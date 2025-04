Dopo la prova dell’ultimo mouse da gaming Lift Elite Wireless, torniamo a occuparci di periferiche targate NZXT per una panoramica sul nuovo NZXT Capsule Elite, un microfono per PC che, al pari del Lift Elite, mira ad accaparrarsi i favori del pubblico per via di un ottimo rapporto prestazioni/prezzo. Scegliere un buon microfono, o comunque capace di soddisfare le nostre esigenze, può essere semplice o al tempo stesso complicato; tutto come al solito dipende dalle nostre nozioni tecniche e soprattutto dalle esigenze del momento, ovvero l’ambito di utilizzo: ci serve per il gaming, per lo streaming o per fare delle buone videochiamate?

In questi casi, soprattutto per i meno ferrati in materia, una delle opzioni da vagliare è quella di cercare sempre una buona via di mezzo; se le vostre pretese non sono alte, puntare a un microfono top di gamma ha poco senso, mentre cerchiamo sempre di non rinunciare alla qualità del suono e a una periferica versatile se stiamo pensando di utilizzarla in diversi contesti.

Solitamente i microfoni che rientrano in questa categoria sono quelli che occupano la fascia media del segmento consumer, ovvero modelli che cercano di non sacrificare troppo la qualità del campionamento, mantenendo prezzi non esagerati e alla portata di tutti.

Sulla carta NZXT Capsule Elite sembra soddisfare tutti questi requisiti; offre una frequenza di campionamento sino a 192 KHz e un buon prezzo (99,99 euro), ma non manca al contempo qualche piccolo compromesso, inevitabile come in altri contesti dove miriamo a contenere al massimo il budget di spesa.

Recensione NZXT Capsule Elite: design e caratteristiche

Senza ulteriori giri di parole, partiamo dalla pratica dicendovi che NZXT Capsule Elite ci è sembrato subito un prodotto molto concreto. Come anticipato sopra, nella fascia media dobbiamo sempre aspettarci qualche compromesso, tuttavia siamo dell’idea che tra i compromessi da evitare su un microfono c’è quello relativo alla bontà del campionamento.

Sicuramente qualità costruttiva e design non sono da trascurare, ma non ci vuole molto a intuire che un “bel” microfono che riproduce una voce di scarsa qualità ci servirà comunque a poco. NZXT Capsule Eilte non va nella direzione opposta ma quasi; il design non è particolarmente elaborato, cosa che a noi non dispiace in quanto ci permette di integrarlo con diverse tipologie di setup.

Forse i gamer incalliti non saranno della stessa idea, ma NZXT comunque sembra aver pensato anche agli amanti degli RGB, posizionando una serie di led nella parte posteriore del microfono; una scelta estetica che alla fine può starci, inoltre tenete a mente che si possono personalizzare le colorazioni grazie al software proprietario NZXT CAM.

NZXT Capsule Elite è disponibile in due colorazioni, nera (opaca) e bianca (matte), arriva in una solida confezione con il classico logo NZXT e soprattutto già montato sul suo braccio in metallo. Il peso del solo microfono è abbastanza contenuto (sotto i 300 grammi) ma ovviamente c’è da considerare che dovremo collegarlo alla base in metallo che, insieme al braccio, fanno lievitare il peso fino a 560 grammi circa (in alternativa si può installare su un braccio Boom).

Riguardo la qualità costruttiva, la soluzione proposta da NZXT non è male ma non eccelle solo perché il corpo del microfono è realizzato interamente in plastica. Sia chiaro, non stiamo dicendo che il Capsule Elite sia scadente, il prezzo purtroppo deve essere contenuto, quindi se pensiamo che la griglia frontale è in acciaio e le manopole in alluminio, il produttore doveva pur “risparmiare” da qualche parte.

La base quadrata, che ci ha fatto perdere qualche minuto per un’installazione ottimale, ci garantisce una certa regolazione in inclinazione e rotazione; probabilmente non è il sistema più ergonomico che abbiamo visto, ma se guardiamo alle caratteristiche tecniche del microfono (a seguire) capiremo anche il perché.

Prima di approfondire però, un cenno anche alla bella griglia in acciaio con led di stato nella parte inferiore (per le funzioni gain, volume e mute) e le due manopole in alluminio; quella frontale serve per regolare il gain e per disabilitare l’audio, mentre quella laterale controlla il volume delle cuffie.

Anche sul retro troviamo un sistema di illuminazione RGB che possiamo modificare a nostro piacimento con NZXT CAM, un elemento estetico in più che di sicuro non passerà inosservato agli amanti del genere.

