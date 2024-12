Ad IFA 2024 di Berlino, Honor ha colpito tutti con un notebook dotato di webcam magnetica e modulare, mosso dallo Snapdragon X Elite che era sulla bocca di tutti e con un design sinuoso e piacevole. A distanza di mesi, l’HONOR MagicBook Art 14, che ci aveva stupito ad un primo impatto, ci ha convinto. C’è solo un piccolo appunto da fare, scopri qual è nella nostra recensione di HONOR MagicBook Art 14.

HONOR MagicBook Art 14 design

Il design dell’HONOR MagicBook Art 14 colpisce immediatamente per le sue linee morbide e coerenti. L’assenza della webcam integrata nel display contribuisce a creare un aspetto uniforme e senza interruzioni, rendendo il pannello il vero protagonista del dispositivo. Le dimensioni compatte e il peso di soli 1 kg lo posizionano tra i notebook più leggeri della categoria, un risultato ottenuto grazie alla costruzione interamente in magnesio. La texture del telaio, piacevole al tatto, aggiunge un ulteriore livello di sofisticazione al design.

Nonostante il focus sull’estetica, il dispositivo non sacrifica la funzionalità. La dotazione di porte include una Thunderbolt 4, una USB-C, una USB-A, una HDMI e un jack audio, garantendo ampia compatibilità. È presente anche uno slot dedicato alla webcam magnetica, che si aggancia facilmente quando necessario. L’unica assenza degna di nota è quella di uno slot SD, che avrebbe potuto ampliare ulteriormente la versatilità del notebook.

Dal punto di vista strutturale, HONOR ha trovato un ottimo equilibrio tra leggerezza e solidità. La dissipazione termica dello Sanpdragon X Elite è affidata a una vapor chamber, supportata da due ventole e radiatori. Questa configurazione, oltre a mantenere il dispositivo sottile, garantisce una gestione del calore adeguata anche sotto carico. La batteria da 60Wh, sebbene non enorme, offre una buona autonomia per un utilizzo quotidiano senza sacrificare troppo la portabilità. Prima di passare alla parte più importante, la webcam, vale la pena menzionare la presenza di un tasto di accensione dotato di un sensore di impronte digitali per Windows Hello.

Uno degli elementi più innovativi dell’HONOR MagicBook Art 14 è la webcam magnetica. Questo componente unico può essere facilmente estratto dal profilo sinistro del notebook e collocato sul bordo superiore dello schermo grazie a una comoda animazione visiva che guida l’utente nel posizionamento corretto, fornendo anche una conferma del collegamento.

La connessione magnetica è semplice e sicura, riducendo al minimo la possibilità di errori durante l’installazione. Si tratta di una soluzione particolarmente utile per chi attribuisce grande importanza alla privacy, poiché la webcam può essere rimossa e riposta quando non in uso. Inoltre, offre un’opzione interessante per un utilizzo creativo: può essere posizionata al contrario per riprendere chi si trova dietro al notebook, ampliando le possibilità d’impiego.

In termini di qualità, la webcam è una 1080p che si distingue per le ottimizzazioni offerte dal chip Qualcomm integrato. Le immagini risultano più pulite della media, grazie alla combinazione di hardware di qualità e algoritmi avanzati. Inoltre, sono disponibili diversi effetti live e funzioni basate sull’intelligenza artificiale, come l’autoframing e il miglioramento dell’illuminazione, che assicurano un’esperienza versatile e moderna.

HONOR MagicBook Art 14 tastiera e trackpad

La tastiera dell’HONOR MagicBook Art 14 è progettata con grande cura, offrendo un’esperienza di scrittura davvero piacevole. I tasti hanno un click ben definito e un grip poroso al punto giusto, garantendo una sensazione confortevole e una buona precisione durante la digitazione. La disposizione è ritmata e intuitiva, ideale sia per lunghe sessioni di scrittura che per un utilizzo più occasionale.

