Stilando di mese in mese la selezione dei migliori router ci siamo imbattuti in una proposta di Asus ROG legata al mondo del gaming, si chiama Rapture GT-AC2900. La curiosità di capire cosa possa offrire un router gaming ci ha spinto a metterci le mani su, in fondo negli ultimi anni l’industria del gaming è un vero traino per la perfezione tecnica. Nel mondo del gaming tutto conta, tutto deve essere ottimizzato. Evidentemente anche un router.

Asus ROG Rapture GT-AC2900 design

Asus ROG Rapture GT-AC2900 è un router da mettere in mostra, non è fatto per essere nascosto da qualche parte. Asus ha studiato un design in linea con il resto della famiglia ROG, questo router gaming ha linee nette, decise ed esaltate dalla classica illuminazione LED RGB di Aura RGB.

Sono tantissimi gli effetti dei LED e fortunatamente si possono cambiare grazie a dei tasti fisici laterali senza dover per forza di cose ricorrere sempre al software. La costruzione è interamente in policarbonato lavorato molto bene e resistente quanto basta per durare nel tempo senza troppi problemi considerando che sarà sempre fermo in un punto della casa.

Interessante la presenza di una placca per fissare il router gaming al muro anche se non è proprio la soluzione più pulita in termini di estetica. Il router è grande, visibile e le antenne sono importanti. In ogni caso, chi sta puntando ad un router gaming vorrà metterlo in mostra con i suoi RGB, sicuramente non cercherà la discrezione nel set up.

Asus ROG Rapture GT-AC2900 utilizzo

Prima di entrare nel merito delle funzioni avanzate di un router gaming, è il caso di specificare che questo router gaming Asus ROG non ha la funzione di modem. Fatta questa breve premessa, è importante farne una seconda. Il mondo del gaming è continuamente alla ricerca della perfezione tecnica, dei miglioramenti hardware volti ad abbassare la latenza di ogni singolo componente del set up per trarre il meglio dalle sessioni.

Se dal punto di vista hardware con ottime schede video, con validi monitor con refresh rate alto e con periferiche ottimizzate si possono ridurre al minimo i ritardi nelle sessioni di gioco, nulla si può fare per i ritardi di rete. Entrare nel merito dei vari problemi che una connessione casalinga potrebbe avere è davvero fuori luogo anche per un pezzo che descrive un router gaming ma è il caso di sottolineare che alcuni ritardi di scambio dati possono essere migliorati attraverso il questo Asus ROG Rapture GT-AC2900.

Il punto è questo, un router gaming va valutato per le comodità che regala ai gamers perché in fondo dal punto di vista funzionale, è un router di fascia alta come tanti altri. Il ROG Rapture GT-AC2900 si interfaccia benissimo con l’ecosistema ROG. Se si ha una scheda madre ROG, un notebook ROG o un desktop ROG si può abilitare la funzione ROG First che permette di abbassare il ping ed il ritardo grazie alla compatibilità dei device.

Se non si hanno già dei device ROG, questo router può rendere felici qualsiasi tipo di gamer anche i nuovi appassionati del cloud gaming con la certificazione GeForce Now. Ad onor del vero anche se si utilizzano altri servizi di cloud gaming si hanno dei vantaggi rispetto ad un router standard, in Wi-Fi con Google Stadia la stabilità è notevole.

Il cloud gaming è ancora una nicchia di mercato ed oltre alla certificazione GeForce Now e alla buona stabilità di rete non sono state pensate delle funzioni specifiche. Tutto il resto del mondo gaming però è abbondantemente coperto da una serie di ottimizzazione niente male. ROG Rapture GT-AC2900 dispone di accelerazione di gioco a tre livelli. Il primo livello è priorità hardware con una porta dedicata ai dispositivi (pc gaming e console) che sarà sempre messa in priorità. Il secondo livello è software attraverso il Game Boost che dà la massima priorità ai pacchetti dati richiesti dai giochi ed infine il terzo livello sfrutta la tecnologia Gamers Private Network che prova a migliorare il più possibile i il ping e la latenza.

Funzione molto interessante ma limitata solo ad un numero selezionato di titoli è il Game Radar. Grazie a questa funzione sarà possibile controllare il ping su diversi server per scegliere quello più veloce ed ottimizzare la sessione. I giochi supportati non sono tantissimi ma ci sono titoli molto diffusi come League of Legends, Overwatch, Heartstone, Word of Warcraft, Dota 2 ed altri.

Infine c’è una chicca che dimostra quanto Asus si sia impegnata cercare di prevedere qualsiasi esigenza, si chiama VPN Fusion. Grazie a questa funzione Asus ROG Rapture GT-AC2900 riesce a gestire in contemporanea una VPN e una normale connessione. Tra le altre cose, questa è una delle tante funzioni che non per forza sono collegate al mondo del gaming.

ROG Rapture GT-AC2900 dispone anche di funzioni avanzate in termini di sicurezza con il controllo pannello dei genitori per monitorare l’utilizzo della rete da parte di minori, ci sono le funzioni legate alla sicurezza della smart home con AirProtection Pro in grado di proteggere attivamente tutti i dispositivi che non dispongono di livelli avanzati di sicurezza (device smart home, console, dispositivi connessi).

Asus ROG Rapture GT-AC2900 conclusioni

Asus ROG Rapture GT-AC2900 è il router gaming per chi non si accontenta, è per il gamer che cerca in ogni modo di ottimizzare le sue sessioni con la miglior attrezzatura tecnica disponibile sul mercato. C’è però da sottolineare come questo Asus ROG Rapture GT-AC2900 sia comunque uno dei migliori router del mercato, è stabile nella nostra selezione da tempo e può essere una scelta importante anche per chi non è un gamer sfegatato.

Chiaramente solo un vero gamer o un appassionato cercherà un router con queste capacità e per quel tipo di target, il ROG Rapture GT-AC2900 è perfetto. Ha tantissime funzioni in grado di dare la priorità ai giochi, è addirittura certificato per il cloud gaming (un settore ancora di nicchia ma che si sta ritagliando una buona fan base).

Asus ROG Rapture GT-AC2900 costa circa 195 Euro, un prezzo che potrebbe essere considerato alto per molti. In realtà nel mercato gaming, dove tutto ha un prezzo abbastanza gonfiato, questo router gaming ha un posizionamento onesto. Chi sa cosa sta acquistando apprezzerà di sicure le potenzialità di un router del genere in grado di fare la differenza, per molti impercettibile ma per un gamer competitivo, anche il millesimo di secondo conta.

Scatti realizzati con Canon EOS 90D – Acquista su Amazon