NZXT Capsule Elite: la qualità del suono è il suo forte

Passando invece alla parte più tecnica, ci colleghiamo subito alle caratteristiche ergonomiche di NZXT Capsule Elite che, essendo un microfono con pattern cardioide, risulta ovviamente unidirezionale. Capirete bene che una soluzione del genere non ha bisogno di particolari regolazioni, una volta “indirizzato” verso la fonte sonora non avrà problemi di sorta visto che per sua natura andrà a smorzare i suoni che provengono da altre direzioni.

Questa caratteristica per molti potrebbe essere una pecca, ma in realtà è ben precisato sulla scheda tecnica, quindi se il nostro utilizzo va in questo senso non avremo problemi di sorta, anzi il contrario visto che parliamo di un microfono da piazzare sulla nostra scrivania. Bisogna ricordare inoltre che i microfoni a condensatore (e cardioide in questo caso) sono quelli che rendono meglio quando si tratta di qualità della voce, soprattutto perché vantano una risposta in frequenza più alta rispetto ai microfoni dinamici.

Rimanendo in tema, la griglia in acciaio protegge una capsula a condensatore da 25 mm posta sotto un filtro pop; la risposta in frequenza di Capsule Elite va da 20 Hz a 20.000 kHz, ma il punto forte di questa periferica è senza dubbio la qualità del suono grazie a una frequenza di campionamento a 192 kHz e una profondità di 24 bit. Si tratta di valori importanti che, giusto per intenderci, solitamente non ritroviamo su un microfono da 100 euro.

NZXT Capsule Elite si interfaccia con gli altri dispositivi attraverso una porta USB-C posta sul retro della scocca; in dotazione ovviamente c’è un cavo USB (da 2 metri), mentre per chi pensa a un utilizzo con le cuffie è presente un jack da 3,5 mm.

Scheda tecnica Recensione NZXT Capsule Elite

Viste le caratteristiche generali di NZXT Capsule Elite, prima di dirvi le nostre impressioni su questo microfono facciamo un breve richiamo alla scheda tecnica:

Design ed ergonomia: Dimensioni: 241,11 x 96,94 x 96,94 mm Peso senza stand: 291,8 g Peso con stand: 560,6 g

Cavo USB da 2 m

Materiali: acciaio, alluminio e plastica

Stand incluso

Ergonoma: rotazione, inclinazione, pivot

Caratteristiche audio: Tipo di capsula: a condensatore Dimensioni capsula: 25 mm Pattern: cardioide (unidirezionale) Frequenza di campionamento massima: 192 kHz a 24 bit Risposta in frequenza: 20 Hz – 20.000 Hz SPL- Sound Pressure Level: 120 dB

Interfaccia USB-C

Controlli integrati: Gain microfono Volume cuffie Mute

Illuminazione RGB

Software NZXT CAM (con DTS)

Supporto: PC, PS5, Mac

NZXT Capsule Elite: tante opzioni di regolazione con NZXT CAM

Al pari delle altre periferiche e componenti a marchio NZXT, anche il nuovo Capsule Elite può contare su un buon supporto software grazie alla nota utility NZXT CAM. Abbiamo discusso più volte di questo applicativo, in primo luogo stabile e fluido, ma soprattutto ricco di funzionalità e con un’ampia possibilità di monitoraggio e personalizzazione di componenti e periferiche.

In questo caso, NZXT CAM (che trovate a questo link) ci offre diverse opzioni anche per il neo arrivato Capsule Elite; troviamo un totale di tre sezioni su cui agire per gestire e personalizzare il microfono: Light & Volume, Voice Equalizer e non per ultimo Impostazioni Avanzate.

Come facilmente si può intuire, in Light e Volume potremo personalizzare gli effetti di illuminazione RGB e i volumi, mentre su Voice Equalizer è possibile effettuare tutte le regolazioni del caso per ottenere il risultato sonoro più consono alle nostre esigenze e al nostro orecchio.

L’ultima sezione, Advanced Setting, integra un mix di funzionalità; si parte delle opzioni di soppressione del rumore, passando per i parametri Noise Gate e Compressor, fino ad arrivare alle opzioni de-esser e de-popper per “ripulire” al meglio il suono finale da suoni sibilanti e migliore al massimo la chiarezza vocale.

Recensione NZXT Capsule Elite: le nostre impressioni

NZXT Capsule Elite ha trovato posto sulla nostra scrivania per qualche settimana; lo abbiamo usato come microfono primario, insomma il classico utilizzo che potrebbe farne un utente standard con chiamate, chat in gaming e qualche prova di streaming improvvisata.

