ROCCAT è un brand che ancora in tanti in Italia ignorano ma che riceverà sempre più attenzione perché nel mondo del gaming stanno facendo benissimo. Ho avuto a disposizione per alcuni mesi il set up completo di ROCCAT composto dalla tastiera meccanica Pyro, il mouse gaming ultra leggero Kone Pro e le cuffie wireless Syn Pro Air.

ROCCAT Pyro

La ROCCAT Pyro ha un look sobrio e quasi elegante. Quando si attivano tutti gli effetti RGB esce allo scoperto l’anima gaming del brand. La costruzione è ottima, i materiali utilizzati sono alluminio con qualche sezione in plastica rigida. Si tratta di una tastiera full size, è molto grande e lo diventa ancora di più grazie al poggiapolsi nel box.

C’è una comodissima rotella per regolare il volume, la personalizzazione è estrema, macro, funzioni extra e l’illuminazione RGB possono essere gestite dal software Aimo.

Chi cerca una tastiera del genere lo fa per giocare ai massimi livelli e proprio in ambito gaming questa ROCCAT Pyro è assolutamente convincente. Dal punto di vista tecnico c’è tutto, dalle macro, N-key rollover, ultrapolling, profili dedicati ai giochi ed ovviamente gli switch meccanici TTC linear con un feedback tattile che si sente ma non fa troppo rumore, il sound è stato smorzato bene per essere una tastiera da gaming.

La scrittura dei testi è ottima, si riesce a scrivere per tanto tempo senza sentire la stanchezza della pressione che è comunque contenuta in 45g, la corsa totale è di ben 4 mm e si sente tutta. In ambito gaming con la ROCCAT Pyro non si sbaglia un colpo e con gli switch verdi lineari e punto di attuazione di 2 mm si riesce a giocare con agilità. Il tutto si traduce in un esperienza di gioco rapida, precisa e coinvolgente in qualsiasi tipo di titolo che sia un FPS, un Tripla A o uno dei tanti indie in circolazione su Steam. Le sessioni di gioco scorrono via che è un piacere, il grip sulla tastiera è ottimo e non ci saranno mai falsi innesti.

ROCCAT Kone Pro

Prima ancora di parlare di prestazioni e design, è il caso di sottolineare che il ROCCAT Kone Pro in prova è la versione cablata. Esiste anche una versione wireless con possibilità di accoppiamento rapido via bluetooth. L’ergonomia del mouse è davvero comoda, tutti i tipi di grip sono garantiti, ROCCAT ha studiato una forma davvero molto interessante ma è sempre bene specificare che la presa e l’ergonomia di un mouse, in particolare uno gaming, è un fattore estremamente personale.

Si tratta di un mouse dotato di illuminazione RGB ma fatta in maniera molto particolare e unica. I tasti destra e sinistra sono illuminati dai LED RGB e mostrano una trama a nido d’ape molto intrigante e ben studiata. Anche questo mouse si controlla con il software Aimo per fare un match di RGB con la tastiera e cuffie.

Gli switch meccanici di ROCCAT Titan funzionano benissimo, hanno un sound piacevolissimo e soprattutto sono estremamente precisi. La pressione da effettuare poca, c’è la leggerezza giusta per poter fare la differenza nelle sessioni di gioco più dure. Assolutamente un piacere da utilizzare, è rapidissimo, stabile, scorrevole, preciso nei movimenti con un tracking perfetto grazie al sensore ROCCAT Owl-Eye basato sul PixArt PAW3370, una sicurezza.

ROCCAT Syn Pro Air Wireless

Esteticamente sono davvero belle e con un design originale, unico e pulito nelle linee. Come ormai avrete capito, queste ROCCAT Syn Pro Air Wireless si uniscono al resto della famiglia e aggiungono una buona dose di RGB che qui non danno fastidio, sono leggeri e offrono una personalizzazione interessante.