Accanto alla tastiera, spicca un trackpad di ampie dimensioni, perfettamente integrato a filo con la scocca. Questo componente non solo risulta comodo da utilizzare, ma supporta anche una serie di gesture avanzate che migliorano significativamente l’ergonomia. Tra le funzioni disponibili, è possibile regolare la luminosità, il volume, accedere rapidamente alle notifiche e ai toggle di sistema, oltre a effettuare screenshot e persino avviare la registrazione dello schermo.

HONOR MagicBook Art 14 display e audio

Il display OLED senza interruzioni dell’HONOR MagicBook Art 14 è una delle sue caratteristiche più apprezzabili, sia per la qualità visiva che per il design. Si tratta di un pannello da 14,6” in formato 3:2, con una risoluzione di 3120×2080 pixel e un refresh rate di 120 Hz, che può essere impostato anche in modalità frequenza dinamica tramite Windows. Questo garantisce un equilibrio ideale tra fluidità e consumo energetico.

Un’interessante aggiunta è la funzionalità touchscreen, che può risultare utile in determinati contesti, ma può essere facilmente disattivata grazie a un comodo toggle. Dal punto di vista cromatico, il display copre il 100% della gamma DCI-P3, supporta l’HDR e raggiunge un picco di 700 nit durante la riproduzione di contenuti HDR. Considerando che si tratta di un pannello OLED, questa luminosità è sorprendente e rende il MagicBook Art 14 una scelta eccellente sia per creare che per consumare contenuti multimediali.

A completare l’esperienza multimediale, il notebook è dotato di un sistema audio con sei speaker integrati. Questi garantiscono un volume massimo elevato, senza sacrificare la qualità del suono. Nonostante il design sottile e compatto, l’audio si distingue per la profondità dei bassi, la chiarezza dei medi e la definizione degli alti, offrendo un’esperienza bilanciata e coinvolgente.

HONOR MagicBook Art 14 scheda tecnica

Ecco la scheda tecnica del HONOR MagicBook Art 14 in prova: Processore Snapdragon X Elite 80-100

GPU Adreno

Hexagon NPU

32 GB RAM LPDDR5X 6400 MHz

1 TB SSD

Display OLED 14,6″ 3K 120 Hz

6 speaker

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3

1 USB-C

1 Thunderbolt 4

1 USB 3.2

1 HDMI

Jack audio 3,5 mm combo

Batteria 60 Wh

Sensore impronte digitali

Webcam modulare magnetica

HONOR MagicBook Art 14 prestazioni

Le prestazioni offerte dallo Snapdragon X Elite, nella versione 80-100, integrata nell’HONOR MagicBook Art 14, rappresentano un equilibrio interessante tra efficienza e potenza. Pur non essendo la configurazione di punta della famiglia Qualcomm, questo SoC risponde perfettamente alle esigenze di un prodotto pensato per l’uso quotidiano, offrendo performance di livello per tutte le attività più comuni. La scelta di HONOR di puntare su questa variante si dimostra vincente, garantendo consumi estremamente bassi senza sacrificare la fluidità operativa.

Nel concreto, l’esperienza d’uso del notebook è piacevole e sempre reattiva, una caratteristica distintiva delle piattaforme Windows on ARM di ultima generazione. Le operazioni quotidiane come la navigazione web, l’elaborazione di documenti, la gestione di e-mail e il multitasking leggero scorrono senza alcun intoppo.

HONOR ha ulteriormente arricchito l’esperienza con una serie di ottimizzazioni software mirate, che aggiungono valore alla piattaforma hardware. Gesture personalizzate sul trackpad e toggle rapidi migliorano l’interazione con il dispositivo, rendendo l’uso più intuitivo. Inoltre, l’integrazione con l’ecosistema di smartphone HONOR attraverso HONOR Share introduce funzionalità avanzate come il trasferimento rapido di file tramite drag-and-drop, il mirroring dello schermo e la sincronizzazione delle notifiche, semplificando il lavoro e aumentando la produttività nel quotidiano.

