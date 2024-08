Nella giornata di oggi, 20 agosto 2024, REDMAGIC ha annunciato il lancio globale del suo primo notebook da gaming: Titan 16 Pro. Si tratta di un computer portatile presentato a inizio luglio insieme a REDMAGIC 9S Pro e 9S Pro+, due smartphone anch’essi dedicati agli appassionati di videogiochi.

Eclipse è il nome della versione internazionale di questo nuovo notebook, dotato di un design abbastanza particolare ed equipaggiato con componenti di fascia medio-alta. In attesa dell’effettiva disponibilità italiana, prevista per la fine di agosto, eccone una panoramica.

Caratteristiche e design di REDMAGIC Titan 16 Pro

REDMAGIC Titan 16 Pro è un notebook da gaming dotato di una scocca in metallo, ha un trackpad in vetro e vanta alcuni elementi luminosi come la tastiera (con quattro zone RGB) e il doppio logo del brand. È spesso 23,9 mm e pesa 2,4 kg, che non sono molti considerando che si tratta di un portatile da 16″ pensato per giocare, con anche un sistema termico a doppia ventola (capace di un volume d’aria di 13,8 CFM e di 4500 RPM di velocità) e con quattro tubi di rame che promette elevate prestazioni in termini di dissipazione del calore.

Sotto il cofano, REDMAGIC Titan 16 Pro nasconde una CPU Intel Core i9-14900H di quattordicesima generazione e una GPU NVIDIA GeForce RTX 4060, affiancate da 16 GB di RAM DDR5 a 5600 MHz espandibile fino a 32 GB, e da SSD PCIe 4.0×4 da 1 TB con due slot a disposizione. Lo schermo è invece da 16″ e ha una risoluzione di 2,5K (2560 x 1600 pixel) con rapporto di aspetto di 16:10, 500 nit di luminosità massima, frequenza di aggiornamento di 240 Hz, 3 ms di tempo di risposta GtG e copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3.

Per il resto, è un notebook dotato di una webcam Full HD che supporta Windows Hello, del software Goper (uno spazio di gioco dedicato da cui personalizzare vari aspetti legati alle sessioni di gioco), di due altoparlanti certificati DTS-X Ultra, di connettività Wi-Fi 6e di una buona dotazione di porte: una Thunderbolt 4, una USB A 3.2 Gen2, una HDMI 2.1 FRL, una RJ45 Gigabit, due USB 3.2, uno slot per SD UHS-II e un ingresso jack audio da 3,5 mm. Come sistema operativo c’è Windows 11, mentre la batteria è da 80 Wh, che si ricarica fino a 100 W.

Prezzo e disponibilità di REDMAGIC Titan 16 Pro

REDMAGIC Titan 16 Pro è stato appena presentato sul mercato internazionale ed è in arrivo anche in Italia al prezzo di 1.759 euro. Da oggi, 20 agosto 2024, si può effettuare un deposito di 99 euro per assicurarsi le prime unità disponibili beneficiando inoltre di alcuni accessori extra dal valore di 199 dollari.

È possibile farlo direttamente sul sito di REDMAGIC fino alle 14:00 di domani, 22 agosto. Le spedizioni partiranno invece dal 29 agosto e saranno riservate in un primo momento alle persone che hanno effettuato il deposito menzionato. Non è al momento chiaro se e quando il produttore intenda introdurre metodi di vendita più tradizionali, cioè senza questa sorta di forma di preordine.