Le ROCCAT Syc Pro Air Wireless non sono solo intriganti ma anche pratiche, comode ed avanzate. I cuscinetti sono realizzato in memory foam, un tessuto perfetto per chi indossa occhiali, non da nessun tipo di pressione. Avere quel tipo di materiale per i cuscinetti è un gran vantaggio per chi fa tante ore di gioco ma anche i controlli sulle cuffie stesse sono un plus non da poco così come la possibilità di mutare il microfono e se proprio non serve, c’è la possibilità di rimuoverlo fisicamente dalle cuffie. Sono delle cuffie wireless da utilizzare con il dongle USB ed eventualmente via cavo USB-C quando scariche. Le ROCCAT Syn Pro Air Wireless hanno driver da 50 mm, per gli amanti dei numeri la risposta di frequenza è nel range di 20 Hz e 20 KHz.

ROCCAT non ha inserito nessun tipo di riduzione attiva del rumore, né per le cuffie e né per il microfono che durante le sessioni di gioco ha comunque una qualità decisamente valida, la voce è chiara e cristallina ed i comandi in azione possono essere veicolati al team con assoluta precisione e tempestività, anche la latenza è praticamente nulla.

Ed è proprio nelle sessioni di gioco più dure e tese che le ROCCAT Syn Pro Air Wireless danno il meglio. Grazie al loro design sono comodissime, non danno nessun tipo di fastidio e permettono di tenere alta la concentrazione. Le ROCCAT Syn Pro Air Wireless sono decisamente adatte a tutti quei giocatori che vogliono delle cuffie in grado di essere utilizzate un po’ per tutti i titoli. Non sono male nemmeno per la musica ma senza aspettarsi però delle prestazioni di fascia alta sotto questo punto di vista, tutto è ottimizzato quando si è in sessioni di gioco ma per un tipo di ascolto casual in comodità possono risultare un più che valide.

Set up ROCCAT conclusioni

ROCCAT ha creato un ecosistema davvero niente male, c’è una bella integrazione software tra i vari prodotti e rispetto ad altri brand competitors nel gaming, si sente che questa è una linea pensata con dei fondamenti in comune. La tastiera Pyro, il mouse Kone Pro e le cuffie Syn Pro Air Wireless hanno in comune lo stesso design, lo stesso utilizzo massiccio dei LED RGB ed infine la stessa qualità.

C’è continuità nel flow di utilizzo, c’è la netta sensazione che siano prodotti pensati per fare bene insieme e per regalare a tutto tondo un’esperienza utente qualitativa e credibile. Chiaramente restano dei prodotti stand alone che possono essere acquistati ed utilizzati in maniera indipendente ma se considerato come unico set up, c’è del valore aggiunto.

Le cuffie ROCCAT Syn Pro Air si trovano anche su Amazon a circa 149 Euro e per quel prezzo possono essere una valida scelta in ambito gaming soprattutto se si cerca anche un look originale e distintivo per streamer o content creator. Anche il mouse gaming Kone Pro si trova su Amazon al prezzo di 79 Euro ed anche in questo caso è da prendere in considerazione per le sue ottime prestazioni in game, la stessa cosa si può dire anche della tastiera gaming Pyro che però, al momento, si trova solo sul sito ROCCAT a 99 Euro.

La mia esperienza è stata super positiva, ho apprezzato la parte software molto curata e votata all’integrazione, ho apprezzato il look estetico sobrio senza abbandonare l’anima da vero gamer ed infine ho apprezzato anche le prestazioni, ovviamente. Qualcosa da migliorare c’è ma son dettagli, il cavo della tastiera l’ho trovato troppo rigido, l’autonomia delle cuffie poteva essere ancora superiore ed il mouse per quanto costa poteva essere proposto sul mercato in versione solo wireless.

Piccole cose per un brand che può farsi strada in Italia con un tipo di esperienza che a 360° è convincente e più di ogni altra cosa, è credibile. Una qualità che nel mondo enorme del gaming è rara.

Scatti realizzati con Canon EOS M6 Mark II – Acquista su Amazon