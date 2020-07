L’abito non fa il monaco, recita un vecchio detto, eppure è innegabile che anche l’occhio vuole la sua parte. Spesso la differenza tra il successo e il fallimento di un progetto, una relazione, una presentazione risiede nei dettagli, quelli spesso trascurati che però possono colpire ed impressionare il nostro pubblico, migliorare la percezione delle nostre idee e dei dati che presentiamo.

Edraw Max ha come obbiettivo quello di aiutare i perfezionisti a realizzare diagrammi, infografiche, mappe mentali, schematiche e organigrammi altamente professionali, in modo semplice ed intuitivo, con un’interfaccia che si distingue dalla concorrenza per la sua semplicità e navigabilità. E lo fa anche con un prezzo, per la versione completa, nettamente inferiore rispetto alla concorrenza, ma non è tutto: esiste anche una versione gratuita, accessibile anche online, che chiunque può usare senza alcun costo nascosto.

Nei prossimi paragrafi della recensione parleremo delle funzionalità software, soffermandoci anche a parlare della concorrenza, così da poter fornire tutte le informazioni necessarie per tutti i creativi che desiderano realizzare lavori altamente professionali con Edraw Max.

Cos’è Edraw Max

Edraw Max è un’app di disegno che si rivolge ad un pubblico specifico formato da designers, architetti, ingegneri, artisti visivi e concettuali, creativi, studenti, lavoratori accademici e tutte quelle categorie dove l’utilizzo di schemi, diagrammi, mappe mentali e planimetrie sono altamente utilizzate.

Piuttosto che presentare i dati in modo sterile, con Edraw Max si viene incoraggiati a rappresentarli in modo intuitivo e creativo, grazie agli oltre 280 preset che è possibile sfruttare, ognuno altamente personalizzabile a piacimento. Ecco di seguito la lista di soluzioni grafiche maggiormente utilizzate in aziende, organizzazioni e università:

Diagramma di flusso

Organigramma

Mappe mentali

Planimetria

Diagramma elettrico

Diagramma di rete

Diagramma scientifico

BPMN

P&ID

Poster

Grafici e tabelle

Diagrammi a lisca di pesce

Organizzatore grafico

Piani di fuga antincendio

Mappe concettuali

Diagrammi di Gantt

Volantini

Biglietti da visita

Mappe

Wireframe

Diagramma ad albero

Flusso di lavoro

Fashion Design

Diagramma aziendale

Diagrammi UML

Grafici circolari

Mappa del flusso del lavoro

Diagramma di architettura

Infografiche

Presentazioni

Moduli per aziende

Diagrammi ER

Biglietti

Schema elettrico

Diagramma di Venn

Ai modelli base si aggiungono tutta una serie di funzionalità, che vedremo meglio nel prossimo paragrafo, che rendono Edraw Max uno strumento potente e flessibile.

Che vantaggi e funzionalità apporta Edraw Max?

Soluzioni grafiche vettoriali complete

Possibilità di importare da Visio i documenti formattati in formato XML

Design intuitivo stile drag and drop

Allineamento automatico degli oggetti

Possibilità di poter personalizzare la libreria di templates e realizzare così diagrammi molto complessi

Interazione nativa con la suite di MS Office

Anteprima disponibile in tempo reale

Supporto per oggetti testuali

Supporto per le tabelle

Controlli per la modifica rapida delle immagini quali luminosità e contrasto

Supporto completo per i file .PNG e la loro trasparenza

Più di 2000 clip art incluse nel programma

Supporto cloud e hyperlink

Edraw Max alla prova pratica

L’installazione del software è estremamente semplice: basta andare alla pagina https://www.edrawsoft.com/it/edraw-max/ e cliccare sull’icona del sistema operativo in uso. Possiamo scegliere tra l’installazione su Windows, macOS e Linux: molto apprezzate le indicazioni per l’installazione e rimozione su distro Debian based o Fedora Based. Anche chi non ha conoscenze profonde di Linux potrà quindi essere operativo su Edraw Max in pochi secondi.