Possiamo dirvi che il microfono si comporta bene in tutti gli ambiti di utilizzo, quantomeno se parliamo di resa sonora, mentre come anticipato sopra, la sua natura cardioide e omnidirezionale non lo rende ideale per setup “elaborati” dove ad esempio si potrebbe avere necessità di posizionare il microfono lontano dalla fonte sonora.

In realtà per noi questa peculiarità non si è dimostrata una pecca; la nostra casistica infatti prevede il posizionamento del microfono sulla scrivania, per intenderci il classico utilizzo “frontale” che potremmo avere su una build da gaming o una postazione da streaming a singolo utente.

NZXT Capsule Elite è anche una periferica plug and play semplice da utilizzare, la scocca in plastica non ci ha fatto impazzire ma alla fine non è una caratteristica che va a inficiare troppo il nostro giudizio finale sul prodotto. Venendo invece al vero punto di forza del microfono NZXT, la cosa che più ci convince è la qualità del campionamento, ottima praticamente in ogni contesto che abbiamo valutato e possiamo dire a livelli di microfoni nettamente più costosi.

Con una frequenza di campionamento che può arrivare a 192 kHz e una profondità di 24 bit, NZXT Capsule Elite riesce a garantire un suono di qualità, caldo e soprattutto pulito grazie a una soppressione ottimale dei rumori, tipici se vogliamo dei microfoni cardioidi unidirezionali. La qualità si può apprezzare sia nelle videochiamate che nello streaming e anche nel gaming possiamo assicurarvi che in questa fascia di prezzo è difficile trovare di meglio.

Se vogliamo essere pignoli, ma qui potrebbero esserlo tutti quelli che hanno un orecchio molto fino, il profilo predefinito fornito da NZXT non è perfetto; come spesso accade in queste occasioni, molto dipende dall’utente (in questo caso dalla voce), nel nostro caso per esempio abbiamo voluto limare ulteriormente il registro basso, ma magari dipende dal timbro dell’interlocutore e da quello che riceve il nostro orecchio come risultato finale.

Anche questo però non può essere considerato un contro, infatti grazie a NZXT CAM abbiamo regolato in pochi passi il tutto, adeguandolo ai nostri gusti; se questo non vi basta, ricordiamo che nelle opzioni avanzate trovate anche voci come il de-esser, che magari non fa miracoli ma è comunque un’opzione in più.

Quanto costa e dove acquistare il microfono NZXT Capsule Elite

NZXT Capsule Elite si può già acquistare sul sito del produttore e presso i maggiori rivenditori di settore, incluso Amazon Italia. Il microfono, disponibile anche in colorazione nera, è disponibile già da qualche settimana; il prezzo attualmente è in linea con il listino di NZXT, ovvero circa 100 euro. Per comodità vi lasciamo un paio di link all’acquisto:

Considerazioni finali

NZXT Capsule Elite ci ha sorpreso, o meglio, ha confermato quello che ci ha suggerito la scheda tecnica del prodotto nel momento in cui è giunto in redazione per le prove di rito. La proposta di NZXT vuole offrire un microfono con una qualità di campionamento da fascia alta in un segmento nettamente più economico; per fare questo non cede a molti compromessi, l’unico neo che possiamo citare è probabilmente lo chassis in plastica, ma ribadiamo che era uno dei pochi punti dove l’azienda poteva risparmiare per offrire un microfono che non superasse quota 100 euro (90 dollari negli Stati Uniti).

I competitor di NZXT, o meglio i leader del settore, offrono soluzioni di fascia media (anche molto valide) che solitamente non superano una frequenza di campionamento di 96 kHz, questo ci fa intuire in qualche modo il livello della qualità del suono prodotto da questo Capsule Elite. La natura cardioide del microfono NZXT, da un lato ci garantisce un suono di qualità e soprattutto pulito, ma al contempo ci potrebbe limitare se il nostro intento è quello di catturare il suono da altre direzioni che non siano quella frontale.

Questa peculiarità, che comunque è ben visibile nella scheda tecnica sul sito ufficiale, potrebbe fare la differenza nel momento in cui il vostro ambito di utilizzo non sia particolarmente statico (o movimentato se vogliamo esagerare), mentre risulta perfetto in tutte le altre casistiche che prevedono il microfono posto frontalmente alla voce. Oltre alla qualità del suono, un cenno all’estetica, pulita ed essenziale ma comunque arricchita dai led RGB personalizzabili con NZXT CAM, utilissimo a nostro avviso per migliorare ulteriormente la resa di questo microfono che, per 100 euro, secondo noi è a dir poco ottima.