, dopo cena, un passatempo ideale per scaricare stress e tensione accumulata.

Soluzioni costruttive mai banali

Essendo il mio primo casco ho decisamente apprezzato le soluzioni scelte da LEGO, alcune delle quali potrebbero sembrare davvero bizzarre. Aprendo il primo sacchetto ho infatti trovato alcune porte e finestre che oggettivamente non mi sarei aspettato di trovare in questo set, ancora una volta gli ingegneri del Gruppo LEGO hanno saputo utilizzare gli elementi in maniera creativa.

Ecco dunque che porte e finestre diventano elementi strutturali che alleggeriscono la costruzione, contenendo il peso e rendendo decisamente interessante il montaggio dei vari elementi. Sono presenti, ma questo era più scontato, numerosi elementi SNOT (stud not on top) che permettono di montare i vari elementi laterali che compongono il casco e non mancano gli elementi variopinti che semplificano la costruzione dando un tocco di colore che ovviamente rimarrà nascosto.

Minima ma inevitabile la presenza di sticker adesivi, indispensabili per mettere in risalto alcuni dettagli: le tacche sulla parte superiore del casco, a indicare con ogni probabilità i nemici abbattuti, le feritoie per lo sfogo dell’aria nella parte posteriore, i due “baffi” nella parte frontale e poco altro.

Per ricreare le parti curve nella zona frontale del casco sono stati utilizzati alcuni blocchi agganciati ai perni, per permettere di inclinarli e ricreare dunque l’effetto curvo. Splendida infine la parte inferiore, con elementi curvi posti a differenti altezze così da ricreare alla perfezione i respiratori. Anche in questo caso le soluzioni sono davvero ingegnose, con due pneumatici che riproducono alla perfezione la parte di aspirazione dell’aria.

Un risultato strepitoso

Il risultato finale è davvero di altissimo livello, come da tradizione LEGO, con ogni elemento ben fisso, senza elementi di criticità che si staccano con estrema facilità. Il viewfinder ruota con estrema facilità senza alcun problema, gli elementi sporgenti sono saldi e solo la targhetta posta alla base del supporto si stacca ogni volta che si prende in mano per spostarlo.

Nessun problema afferrando il casco da qualsiasi parte, anche il supporto è tenuto in posizione da alcuni elementi Technic che rimangono nascosti ma che garantiscono un’ottima solidità.

Ho particolarmente apprezzato la parte frontale, quella del visore nero contornato dagli elementi blu che caratterizzano la livrea della 501 Legione, quella a cui appartiene il Capitano Rex. Come ho detto in apertura ero scettico sui caschi LEGO, non avendone mai visto uno montato dal vivo, ma una volta finito il montaggio ho dovuto ricredermi, visto che permettono di arricchire in maniera creativa le collezioni dedicate al tema Star Wars.

Nel mio caso, ad esempio, è finito a fianco di un paio di piccoli set dedicati proprio alla Legione 501, ma vista la varietà di proposte LEGO è facile pensare a soluzioni simili, come il casco del Mandaloriano a fianco della Razor Crest, quello di Luke Skywalker vicino al suo X-Wing e così via.

In conclusione

Ancora una volta LEGO ha fatto centro: se avete già iniziato una collezione di caschi, in particolare quelli di Star Wars, questo Casco del Capitano Rex non può di certo mancare, visto che è uno dei personaggi più importanti pur senza mai essere stato un protagonista assoluto. E se non avete mai montato un casco, questa potrebbe essere un’ottima scelta per iniziare, sicuramente si tratta di una linea di set in grado di dare parecchie soddisfazioni.

Potete acquistare il set LEGO Casco di Captain Rex sullo store online a 69,99 euro.