Amazon rinnova completamente la sua famiglia di eReader con una nuova generazione di dispositivi Kindle, Kindle Paperwhite e Kindle Colorsoft. Il progetto non si limita a un semplice aggiornamento delle specifiche tecniche: l’azienda ha ripensato il design, la struttura dei display, i materiali e l’esperienza d’uso complessiva, puntando su dispositivi più sottili, leggeri e riconoscibili.

La nuova gamma introduce infatti una superficie frontale perfettamente a filo, senza il tradizionale bordo rialzato attorno allo schermo, oltre a colorazioni uniformi che si estendono dalla parte anteriore a quella posteriore. A completare la proposta arrivano anche nuovi accessori, tra cui il telecomando wireless Kindle Click, custodie con pulsanti fisici per cambiare pagina e un supporto magnetico per la ricarica.

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Una nuova generazione di Kindle

Secondo Amazon, Kindle continua a rappresentare uno degli strumenti principali per chi cerca un’esperienza di lettura priva di notifiche, messaggi e distrazioni. Il fenomeno non sembra rallentare: l’azienda dichiara una crescita globale a doppia cifra per tre anni consecutivi e oltre 720 miliardi di pagine lette nel corso del 2025.

Per questa nuova generazione, Amazon è intervenuta sulla struttura interna dello schermo utilizzando una configurazione definita “a stack invertiti”. L’obiettivo è stato ridurre lo spessore complessivo e ottenere una superficie più omogenea, con il display completamente allineato alla cornice.

Il risultato è una gamma che punta non soltanto sulla praticità, ma anche sull’aspetto estetico. Le nuove finiture comprendono viola ube, azzurro alpino, verde acqua, porpora e grafite. Per la prima volta, inoltre, la tonalità porpora entra nella gamma degli eReader Kindle. Il colore non riguarda soltanto il retro del dispositivo: la finitura è stata estesa fino ai bordi, creando un aspetto più uniforme quando il lettore viene appoggiato su un comodino, su un tavolino o riposto all’interno di una borsa.

Il nuovo Kindle da 6 pollici

Il modello base della nuova generazione è il Kindle da 6 pollici, pensato per chi cerca un dispositivo compatto e facilmente trasportabile. Amazon lo definisce il Kindle più piccolo mai realizzato, con un peso contenuto e un design completamente rivisto.

Il dispositivo integra 16 GB di memoria interna, sufficienti per archiviare una biblioteca digitale molto ampia, e promette fino a 6 settimane di autonomia con una singola ricarica. L’apertura dei libri è stata inoltre velocizzata del 30% rispetto alla generazione precedente, almeno secondo i dati dichiarati dall’azienda.

Il display è ora completamente a filo e la colorazione della scocca prosegue in modo uniforme anche lungo i bordi. La struttura utilizza materiali riciclati, mentre la batteria contiene cobalto riciclato al 100%.

Il nuovo Kindle è disponibile nelle colorazioni viola ube e grafite, con un prezzo di 154,99 euro.

Kindle in alluminio

Per la prima volta, il Kindle da 6 pollici è disponibile anche con una scocca posteriore in alluminio. Il formato rimane compatto, ma la finitura dovrebbe offrire una sensazione più premium, con una maggiore solidità percepita durante l’utilizzo.

La scocca è realizzata all’80% in alluminio riciclato e presenta una finitura opaca, pensata per ridurre la visibilità delle impronte e mantenere un aspetto più uniforme nel tempo.

Questa variante dispone di 32 GB di memoria interna e viene proposta in due colori: grafite e verde acqua. Il prezzo è di 194,99 euro.

Kindle Paperwhite diventa più sottile

Il nuovo Kindle Paperwhite punta soprattutto sulla qualità del display da 7 pollici e sull’autonomia. Anche in questo caso Amazon ha ridotto lo spessore e il peso rispetto alla generazione precedente, mantenendo la certificazione di impermeabilità per consentire la lettura in più ambienti, anche vicino all’acqua.

Il dispositivo integra una luce frontale con regolazione della tonalità calda, utile per rendere la lettura più confortevole durante le ore serali o in condizioni di scarsa illuminazione. L’autonomia dichiarata arriva fino a 12 settimane con una singola carica.

Il display rappresenta uno degli elementi più importanti del nuovo Paperwhite. Amazon utilizza un backplane con transistor a film sottile in ossido, una soluzione che dovrebbe contribuire a migliorare il contrasto e la nitidezza dei caratteri. L’azienda parla del display più grande mai montato su un Kindle Paperwhite e del rapporto di contrasto più elevato mai raggiunto dalla serie. In termini pratici, questo dovrebbe tradursi in testi più definiti, neri più profondi e immagini più leggibili, sia alla luce diretta del sole sia durante la lettura notturna.

La versione standard, con 16 GB di memoria e disponibile nella colorazione grafite, parte da 209 euro.

Paperwhite Signature Edition

Accanto al modello base arriva anche il Kindle Paperwhite Signature Edition. Questa variante aggiunge una scocca posteriore in alluminio, 32 GB di memoria interna e un sistema di illuminazione frontale con regolazione automatica.

La dotazione comprende anche la ricarica tramite il nuovo supporto dedicato con connettori pogo pin. Il dispositivo può inoltre riconoscere il doppio tocco per voltare pagina, una funzione pensata per chi preferisce tenere il lettore con una sola mano o utilizzarlo in situazioni in cui non è comodo toccare il display. Nonostante l’incremento delle funzioni e l’impiego dell’alluminio, il nuovo Paperwhite Signature Edition mantiene uno spessore inferiore rispetto al modello precedente.

