Il mondo delle offerte energia per la tua casa è in continuo cambiamento, con sempre nuovi operatori e promozioni con caratteristiche diverse. Per aiutarti ad avventurarti in questa giungla, oggi esaminiamo Octopus Energy, un nuovo fornitore di energia rinnovabile di recente arrivato sul mercato italiano, con lo scopo di portare una ventata di novità e una “rivoluzione”.

Chi è Octopus Energy?

Octopus Energy è una società nata nel 2016 nel Regno Unito. Lo scopo principale dell’azienda è quello di favorire la transizione ecologica, attraverso l’utilizzo esclusivo di fonti rinnovabili per le proprie offerte. Nell’Unione Europea, Octopus Energy è una delle principali aziende impegnate nell’investimento economico nei settori eolico e fotovoltaico, da cui produce tutta l’energia che poi vende ai suoi utenti.

Questo impegno ha raggiunto oltre 5 milioni di clienti in tutto il mondo e, dal 2022, anche in Italia dove ha lanciato la start-up Octopus Energy Italia.

Quali sono le offerte Octopus Energy

Tutte le offerte di Octopus Energy si distinguono per un approccio interamente green, ma con prezzi equi e trasparenti. In particolar modo le proposte commerciali per il mercato delle offerte luce dell’operatore sono al momento:

Octopus Flex : PUN+0,016 €/kWh. Prezzo indicizzato, tariffa multioraria, energia interamente green e rinnovabile, nessun vincolo contrattuale;

: PUN+0,016 €/kWh. Prezzo indicizzato, tariffa multioraria, energia interamente green e rinnovabile, nessun vincolo contrattuale; Octopus Fissa 12 M : 0,143 €/kWh. Prezzo bloccato per un anno, tariffa monoraria, energia interamente green e rinnovabile, nessun vincolo contrattuale;

: 0,143 €/kWh. Prezzo bloccato per un anno, tariffa monoraria, energia interamente green e rinnovabile, nessun vincolo contrattuale; Octopus Flex Mono: PUN+0,016 €/kWh. Prezzo indicizzato, tariffa monoraria, energia interamente green e rinnovabile, nessun vincolo contrattuale;

Costi di commercializzazione: 78 €/anno.

Al momento le proposte commerciali di Octopus Energy trattano solo il mercato della luce elettrica, in linea con la propria filosofia aziendale. Le offerte si distinguono per la loro semplicità che però lascia spazio anche alla giusta varietà, così da scegliere la proposta più giusta per la tua utenza.

Più nel dettaglio Octopus Flex è una tariffa multioraria a prezzo indicizzato, il che significa che segue l’andamento del PUN, acronimo per prezzo unico nazionale. Questa è la soluzione migliore per chi non sta spesso in casa e usa l’energia soprattutto mattina e sera, o nei giorni del fine settimana.

La proposta Flex Mono è invece una versione innovativa, che propone una sola fascia oraria, dunque pensata per coloro che vivono spesso la casa, magari lavorando in smart working.

Octopus Energy si è affermata nel settore energetico grazie anche alla sua notevole trasparenza, specialmente per quanto riguarda le bollette mensili. Questa azienda è pioniera nell’adottare un approccio chiaro e diretto nella comunicazione dei costi energetici ai suoi clienti. Le bollette di Octopus Energy sono strutturate in modo da essere facilmente comprensibili, eliminando la complessità spesso associata alla fatturazione energetica.

Ogni bolletta dettaglia con precisione il consumo energetico del cliente, le tariffe applicate e eventuali costi aggiuntivi, senza nascondere spese in piccoli caratteri o termini tecnici incomprensibili. Questo livello di chiarezza non solo aiuta i clienti a comprendere meglio le proprie spese, ma rafforza anche la fiducia e la relazione tra l’azienda e i suoi utenti.

Inoltre, Octopus Energy utilizza grafici e illustrazioni nelle bollette per rendere ancora più intuitiva la comprensione del consumo energetico, dimostrando un impegno costante verso la trasparenza e la responsabilità nei confronti dei propri clienti.

Come passare a Octopus Energy

Se le offerte di Octopus Energy ti hanno interessato, potrai passare a una delle sue proposte gratuitamente in qualsiasi momento. Per farlo ti basterà visitare il sito ufficiale di Octopus, scegliere l’offerta che preferisci e comunicare tutte le informazioni necessarie.

Tra i documenti che potrebbe richiederti Octopus per il passaggio ci sono:

Una vecchia bolletta, dove sarà indicato anche il codice POD relativo alla tua utenza;

Un documento di riconoscimento in corso di validità;

Il codice fiscale della stessa persona;

E un IBAN per poter attivare i pagamenti automatici.

Tu non dovrai fare altro e nemmeno contattare il precedente operatore, sarà Octopus Energy a gestire il passaggio, assicurandosi inoltre di non lasciarti mai senza corrente elettrica.

Contatti Octopus Energy

Come per tutti gli operatori, anche Octopus Energy ti offre varie soluzioni per entrare in contatto con il suo servizio clienti. L’assistenza di Octopus ti risponderà al numero verde gratuito 02 385 827 76, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00 per qualsiasi necessità, domanda o problema.

Tra gli altri contatti di Octopus Energy che potrai usare ci sono:

Indirizzo Email: ciao@octopusenergy.it

Indirizzo di Posta Elettronica Certifica: octopusenergy@pec.it

Assistenza via Whatsapp: 0238582776

Social network come: Facebook, Instagram e Twitter

La filosofia moderna dell’azienda si mostra anche nei suoi contatti che ti offrono soluzioni alternative alla classica chiamata telefonica. Ad esempio l’assistenza attraverso l’applicazione di messaggistica istantanea Whatsapp permette un aiuto più rapido e comodo, adatto anche a chi non vuole o semplicemente non può effettuare una telefonata.

Recensioni su Octopus Energy: cosa dicono i clienti

In conclusione andiamo a vedere cosa dicono i clienti di Octopus Energy. Questo si può fare tramite le recensioni che sempre più clienti lasciano online, su siti appositi, per aiutare gli utenti che verranno dopo nella scelta del miglior operatore per le proprie esigenze.

Qui di seguito abbiamo dunque raccolto per te due recensioni su Octopus Energy che possono aiutarti nella tua valutazione finale.

“Ho sottoscritto il contratto con Octopus Energy per l’utenza elettrica perché è una delle più convenienti che ho trovato anche arrivando dal mercato tutelato. Prezzo di commercializzazione modesto rispetto ad altri fornitori. Ho scelto la tariffa variabile in base al PUN ma monoraria, secondo me più conveniente della fissa. Le comunicazioni con l’azienda sono facilissime grazie ai diversi canali a disposizione, io preferisco usare il loro contatto WhatsApp, Hilary è stata gentilissima.” Matteo (08/12/2023)

“Scoperto per caso mentre cercavo un nuovo fornitore a causa di un balzello del fornitore precedente che mi ha aumentato il costo per kw in modo spropositato.

Attivato con grande facilità online, ricevuta ieri la prima bolletta: a fronte di un aumento di quasi il 30% dei consumi in KW rispetto alla bolletta del vecchio fornitore, ho speso esattamente la metà. Per il momento non potrei essere più soddisfatto, restate così per sempre e saremo molto amici a lungo.” Aldo (07/12/2023)

Queste due recensioni su Octopus Energy raccolte online dimostrano vari punti di forza della società. Innanzitutto la convenienza delle sue proposte commerciali che più volte si mostrano tra le più economiche. Secondariamente loda il servizio clienti, sempre attento, anche attraverso i vari canali a tua disposizione.