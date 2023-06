“Ci siamo. È qui che Forrestal è stato assalito.”. Questa la prima frase pronunciata, nel lontano ottobre del 1981, dal dottor Henry Walton Jones, meglio conosciuto come Indiana Jones, ne “I predatori dell’arca perduta”, il primo film della fortunata serie dedicata a quello che è diventato l’archeologo più famoso del mondo.

In occasione del lancio del nuovo film, Indiana Jones e il quadrante del destino, che arriverà a fine giugno nelle sale cinematografiche italiane, il Gruppo LEGO ha presentato alcuni set dedicati all’esploratore. Oggi vi parlo di Fuga dalla tomba perduta, il set composto da 600 pezzi che ricostruisce una delle tante scene viste nel film di esordio della fortunata serie.\

Fuga dalla tomba perduta

All’interno di una scatola di forma quadrata, una rarità per i set LEGO, troviamo quattro sacchetti, il manuale con le istruzioni e un foglio con gli adesivi che servono a dettagliare in maniera minuziosa la scena da ricreare. Ognuna delle quattro buste contiene, oltre ai pezzi per completare le rispettive fasi, anche una minifigure.

Oltre alla minifigure di Indiana Jones troviamo anche quelle di Marion Ravenwood, Sallah e una mummia, sapientemente nascosta da un trabocchetto. La minifigure di Indiana Jones è decisamente dettagliata, con stampe sui pantaloni che includono fondina e cinturone e della giacca sotto alla quale è visibile la camicia color kaki. Il classico cappello da esploratore include anche i capelli, altro dettaglio che non si vede spesso nelle minifigure, e non poteva ovviamente mancare la frusta, arma preferita dall’archeologo.

Dopo aver realizzato la struttura base con il primo sacchetto, e la parete della stanza con il secondo, inclusi un paio di trabocchetti, è con il terzo sacchetto che si iniziano a vedere gli elementi distintivi. Già nel secondo vengono utilizzati alcuni adesivi con i geroglifici per dettagliare la parete, ma nella terza fase del montaggio entrano in scena la prima statua ma soprattutto l’Arca dell’Alleanza.

Quest’ultima è posizionata dietro a un portale di colore giallo e rialzata rispetto al resto della scena, con due sarcofaghi a fare da sfondo (dettagliati grazie a un paio di adesivi molto particolari, con faraoni/minifigure). Le tecniche di costruzione prevedono l’uso di numerosi elementi Technic, soprattutto per realizzare le trappole e gli elementi mobili, con numerose parti che permettono di creare elementi che incastrano sulla base in maniera precisa.

L’ultima busta permette di costruire la seconda statua e la sezione del muro destinata a cadere all’indietro quando viene colpita dalla statua, andando a rivelare il lato posteriore in cui è nascosta la mummia. Il montaggio dell’intero set è tutt’altro che complesso, ma ci sono numerosi passaggi che richiedono attenzione e nel complesso è un set divertente da costruire sia per i grandi che vogliono esporre una delle scene più famose, sia per i più piccoli che vogliono un playset con cui giocare.

Ancora una volta i designer LEGO hanno saputo unire sapientemente giocabilità ed effetto scenico, con numerosi dettagli che possono assicurare tantissime ore di divertimento. Il serpente che cade dalla parete, la mummia svelata tirando una leva nella parte posteriore, la statua su cui si arrampica il professor Jones che cade all’indietro facendo rovinare anche una sezione della parete, permettono di ricreare le scene del film.

E peri ricordarci dell’ofidiofobia (paura dei serpenti) del noto esploratore ecco serpenti che escono dalle pareti e che strisciano sul pavimento, provocando anche l’espressione di paura sul volto della minifigure di Marion.

L’utilizzo di alcuni elementi Technic ai lati delle pareti garantisce una buona solidità complessiva al set, e anche la sezione destinata a crollare non si è mai rotta nei numerosi test che ho effettuato.

Un set decisamente divertente da costruire e da esporre ma anche, come può confermare mio figlio, divertente da giocare da solo o con gli amici. Il prezzo è particolarmente allettante, considerando anche il numero dei pezzi presenti e la licenza ufficiale del film.

Il set Fuga dalla tomba perduta LEGO Indiana Jones può essere infatti acquistato sullo store ufficiale a soli 39,99 euro, un prezzo davvero niente male che ne fa uno dei regali più indicati per i fan del film ma anche per i bambini, magari per premiarli alla fine dell’anno scolastico.