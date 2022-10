Recensione Dockcase 2,5″ Smart Drive Enclosure – Dockcase è un brand emergente specializzato nella realizzazione di accessori per computer e per l’archiviazione dei dati. La società sta per chiudere con successo una campagna Kickstarter dedicata a un case da 2,5 pollici, dedicato ad alloggiare sia tradizionali hard disk che più moderni SSD.

Ho avuto modo di provare il case in anteprima, lo sto utilizzando ormai da un paio di mesi, e oggi vi racconto come si è comportato in questo periodo, durante il quale l’ho messo decisamente alla prova. Ho utilizzato sia un SSD, che è servito anche per affinare il firmware, sia un vecchio hard disk nel quale ho archiviato alcuni dati, e l’ho collegato sia al mio Mac Mini che a un notebook Windows e a una smart TV.

Robusto e sicuro

A prima vista Dockcase 2,5″ Smart Hard Drive Enclosure sembra un normale case in alluminio per SSD/HDD, ma uno sguardo più attento rivela che si tratta di un oggetto decisamente evoluto. La parte superiore è realizzata in vetro, per proteggere il display IPS LCD da 1.54 pollici con risoluzione di 240 x 240 pixel.

La qualità costruttiva è davvero molto buona e si percepisce anche dai piccoli dettagli, come il fondo del case in rilievo per una maggiore aderenza alle superfici o le 4 viti che bloccano il coperchio di accesso al vano interno. Nella confezione è presente anche un piccolo cacciavite insieme ad alcune viti di riserva, oltre a degli spessori che risultano molto utili se utilizzate un hard disk da 2,5 pollici, così da mantenerlo saldo all’interno del case.

L’interno è pulito e ordinato, si notano solo il connettore S-ATA, i due connettori per l’alimentazione e un grosso condensatore che serve da batteria tampone. Si, perché questo Dockcase 2,5″ Smart Hard Drive Enclosure ha la capacità di alimentare il disco inserito per 5 o 10 secondi, in base alla versione acquistata, così da non perdere eventuali dati ancora in fase di scrittura, utile in caso di distacco accidentale del cavo di alimentazione.

A questo proposito sono presenti due connettori USB Type-C (in confezione c’è un solo cavo, il secondo lo dovrete aggiungere voi, così da garantire la corretta alimentazione. Se collegate il case a un computer fisso non dovreste avere problemi con un solo cavo, io ho utilizzato quello in confezione per collegarmi a computer, portatili, e TV senza avere problemi di alcun tipo.

Ottima la velocità di trasferimento, grazie al supporto allo standard USB 3.2 che permette di trasferire dati fino a 6 Gbps. Non ho avuto problemi di sorta né in fase di scrittura né in fase di lettura, sia con file di grandi dimensioni che con file più piccoli. Ovviamente molto dipende anche dal disco utilizzato, le differenze tra un HDD e un SDD sono abissali ma non sono ovviamente dovute al case.

È possibile acquistare delle cover in gomma per proteggere ulteriormente il case e il relativo disco durante il trasporto, senza andare a nascondere lo schermo o le porte USB.

Ricco di informazioni

Il display è il vero punto di forza di questo case, con un sacco di informazioni a disposizione dell’utente. Il firmware può essere aggiornato per aggiungere nuove funzioni o supportare nuovi dispositivi. Nel mio casso il case ha faticato a leggere le informazioni SMART del mio SSD Kingston, ma l’assistenza tecnica è prontamente intervenuta mandandomi un paio di firmware che hanno immediatamente risolto il problema.

Previous Next Fullscreen

Utilizzando il pulsante presente su un lato del case è possibile modificare l’orientamento dello schermo, così da avere accesso alle informazioni in maniera più semplice. La schermata standard mostra lo stato della batteria tampone, il tipo di disco inserito, il suo stato e lo spazio ancora a disposizione.

Con i tasti touch si possono vedere i dettagli tecnici del disco, il numero di ore di utilizzo, i cicli di accensione e la vita residua, così da sapere sempre se il disco è in “salute” o se inizia a mostrare segni di cedimento. Sono inoltre presenti altre schermate con la possibilità di impostare la lingua di sistema e altri parametri per personalizzare al meglio lo schermo.

In conclusione

Con un prezzo che parte da 69 dollari (una settantina di euro al cambio attuale) Dockcase 2,5″ Smart Hard Drive Enclosure non è sicuramente il più economico dei box esterni per dischi da 2,5 pollici ma è sicuramente uno dei più affidabili. La possibilità di conoscere sempre lo stato del disco e la batteria tampone, che evita la perdita accidentale di dati, sono indubbiamente due fattori da tenere in considerazione se volete stare tranquilli sulla sicurezza dei vostri dati.

Trovate maggiori informazioni e le istruzioni per l’acquisto visitando la pagina ufficiale su Kickstarter. Le spedizioni inizieranno nel mese di novembre, quindi l’attesa sarà decisamente breve.