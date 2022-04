Il mercato dei notebook sta facendo i conti con il trend della riduzione delle porte già da qualche anno a questa parte. Se da un lato questo reca l’indubbio vantaggio di computer sempre più leggeri e sottili, il rovescio della medaglia si palesa ogniqualvolta si abbia la necessità di collegare chiavette USB-A, schede SD, monitor esterni e quant’altro.

Nei mesi scorsi, il lancio dei nuovi MacBook Pro 14” e 16” (ecco la nostra recensione) da parte di Apple ha rappresentato il segnale di una piccola inversione di tendenza, che però rimane poca cosa se si pensa ai popolarissimi MacBook Air M1 e MacBook Pro M1, o anche agli ultimi modelli annunciati al MWC 2022 di Barcellona, senza scomodare esempi estremi come quello del primo notebook senza porte fisiche.

In tutti questi casi la soluzione migliore consiste nel ricorrere ad un Hub USB-C e sul mercato le alternative non mancano di certo, ma quello protagonista di questa prova ha tanti buoni motivi —non meno di dodici — per essere tenuto d’occhio.

Novoo USB-C 12 in 1 Aluminum Multiport Hub: caratteristiche e design

Come si evince dal nome commerciale, questo è un Hub USB-C dalle numerose risorse, che promette di soddisfare anche gli utenti più esigenti: le porte disponibili sono ben dodici, sono inoltre degne di nota la finitura in alluminio e l’ingegnosa soluzione trovata per riporre il connettore USB-C/Thunderbolt 3 integrato.

La lista completa delle porte comprende:

2 HDMI con supporto fino alla risoluzione 4K a 30Hz

1 VGA con supporto fino alla risoluzione 1920×1200 a 60Hz

2 USB 3.0 con velocità di trasmissione dati fino a 5 Gbps

2 USB 2.0 con velocità di trasmissione dati fino a 480Mbps

1 USB-C PD (Power Delivery) fino a 100 watt (20V/5A) (funziona solo per la ricarica)

1 RJ45: 10Mbps/100Mbps/1000Mbps

1 ingresso per schede SD

1 ingresso per schede microSD

1 ingresso jack 3,5 mm Audio/Mic 2-in-1.

Tutto questo è compreso in un corpo che misura 133,2 x 58 x 16,5 mm e pesa circa 120 grammi.

All’ampia dotazione di porte, Novoo USB-C 12 in 1 Aluminum Multiport Hub abbina una finitura in alluminio che ne rende il design elegante — è presente anche un LED di stato —, specialmente se paragonato ad una concorrenza spesso dozzinale. Un plauso al produttore, inoltre, per aver ricavato un piccolo alloggiamento in cui riporre il connettore USB-C integrato.

Novoo USB-C 12 in 1 Aluminum Multiport Hub: utilizzo e conclusioni

Dall’elenco delle porte nel paragrafo precedente si ricava che questo Hub USB-C di Novoo supporta fino a tre monitor esterni collegati contemporaneamente, tuttavia in caso di utilizzo della porta VGA, la risoluzione di tutti viene limitata a 1080p.

Alla versatilità derivante dal numero di ingressi disponibili si aggiunge anche la compatibilità coi sistemi operativi Windows, macOS, Android e Linux.

Ognuna delle porte funziona in maniera impeccabile ed è ben distanziata dalle altre, pertanto non ci sono problemi neppure per collegare chiavette USB particolarmente ingombranti. Inoltre, l’Hub è silenzioso e non si surriscalda in modo fastidioso: complice la finitura in alluminio, diventa leggermente tiepido dopo un utilizzo prolungato, ma nulla di più.

Chi vi scrive ha recentemente compiuto il passaggio da un notebook Windows ingombrante ma ricco di porte ad un MacBook Air M1, sottile e comodissimo ma con due sole Thunderbolt/USB 4 e un ingresso per le cuffie. Questo accessorio — che anche a livello di design fa una gran bella figura affiancato al MacBook — si è rivelato un’ottima soluzione per colmare le mancanze del notebook della mela morsicata.

Novoo USB-C 12 in 1 Aluminum Multiport Hub: prezzo e link per l’acquisto

Come detto in apertura, in giro ci sono tantissimi Hub USB-C anche molto economici (e scadenti), ma questo spicca per la sua estrema versatilità. Novoo USB-C 12 in 1 Aluminum Multiport Hub è disponibile all’acquisto su AliExpress al prezzo di 54,01 euro, ecco il link per acquistarlo:

Acquista Novoo USB-C 12 in 1 Aluminum Multiport Hub a 57,41 euro su AliExpress.com

