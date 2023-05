A partire dal 1° aprile 2023, le multe per divieto di sosta a Milano possono essere pagate e consultate attraverso l’app Fascicolo digitale del Cittadino, disponibile sia per dispositivi Android che Apple. Questa innovazione sostituisce i foglietti con QR code posizionati sul tergicristalli e mira a semplificare il processo di pagamento e notifica delle sanzioni.

Come funziona il Fascicolo digitale del Cittadino per le multe a Milano

Attualmente, l’app notifica solamente le multe per divieto di sosta. Tuttavia, a partire da settembre, sarà possibile ricevere notifiche per altre infrazioni, come l’accesso irregolare alle aree pedonali, corsie preferenziali, ZTL e per eccesso di velocità entro i 10 km/h. Le sanzioni che prevedono decurtazione di punti dalla patente restano escluse dall’app e richiedono la notifica del verbale cartaceo.

Come registrare le targhe sull’app Fascicolo digitale del Cittadino

Per aggiungere le targhe, bisogna recarsi nella sezione “Mobilità” dell’app, poi in “Le mie targhe” e cliccare sul simbolo “+” in alto a destra. A questo punto, si dovranno inserire il numero di targa, la tipologia di veicolo e una descrizione per identificare il mezzo. Le targhe estere sono escluse dalla registrazione.

Come pagare la multa a Milano tramite l’app

Per controllare se si è presa una multa a Milano, è necessario accedere alla sezione “Mobilità” dell’app e poi a “Avvisi d’infrazione”. Una volta installata l’applicazione, è importante aggiungere le proprie targhe per ricevere notifiche tempestive.

In caso di multa a Milano, l’app Fascicolo digitale del Cittadino invierà comunque una notifica con i dettagli dell’infrazione. Il pagamento può essere effettuato entro cinque giorni dalla notifica, ottenendo uno sconto del 30%. Chi non utilizza l’app dovrà attendere la notifica cartacea del verbale, con costi aggiuntivi di notifica (11 euro per i residenti, 14 euro per chi vive fuori Milano).

L’app Fascicolo digitale del Cittadino rappresenta un importante strumento per semplificare la gestione delle multe a Milano, permettendo di ricevere notifiche tempestive e di effettuare pagamenti in modo agevole, evitando costi aggiuntivi

Crediti copertina: corrierecomunicazioni.it