Una volta aperto il programma ci troviamo nella schermata principale in cui scegliere un template predefinito per il tipo di lavoro che andremo a creare. Come già detto in precedenza, i preset sono centinaia, per cui chiunque potrà trovare qualcosa di adatto o simile al risultato finale da ottenere: sia che si tratti di una relazione marketing, di un grafico organizzativo, della pianta del piano di un edificio o di uno schema di ingegneria industriale, si può iniziare fin da subito a personalizzare il proprio progetto.

Alcuni progetti sono gratuiti ed accessibili senza acquistare la versione Premium a pagamento, che comprende l’utilizzo di tutti i modelli, file di output senza filigrana e accesso a tutte le funzioni. Se siete interessati ai piani di abbonamento e agli sconti disponibili per organizzazioni e studenti, andate a dare un’occhiata al paragrafo conclusivo in cui parliamo anche del prezzo.

L’intera interfaccia, riprendendo il linguaggio stilistico dei prodotti Office, risulta particolarmente familiare a chiunque. Sul lato sinistro troviamo le Librerie, in cui poter cercare Clip Art o altri preset, così come elementi di abbellimento e strutture specifiche per il tipo di progetto che stiamo realizzando. Nulla ci vieta di poter integrare anche i nostri personali elementi, inserendo immagini da file, grafici, container, link ipertestuali, allegati, note e testi vettoriali.

Rispetto a concorrenti come Visio, il software di Microsoft dedicato ai professionisti, Edraw Max fa della semplicità il suo punto di forza: aggiungere e spostare gli elementi è molto intuitivo, e la libreria fornita è sicuramente ricca ed adatta alle esigenze di chiunque voglia produrre un prodotto finale estremamente curato e visivamente accattivante. Se siete interessanti a conoscere le principali differenze tra Visio, Edraw Max e CuteDraw, a questo indirizzo trovate una comparativa completa e dettagliata.

Senza avere alcun tipo di esperienza con il software, in pochissimo tempo si riescono a creare diagrammi complessi; il programma inoltre premia anche chi è molto attento al design con un forte accento sulla personalizzazione degli elementi. Gli utenti avanzati che utilizzano regolarmente Macro o Visual Basic Editor per elaborati diagrammi ed infografiche si troveranno a proprio agio, grazie anche all’integrazione con Microsoft Office, che si traduce anche nella possibilità di salvare i documenti in formato compatibile con la suite di strumenti più utilizzata al mondo.

Oltre al client per PC Windows, Mac e Linux, abbiamo anche la possibilità di utilizzare Edraw Max online andando al seguente link: https://www.edrawmax.com/online/. Potete quindi importare e modificare i vostri progetti ovunque, anche se siete seduti di fronte al vostro PC principale.

Edraw Max: download e prezzo

Edraw Max viene proposto in due versioni: gratuita e premium. La versione gratuita presenta alcune limitazioni, come la presenza di un watermark sui file esportati e l’accesso limitato a librerie e preset. Scegliendo il piano premium avremo a nostra disposizione:

Accesso completo a tutte le funzioni

280 tipi di diagrammi inclusi

Una licenza valida per due dispositivi

Aggiornamenti garantiti

Servizio di supporto

1GB di spazio nel cloud

Il piano premium individuale parte da 95€ all’anno, passando per la licenza perpetua da 169€ che garantisce 3 anni di aggiornamenti, finendo con la licenza a vita al costo di 229€, che consente di aggiornare gratuitamente il software anche alle nuove versioni, per sempre.

Per esigenze aziendali o di tipo accademico/non-profit esistono anche altre tipologie di piani: trovate tutte le info all’indirizzo https://www.edrawsoft.com/it/pricing-edrawmax.html.

Edraw Max: conclusioni

Non si può negare che vi sia una buona richiesta di soluzioni software di disegno sul mercato, che come detto all’inizio di questa recensione amplifica il messaggio che vogliamo trasmettere attraverso una visualizzazione piacevole dei dati. Edraw Max è una soluzione semplice e divertente da usare, che stupisce per la pletora di funzionalità offerte, che lo rendono adatto sia ai neofiti che ai designer.

Se siete alla ricerca di uno strumento che si adatti a qualsiasi livello di utente, dotato di un’elevata personalizzazione, ma il costo di software concorrenti come Visio vi sembra proibitivo, allora Edraw Max è la migliore alternativa sul mercato. L’esperienza complessiva con il software è stata davvero eccezionale e possiamo consigliare vivamente una prova del prodotto.