La versione da 32 GB è disponibile nelle colorazioni grafite e verde acqua al prezzo di 259,99 euro.

Kindle Colorsoft porta il colore sugli eReader

Il Kindle Colorsoft si rivolge a chi vuole leggere contenuti a colori mantenendo i vantaggi della tecnologia e-Ink. Il display è stato progettato per riprodurre tonalità più vicine all’aspetto della carta, evitando i riflessi intensi e la luminosità tipica di un tablet. Questo lo rende particolarmente interessante per fumetti, graphic novel, libri illustrati, copertine, ricette e guide di viaggio. Il colore non è quindi soltanto un elemento estetico, ma può diventare utile per consultare contenuti in cui immagini, mappe e illustrazioni rivestono un ruolo importante.

Per migliorare la resa cromatica, il pannello utilizza una guida luminosa a LED al nitruro. Secondo Amazon, questa soluzione consente di aumentare la luminosità mantenendo al tempo stesso i dettagli e riducendo il rischio di colori sbiaditi. Il Colorsoft utilizza inoltre un backplane in ossido con forme d’onda personalizzate, pensate per rendere più fluida la risposta del display e migliorare il contrasto sia con i contenuti a colori sia con quelli in bianco e nero.

Anche il pannello del Colorsoft è stato completamente ridisegnato e sfrutta la nuova struttura con stampa inversa, già applicata al resto della gamma. La guida luminosa integra micro-deflettori per limitare la dispersione della luce, mentre un rivestimento ottico ultrasottile contribuisce a migliorare la nitidezza.

La versione standard del Kindle Colorsoft dispone di 16 GB di memoria, è disponibile nella colorazione grafite e ha un prezzo di 299,99 euro.

Kindle Colorsoft Signature Edition

La versione più completa è il Kindle Colorsoft Signature Edition, che aggiunge la scocca in alluminio, 32 GB di memoria interna, illuminazione frontale automatica e supporto al doppio tocco per il cambio pagina. Anche questo modello può essere utilizzato con il nuovo supporto magnetico di ricarica, grazie ai connettori pogo pin integrati. Per quanto riguarda le colorazioni, la Signature Edition è disponibile in grafite e porpora.

Il prezzo del Kindle Colorsoft Signature Edition è di 329,99 euro.

I nuovi accessori Kindle

Insieme ai nuovi eReader, Amazon ha presentato una serie di accessori destinati a rendere più comoda la lettura in contesti diversi.

Kindle Click, custodia magnetica con pulsanti, supporto di ricarica magnetico e custodie

Kindle Click è un telecomando wireless compatto che consente di voltare pagina senza toccare direttamente lo schermo. Può risultare utile durante la lettura a letto, sul tapis roulant o mentre si viaggia in aereo. Il dispositivo è compatibile con tutti i nuovi Kindle e con i modelli usciti dal 2024 in poi. Il prezzo è di 34,99 euro.

Amazon propone anche una custodia magnetica dotata di pulsanti fisici VoltaPagina. La cover mantiene il dispositivo sottile e utilizza una connessione tramite pogo pin per comunicare con l’eReader. L’accessorio è compatibile con Kindle Paperwhite Signature Edition e Kindle Colorsoft Signature Edition. Il prezzo è di 79,99 euro.

Il nuovo supporto di ricarica con aggancio magnetico è progettato per mantenere Paperwhite Signature Edition e Colorsoft Signature Edition in posizione verticale mentre il dispositivo è in carica. Il prezzo del supporto è di 54,99 euro.

La gamma di custodie comprende modelli in tessuto lavorato a maglia, materiale di origine vegetale e pelle premium goffrata. Le cover avvolgono completamente il dispositivo e riprendono le colorazioni dei nuovi Kindle. Per i modelli con scocca in alluminio sono disponibili anche custodie magnetiche più sottili. I prezzi partono da 44,99 euro.

Disponibilità in Italia

Il nuovo Kindle da 6 pollici e la variante con scocca in alluminio sono disponibili da oggi su Amazon.it. Kindle Paperwhite e Kindle Colorsoft sono invece disponibili per il preordine, con una disponibilità che sarà avviata progressivamente.

La proposta di Amazon punta così a coprire esigenze differenti: chi vuole semplicemente un eReader compatto può orientarsi sul Kindle da 6 pollici, mentre chi cerca un display più grande e un’autonomia superiore può scegliere Paperwhite. Il Colorsoft, infine, rappresenta la soluzione più interessante per chi desidera leggere fumetti, libri illustrati e guide a colori senza rinunciare alla tecnologia e-Ink.

Modello Memoria Colori Prezzo Kindle 16 GB Viola ube, grafite 154,99 euro Kindle in alluminio 32 GB Grafite, verde acqua 194,99 euro Kindle Paperwhite 16 GB Grafite 209 euro Kindle Paperwhite Signature Edition 32 GB Grafite, verde acqua 259,99 euro Kindle Colorsoft 16 GB Grafite 299,99 euro Kindle Colorsoft Signature Edition 32 GB Grafite, porpora 329,99 euro

La nuova generazione Kindle segna dunque un aggiornamento importante per Amazon. L’azienda non ha modificato soltanto i componenti interni, ma ha lavorato sull’intera esperienza: dal modo in cui il display viene costruito fino alla possibilità di cambiare pagina tramite telecomando o pulsanti fisici. Il risultato è una famiglia più ampia, con prezzi e caratteristiche differenti, ma unita da un design comune e da una stessa idea: rendere la lettura digitale sempre più simile a quella su carta, senza rinunciare alla comodità della tecnologia.