Dal punto di vista delle prestazioni professionali, lo Snapdragon X Elite mostra ancora alcune limitazioni strutturali rispetto alle piattaforme più mature come Intel Lunar Lake e AMD Strix Point. In particolare, i software pesanti e le applicazioni che richiedono un’elaborazione grafica avanzata o un alto livello di ottimizzazione trovano in questa piattaforma un ambiente meno performante. Qualcomm però sta compiendo passi significativi per colmare il divario.

Grazie alla collaborazione con Microsoft, il supporto software su ARM si sta espandendo, con l’arrivo di applicazioni come Blender per il 3D e strumenti per fotografi, videomaker e musicisti. Questo impegno testimonia una visione a lungo termine per rendere le piattaforme ARM sempre più competitive anche in ambiti professionali.

L’HONOR MagicBook Art 14 si distingue per una gestione termica decisamente valida. Durante l’uso quotidiano, il dispositivo mantiene temperature inferiori ai 60 gradi, con ventole praticamente impercettibili. Anche sotto stress, pur raggiungendo picchi di 95 gradi (come tutti gli altri Snapdragon X Elite), il sistema si stabilizza rapidamente intorno agli 80 gradi, con una rumorosità delle ventole che rimane nella norma. Questi risultati sono frutto di una configurazione leggermente conservativa (in alcuni benchmark i risultati sono leggermente inferiori rispetto ad altri Snpa X Elite) ma in linea con le dimensioni compatte e il peso ridotto del notebook.

HONOR MagicBook Art 14 autonomia

La batteria da 60 Wh dell’HONOR MagicBook Art 14 garantisce un’autonomia solida, adatta a un utilizzo quotidiano versatile. Con impostazioni di prestazioni equilibrate, il notebook può raggiungere oltre 12 ore di utilizzo continuo, coprendo intere giornate di lavoro o studio senza necessità di ricarica.

Il consumo in standby è estremamente ridotto: il dispositivo può rimanere in sospensione per tutta la notte con una perdita di batteria minima, pari all’1-2%. Questo aspetto, combinato con la funzionalità di accesso rapido, consente di riaprire il notebook e trovarlo immediatamente pronto, con tutte le applicazioni in esecuzione esattamente come lasciate. La ricarica rapida tramite USB-C da 65 W aggiunge ulteriore praticità, permettendo di utilizzare lo stesso caricatore di molti smartphone moderni.

HONOR MagicBook Art 14 conclusioni

Come anticipato in apertura di recensione questo HONOR MagicBook Art 14 ci ha davvero convinto. Si tratta di un prodotto studiato fin nei minimi dettagli per essere estremamente utile all’utente finale. Non vuole strafare nei benchmark, è silenzioso, ha una gran bella durata della batteria ed un design ergonomico. In più c’è la chicca eye catching della webcam modulare magnetica che da una marcia in più a questo HONOR MagicBook Art 14.

Ma come anticipato c’è un aspetto che non ci ha convinto del tutto: il prezzo di listino. Chiaramente con un lavoro del genere il MagicBook Art 14 non potrebbe mai rientrare nella fascia economica del mercato, è impossibile creare un notebook con queste qualità e piazzarlo ad un prezzo accattivante. Purtroppo però i 1699 euro di listino richiesti sono troppi, costa più della concorrenza sempre dotata di Sanp X Elite o di un Macbook con Silicon M4.

Fortunatamente i notebook con Sanpdragon X Elite stanno calando velocemente di prezzo ed anche questo HONOR MagicBook Art 14 si renderà presto molto più appetibile. Ad onor del vero già oggi HONOR sta lavorando bene con delle promozioni, dei codici sconto e delle aggiunte in grado di abbassare il prezzo e renderlo più competitivo (codice sconto 200 Euro, promo con Honor Pad 9, trovate maggiori informazioni sul sito HONOR al link in alto).

Tirando le somme, HONOR ha fatto un gran bel lavoro, è un ottimo notebook e lo si era già capito fin dal primissimo lancio ad IFA di Berlino. Non appena il prezzo inizierà la sua fisiologica discesa, la situazione diventerà molto più interessante e potrebbe dare molto fastidio sul mercato perché ha tutto al posto giusto con anche la webcam modulare magnetica unica sul mercato.