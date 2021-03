Dji è ormai il leader indiscusso del settore droni internazionale. Negli anni molte aziende affermate come ad esempio GoPro hanno provato ad arrestare questa corsa senza però riuscirci. La caratteristica aziendale fin dal primo momento è stata la capacità di innovare e definire degli standard per mezzi consumer e prosumer in varie fasce di prezzo. Ancora una volta il produttore ha stravolto il mercato, presentando il primo drone fpv ibrido pronto al volo che non necessita di nessuna competenza specifica per essere pilotato.

I droni fpv solitamente sono infatti sinonimo di bravura e competenze nella costruzione, essendo costruiti con componenti di terze parti che vanno scelti accuratamente. Con il suo drone fpv invece dji ha aperto una porta anche a chi non ha necessità o voglia di mettersi a studiare ma semplicemente vuole divertirsi e provare il volo in prima persona. Si tratta di un ibrido chiaramente, dotato di due modalità di volo stabilizzate e una modalità completamente manuale per i più esperti, nella quale il GPS e gli aiuti al volo vengono disattivati. Scopriamolo quindi nel dettaglio all’interno della nostra recensione.

Video recensione Dji Fpv Drone

Dji Fpv Drone, cosa c’è nella Combo?

I più smaliziati sicuramente conosceranno la famosissima fly more combo, il pacchetto più ricco di tutti i vari droni del produttore. Questa volta però qualcosa è cambiato e la parola combo tende a dissociarsi da fly more, offrendo quindi un pacchetto base ma completo per effettuare il primo volo. Questo come vedremo non è però sufficiente a divertirsi a 360 gradi con il nuovo “gioiello” di casa dji.

All’interno della confezione troviamo infatti il drone già pronto, una sola batteria, il radiocomando e gli occhiali di seconda generazione che permettono il volo in prima persona. Chiaramente sono presenti anche le eliche 5228s con sistema di aggancio rapido, molto simile a quello già osservato sulla serie Mavic. Inutile scendere nello specifico su ogni singolo accessorio presente, vi basti pensare che sarete pronti per volare subito dopo aver messo in carica tutto.

Com’è fatto questo drone?

L’aspetto estetico di questo drone è stato forse la cosa più criticata online, specialmente da tutti coloro che già si trovano nel mondo del volo in prima persona. Non è particolarmente accattivante è vero e ricorda anche alla lontana una caffettiera ma la scelta di questa forma è piuttosto dovuto all’aerodinamica. Il difetto forse maggiore è il materiale con il quale è realizzato, la plastica. Si tratta di un mezzo ad alte prestazioni e purtroppo questo materiale non permette una durabilità che gli permetta di resistere agli inevitabili urti.

Dji nella modalità manuale promette una velocità di punta di 140 km/h, cosa che renderebbe auspicabile una costruzione in carbonio come i classici droni fpv. E’ altresì vero che non si tratta di un mezzo dedicato a voli in situazioni particolarmente pericolose quindi dovrebbe essere sufficiente un minimo di attenzione in più.

Frontalmente e inferiormente sono presenti i sensori, novità assoluta in un mezzo fpv. Questi permettono di avvertire il pilota in tempo reale su eventuali pericoli, permettendogli di evitare ostacoli o dandogli la libertà di schiantarsi liberamente. Esattamente come i droni della serie Mavic è inoltre presente un led che si accenderà in automatico nei pressi del suolo, aiutandoci a verificare la presenza di eventuali oggetti contundenti.

Sui bracci anteriori e posteriori sono presenti dei led programmabili, accattivanti dal punto di vista estetico e utili nel volo in modalità stabilizzata e senza occhiali.

Qualità video del Dji Fpv drone

A livello fotografico purtroppo questo drone si è dimostrato al di sotto di quello che ci aspettavamo. La camera è una sola e permette di riprendere video e visualizzare in tempo reale negli occhiali dove ci troviamo e cosa stiamo facendo. E’ stato inserito uno stabilizzatore ad un’asse che lavora in accoppiata alla stabilizzazione elettronica per ridurre al minimo le vibrazioni anche durante le manovre più spinte in modalità manuale. Purtroppo però allo stato attuale ancora non riesce a dare risultati paragonabili ad una delle ultime GoPro, sia come qualità che come stabilizzazione, specialmente se si utilizzano software aggiuntivi come Reelsteady.

Il sensore è un CMOS 1/2.3” Pixel effettivi con risoluzione massima di 4K 60 fps e bitrate di 120 Mbps. Il FOV è 150°, equivalente più o meno ad un obiettivo 14 mm e l’apertura è f / 2.8. Purtroppo come potete vedere anche dal video la gamma dinamica è piuttosto limitata e non raggiungiamo assolutamente il livello di un qualsiasi Mavic di ultima generazione. L’unico aspetto positivo è che tramite l’apposito tasto sul radiocomando potremo scattare fotografie, ma solo in formato jpeg.

Il fatto che sia un drone ibrido permette al pilota di agire sulla rotella del gimbal e orientarlo come meglio crede per i propri video e fotografie.

Prestazioni di volo

Le prestazioni variano moltissimo in base a quale delle tre modalità stiamo utilizzando. In modalità normale dji pubblicizza una velocità massima di 15 m/s, che passano a 27 in modalità sport e addirittura 39 in modalità manuale. La velocità chiaramente non è tutto in un drone e purtroppo il comportamento di questo drone non è dei migliori, anche se è nettamente migliorato con l’ultimo aggiornamento del firmware.

Analizzato dal punto di vista di un pilota professionale si nota una certa instabilità, specialmente sull’asse del roll e in alcune manovre il mezzo tendere a muoversi in maniera scomposta. Questo si evidenzia anche nella ripresa finale nonostante la stabilizzazione. Il fatto che sia goffo e pesante non gli permette di mantenere perfettamente le traiettorie, specialmente quando ci si muove in orbita.

In conclusione

Il drone dji fpv si rivolge maggiormente a chi vuole sperimentare qualcosa di nuovo sia a livello amatoriale che professionale. E’ sicuramente un approccio semplificato per entrare nel fantastico mondo del volo in prima persona e per creare contenuti dinamici e assolutamente unici. Non è certamente perfetto e ha ancora bisogno di un gran lavoro via software, ma ha creato un precedente che probabilmente verrà imitato anche da altri produttori.

Potete acquistarlo su Amazon al prezzo di 1349 Euro.

Vi consigliamo di acquistare anche il pacchetto fly more con altre due batterie e il caricatore multiplo per divertirvi al massimo.