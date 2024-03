In tanti anni di lavoro ho cambiato moltissimi hub, o docking station se preferite e confesso di aver puntato tendenzialmente a spendere il meno possibile. Ho scelto le classiche “cinesate” per tanto tempo, convinto che in fondo, anche se non sempre in modo perfetto, avrebbero svolto il loro lavoro. Com’è il detto? Chi più spende meno spende? È esattamente questo che ho capito trovando finalmente un ottimo HUB Type-C di Baseus, che costa 69,99 Euro ma dopo due mesetti in sua compagnia credo che valga ogni centesimo richiesto. Vi racconto qualcosa in più.

Baseus Docking Station 10 in 1

L’avevo adocchiato su Amazon, Baseus è un nome noto per questo genere di prodotti, ne erano passati altri in redazione lasciando un ricordo positivo nei colleghi che li avevano provati, per cui mi son deciso, ho sentito l’ufficio stampa e ho chiesto di poterlo testare.

A farmi decidere per questo modello, oltre al nome, sono state le specifiche dichiarate, in particolare la presenza di un lettore SD e microSD a 104 MB/s, un valore non esagerato ma comunque di gran lunga superiore alla media per questo genere di prodotti, che lasciano solitamente un po’ al caso le performance sul lettore di schede, concentrandosi invece sulla velocità di trasferimento sulle porte USB. C’è da aggiungere, a proposito delle specifiche dichiarate, che il 90% delle volte quelle indicate nelle schede tecniche sul marketplace non corrispondono a verità, sono specchietti per le allodole, per cui l’unico modo per avere un riscontro reale delle performance è quello di provare personalmente i prodotti.

Le specifiche

La docking station si chiama 10 in 1 proprio per le 10 funzionalità di cui dispone, a fronte dell’unica uscita Type-C. Vi metto l’immagine per una rappresentazione molto chiara delle diverse porte.

Si tratta di specifiche di ottimo livello, a partire dalla porta Ethernet Gigabit, per arrivare alla HDMI 120 Hz, senza dimenticare una USB-C e una USB-A da 10 Gbps, entrambe 3.2 gen2.

A corollario c’è un tasto con retroilluminazione LED azzurra che consente di bloccare lo schermo sia con Windows (1 pressione) che con MacOS (due pressioni), molto comodo in alcune circostanze, anche se il top sarebbe stato poterlo programmare a piacimento.

Design e materiali

Fin dal momento dell’unboxing ho avuto la sensazione di avere per le mani un prodotto di qualità, è inaspettatamente abbastanza pesante e grande, costruito completamente in alluminio, con un elegante inserto in carbonio nella parte del pulsante. Il cavo in uscita ha una lunghezza di circa 20 cm, ed è protetto da una canalina in corda intrecciata.

Sulla parte superiore, accanto all’uscita del cavetto Type-C, c’è un foro sul quale si può inserire l’altra estremità, in modo da avere una protezione aggiuntiva durante il non utilizzo. Una chicca le indicazioni stampigliate in corrispondenza di ogni porta, che aiutano l’utente nella scelta di quella più adatta in base alle esigenze. Molto intelligente anche il posizionamento della porta Ethernet Gigabit sul lato corto, funzionale perché consente di sfruttare la flessibilità del cavo Type-C senza dover piegare il cavo ethernet che è molto meno adattabile. Infine ho apprezzato anche la distanza generosa tra le varie porte, in modo che anche collegando diversi accessori non ci siano ingombri che vanno ad impedirne l’accessibilità.

I nostri test

Ho provato ad eseguire alcuni test empirici per valutare la velocità dell’HUB, eseguendo un test di velocità su periferiche collegate direttamente al computer o passando per la docking station. Verificata anche la velocità di lettura e scrittura sulla porta SD/microSD, oltre che la velocità reale della porta Ethernet. In tutti i casi i risultati sono stati incoraggianti, al di là delle velocità raggiunte l’aspetto interessante è che in nessun caso la docking station si è rivelata un collo di bottiglia per le prestazioni.

Rete con collegamento diretto al PC e con collegamento attraverso la docking station.

Performance su computer Windows su porta Type-C 10 Gbit con collegamento diretto al PC e con collegamento attraverso la docking station

Performance su Macbook Pro su porta Thunderbolt con collegamento diretto e con collegamento attraverso la docking station

Velocità di lettura e scrittura di una SD Prograde 128 GB (300 MB/s). La porta supporta una velocità massima dichiarata di 104 MB/s.

Baseus 10 in 1 docking station: prezzo e link acquisto

La docking station 10 in 1 Baseus si è rivelata un ottimo prodotto e ha preso posto stabilmente sulla mia scrivania, per il momento posso ritenermi soddisfatto sotto tutti i punti di vista, fa il suo lavoro e se non si hanno esigenze di velocità di trasferimento elevatissime non posso che consigliarla.

Costa 69,99 Euro su Amazon, il prezzo è un pochetto più alto della media, ma non c’è paragone in termini di qualità e durevolezza con le alternative più a buon mercato, fate quindi le vostre valutazioni.

