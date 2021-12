Arctic si sta imponendo nella community dei PC Builder grazie a dissipatori a liquido dal rapporto qualità-prezzo decisamente elevato come il top performer Liquid Freezer 2 A-RGB. La stessa cosa è accaduta con le ventole, sempre super silenziose, ben funzionanti ed in grado di piazzarsi sempre in alto nei test.

In questi mesi però c’è stato un prodotto che è andato letteralmente a ruba, si tratta della nuovissima ventola Arctic P12 PWM PST A-RGB, una 120 mm super silenziosa senza rinunciare alla bellezza degli effetti dei LED RGB, irrinunciabili per la community dei PC Builder.

Arctic P12 PWM PST A-RGB specifiche tecniche

Arctic ha studiano nei minimi dettagli questa nuova P12 PWM PST A-RGB. Si tratta di una ventola costruita benissimo ma con soli con soli 131 g di peso, nemmeno a dirlo le dimensioni sono di 120 mm x 120 mm, lo spessore è fermo a 25 mm. Arctic non ha rinunciato, sebbene le dimensioni ridotte, al suo Fluid Dynamic Bearing che permette il corretto funzionamento nel tempo senza troppa manutenzione, abbiamo già provato ventole Arctic in passato e funzionano ancora tutte benissimo senza problemi. Gli RPM variano da 0 a 2000 e possono vantare della Sharing Technology PWM per creare un collegamento a cascata e controllare in maniera fine la sincronizzazione delle ventole riducendo il rumore e sincronizzando gli RGB. La pressione statica è dichiarata per 1,85 mm H2O (@ 2100 RPM), il flusso d’aria è dichiarato per 48,8 CFM-82,91 m³-h (@2100 RPM).

Arctic P12 PWM PST A-RGB utilizzo

Queste P12 PWM PST A-RGB di Arctic sono tra le ventole più belle in circolazione. Ovviamente si tratta sempre di gusti ma il design sobrio con i piedini in gomma antivibrazione è davvero riuscito, in questi mesi proprio per il loro look sono andate a ruba. L’illuminazione RGB è assolutamente perfetta, una delle migliori in circolazione, il tutto ovviamente compatibile con tutti i software e le schede madri in grado di controllarle via A-RGB.

Abbiamo provato le nuove Arctic P12 PWM PST A-RGB in una configurazione con con Intel Core i5 11600K e RTX 3070 Ti in un case ATX con un airflow buono ma non dei migliori, il tutto volto a ricreare l’ambiente ideale per sfruttare queste ventole. C’è da ammettere che fin dal primo impatto è chiaro che queste ventole con ottimizzazione per la pressione statica sono adatte ad essere utilizzata su radiatori importanti magari andando a sostituire le ventole stock.

La prima cosa che ci ha stupiti è l’assoluta silenziosità delle ventole che supportano la modalità 0 DB. Fino ai 1600 RPM, il rumore è praticamente impossibile da udire, forse solo un orecchio fino potrebbe farlo ma non c’è fastidio, è semplicemente l’aria che si sposta. Ad RPM più bassi è assolutamente perfetta per chi vuole una build totalmente silenziosa, riempire il case o il sistema di dissipazione con queste ventole, è una buonissima mossa per chi cerca il silenzio assoluto.

Andando più nello specifico e confrontando queste Arctic P12 PWM PST A-RGB con altre ventole sul mercato possiamo tranquillamente affermare che le prestazioni sono quasi sempre da Top 3 della categoria. Queste Arctic se la giocano senza problemi con le Noctua, le BeQuiet e le Silverstone, costando meno e non rinunciando a nulla in termini di silenziosità e prestazioni ed ad un look assolutamente intrigante con A-RGB.

Arctic P12 PWM PST A-RGB conclusioni

Le Arctic P12 PWM PST A-RGB sono delle ventole best-buy, hanno delle prestazioni eccellenti per il prezzo richiesto e per l’estetica che riescono a regala alle build. Oltre al loro design e al loro look RGB, sono una soluzione super silenziosa che non rinuncia a nulla, sia in termini di prestazioni che in ottica di tenuta futura grazie alla costruzione interna sempre precisa ed affidabile.

Il prezzo è di circa 18 euro per la singola ventola ed è già molto più conveniente di buona parte della concorrenza RGB ma Arctic propone un value pack con tre ventole a 39 Euro che rendono il rapporto qualità-prezzo di questo pack altissimo. Le Arctic P12 PWM PST A-RGB sono super consigliate, il brand sta lavorando benissimo e sta alzando sempre di più le aspettative dei consumatori più esigenti, non solo dal punto di vista delle prestazioni ma esteticamente. Si sa, anche l’occhio vuole la sua parte.

Scatti realizzati con Canon EOS M6 Mark II – Acquista su Amazon