Torniamo ad occuparci di Amazon ed in particolare della decisione presa nei giorni scorsi dal colosso dell’e-commerce e relativa alla sospensione delle vendite di beni ritenuti non essenziali, come prodotti elettronici, giocattoli, vestiti e prodotti sportivi.

Un paio di giorni fa vi abbiamo anche parlato delle varie categorie di beni che invece godono della priorità secondo Amazon (qui li trovate suddivisi per categorie).

Stando a quanto riportato da Android Police, tuttavia, vi siarebbero alcuni prodotti tecnologici che negli Stati Uniti vengono spediti immediatamente, come dispositivi Amazon Fire TV o altoparlanti della gamma Echo mentre “curiosamente” analoghi prodotti della concorrenza vengono posticipati alla fine di aprile.

I prodotti Amazon non essenziali potrebbero avere un trattamento di favore

Pare doveroso sottolineare che tale disparità di trattamento potrebbe dipendere dall’effettiva disponibilità nei propri magazzini delle necessarie scorte: mentre Amazon potrebbe avere sufficienti scorte dei propri prodotti, diversa potrebbe essere la situazione per quanto riguarda quelli di altre aziende che, a causa dei vari rallentamenti di tutto il settore della tecnologia, sono via via andate terminando.

Pare, inoltre, che questa “politica di favore” riguardi non solo i prodotti di Amazon ma anche quelli delle aziende che nel corso degli anni sono entrate nel suo gruppo.

Ci sono poi dei particolari prodotti tecnologici ritenuti essenziali da Amazon, come i tablet (necessari per le persone per lavorare e studiare), per i quali non vi è disparità di trattamento, con spedizioni immediate.