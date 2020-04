Si moltiplicano le offerte dei principali servizi di streaming per combattere la noia in un momento nel momento in cui miliardi di persone sono chiamate a rimanere a casa per contrastare la diffusione del COVID-19.

Tra le compagnie più attive troviamo Amazon, che lancia una nuova iniziativa dedicata ai possessori di Fire TV e Fire Tablet, per i quali arriva #AtHome. Gli utenti delle due piattaforme potranno in questo modo accedere ad una serie di contenuti gratuiti, tra cui film e serie TV.

Negli Stati Uniti, dove il programma è già attivo, gli utenti potranno accedere gratuitamente a serie come Silicon Valley e I Soprano, ma anche a film come Lego Movie 2, Star Trek: Picard e molti altri. Non mancheranno contenuti proposti da Game Show Network, ESPN e Food Network.

Per chi vuole rimanere aggiornato sull’emergenza sanitaria ci saranno contenuti proposti dai principali network americani, e sarà dato ampio spazio ai contenuti per i più piccoli, con cartoni animati, documentari e contenuti di tipo educational.

Nel corso delle prossime settimane saranno aggiunti ulteriori contenuti e il servizio verrà esteso ad altri Paesi tra cui Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Giappone, Canada e India. Se possedete un dispositivo Fire tenete gli occhi aperti perché i contenuti arriveranno a breve.