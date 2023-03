La scena dei monitor gaming low cost, low end, chiamateli come volete, sta per cambiare. Dalla Cina stanno iniziando a spingere forte alcuni produttori di pannelli a cui sta stretto fornire hardware solo per gli altri brand. Nel caso specifico abbiamo messo le mani sul KTC M27T20, un monitor gaming dal costo contenuto ma in grado di offrire un pacchetto completo decisamente accattivante.

KTC M27T20: cosa offre in più

KTC, per molti sconosciuta, produce già pannelli gaming per alcuni brand parecchio forti nel settore, sa come si fanno e quali sono le specifiche minime richieste dal mercato. Il punto però è che KTC non si è fermata al minimo indispensabile ma ha provato fin da subito ad alzare l’asticella grazie alla tecnologia Mini LED.

Il KTC M27T20 offre un display da 27″ risoluzione QHD 1440p con refresh rate da 165 Hz e fin qui nulla di speciale, la vera differenza sta nella tecnologia Mini LED con supporto ad un discreto Local Dimming (576 zone). Chiaramente un Mini LED riesce a raggiungere livello di luminosità molto più alti del normale (veri 1000 nit) e questo abilita il vero HDR1000 su questo KTC M27T20.

Non solo, KTC ha curato anche le uscite ed altri piccoli dettagli. Hanno inserito la USB-C che eroga fino a 90W in grado di caricare velocemente smartphone e notebook (entro un certo limite di potenza ovviamente). Il monitor inoltre può anche essere utilizzato in verticale anche se non è pensato per quello scopo lì. Presenti i LED RGB sul retro, tranquilli è un vero monitor gaming.

KTC M27T20: troppo bello per essere vero?

Spesso e volentieri i produttori cinesi esagerano con slide e presentazioni per vendere meglio i prodotti poi nella vita reale, una volta acquistato il bene ci si rende conto del perché costi così poco. In casi particolarmente gravi, il pentimento è dietro l’angolo. In questo caso però, dopo aver unboxato il KTC M27T20 si ha subito la sensazione di aver indovinato l’acquisto.

Il monitor gaming sa davvero poco di cheap, se non per la qualità audio degli speaker che richiede l’utilizzo di un paio di casse esterne. Fin dalla prima accensione si resta colpiti dalla luminosità fuori dal comune per un monitor gaming di questa fascia di prezzo, il secondo impatto super positivo è la profondità dei neri assolutamente inarrivabile anche per monitor gaming più blasonati ben più costosi. Il beneficio del Mini LED è palese, una manna dal cielo.

Il monitor gaming KTC M27T20 funzione e funziona pure bene, sorprendentemente in relazione a quanto costa. Non ci sono competitor con tecnologia Mini LED che possono essere acquistati a questo prezzo. Qualche cosina che non va c’è, il Local Dimming non funziona ancora con il refresh rate variabile ma con un update firmware è un problema facilmente superabile. Tra le altre cose, un monitor simile di un brand molto noto ha risolto questo problema attraverso un semplice aggiornato, esatto il produttore del pannello di quel monitor era proprio KTC.

Al netto della qualità audio non adeguata e di questo problema del Local Dimming in combinazione al refresh rate variabile, tutto il resto va che è un piacere. Windows riconosce correttamente il monitor come HDR Ready, tutti i giochi sul mercato con supporto ad HDR riescono ad essere eseguiti con HDR1000. Un vero HDR, perché spesso si legge HDR anche su monitor con luminosità che non arriva nemmeno a 500 nit, qui sono 1000 nit veri e sono tanti, tantissimi.

KTC M27T20: per quanto costa c’è poco da lamentarsi

Bisogna proprio essere puntigliosi sul menù di controllo, sulla qualità audio non adeguata, su qualche bug e qualche imprecisione tecnica qua e la. Puntigliosi perché per quanto costa, non ci sono difetti che reggono. Il monitor gaming KTC M27T20 costa circa 499 Euro in offerta, ancora per pochi giorni.

Chi cerca un monitor gaming di fascia bassa ha delle aspettative non alte sul proprio acquisto, solitamente si punta tutto sul refresh rate e sui tempi di risposta bassi (altro piccolo difetto di questo KTC), mettendo da parte tutto il resto, luminosità, profondità del nero e brillantezza dei colori.

Ecco, questo monitor gaming KTC M27T20 ha dei colori belli carichi, luminosità per molti fin troppo alta e dei neri belli profondi. La combinazione risoluzione e refresh rate è adeguata per godersi tanti giochi Tripla A con Ray Tracing attivo e HDR come mai è stato possibile per i monitor gaming accessibili. KTC M27T20 non è perfetto ma è assolutamente da prendere senza pensarci due volte, è un prodotto troppo interessante, da approfondire nei mesi a venire per vedere come regge un utilizzo più intenso di quanto fatto ora.