I migliori notebook MSI sono tra le macchine più affidabili sul mercato, c’è tanta progettazione, tanta cura nei mini particolari che li rendono adatti non solo al mondo gaming ma anche a chi lavora, a chi studia o chi fa ricerca.

Le configurazioni migliori dei notebook MSI prevedono tutti una caratteristica in comune, la presenza di una scheda video dedicata NVIDIA GeForce RTX con tutta la suite di tecnologie a corredo.

Perché scegliere un notebook MSI con GeForce RTX

La nuova architettura Ampere, gli RT Core di terza generazione e i Tensor Core di quarta generazione permettono ai notebook MSI con grafica dedicata GeForce RTX di accedere a tutte le migliori tecnologie e implementazioni per il mondo del gaming e della content creation.

Il DLSS 3 è l’esempio dell’innovazione che continua ad avanzare per offrire boost fino a 4x volte superiori rispetto alla precedente generazione. Dal punto di vista software, DLSS 3 è costituito da tre parti: Super Resolution ricostruisce in modo intelligente immagini ad alta risoluzione da input a bassa risoluzione, il Frame Generation che utilizza l’IA per generare interamente nuovi frame e NVIDIA Reflex è integrato per ridurre la latenza di input e aumentare la reattività.

Il tutto per rendere il Ray Tracing sempre più accessibile vista l’elevata potenza di calcolo richiesta ma titoli RTX e il DLSS 3 non sono gli unici vantaggi di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX, c’è una tecnologia che fa davvero impazzire tutti i pro gamer ed è la tecnologia Reflex. Un vero gamer sa quanto sia importante abbattere al minimo la latenza in titoli eSport come Rainbow, Valorant, Fortnite, CoD, Apex, Overwatch e così via, grazie alla tecnologia NVIDIA Reflex si riuscirà non solo a misurare la latenza tra le varie parti del sistema ma anche quella molto importante delle periferiche mouse, tastiera e display.

Se tutto questo non dovesse bastare, c’è la suite NVIDIA Studio per i professionisti, i lavoratori e gli studenti che comprende non solo dei driver Studio dedicati (testati e certificati con tutti i migliori software creativi sul mercato) ma anche dei software dedicati come NVIDIA Broadcast (uno dei tool più potenti per gestire le live con tanto di funzioni AI).

Migliori notebook MSI con NVIDIA GeForce RTX per fascia di prezzo

La qualità di un notebook MSI con GeForce RTX si paga ma se si è esperti si può risparmiare qualcosina perché il brand mette a disposizione anche più configurazioni dei suoi portatili. Il prezzo alto però è ampiamente giustificato non solo da delle specifiche sempre aggiornate, ben equilibrate e che non fanno mai sentire la necessità di volere di più ma da una maniacale attenzione ai minimi dettagli.

Per comodità e per avere un quadro chiaro della proposta dei migliori notebook MSI, abbiamo diviso questa selezione in fasce di prezzo. La guida ai migliori notebook MSI con GeForce RTX non è una lista di tutti i portatili presenti sul mercato ma una selezione accurata dei migliori, il brand ha immesso tanti portatili sul mercato in questi anni ed una selezione è necessaria. Ecco le fasce di prezzo dei migliori notebook MSI con GeForce RTX:

La selezione dei migliori portatili MSI con GeForce RTX è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molti di questi notebook son stati provati e certificati per meritarsi un posto in questa guida. Troverete solo notebook con schede tecniche aggiornate, prestazioni solide, autonomie affidabili ed un comparto multimediale all’altezza.

Migliori notebook MSI con NVIDIA GeForce RTX sotto 1500 euro

MSI Thin GF63 con RTX 4050

MSI Thin GF63 è un bel portatile valido per tutto grazie al processore Core i7 12650H ad alte prestazioni e alla grafica dedicata RTX 4050 con DLSS 3. Per tutto il resto, 15,6” FHD a 144hz, 16 GB di RAM, 1 TB di SSD e tutto ciò che serve per essere una macchina completa per gaming e lavoro.

Migliori notebook MSI con NVIDIA GeForce RTX sotto 2000 euro

MSI Katana 17 con RTX 4060

MSI Katana 17 di nuova generazione è supportato dalla GeForce RTX 4060 e dal nuovo Intel Core i7 di tredicesima generazione con il classico pannello da 17,3″ FHD a 144 Hz. Si tratta di una macchina in grado di fare tutto su uno spazio molto vasto, ci sono tante porte, una buona tastiera, un bel design ma è chiaro che con la combo GPU, CPU e display, il suo intento principale è giocare alla grande e ci riesce

MSI Katana 15 con RTX 4070

MSI Katana 15 di nuova generazione è supportato dalla GeForce RTX 4070 e dal nuovo Intel Core i7 12650H con il classico pannello da 15,6″ FHD a 144 Hz. Si tratta di una macchina in grado di fare tutto, ci sono tante porte, una buona tastiera, un bel design migliorato e aggiornato nella dissipazione ma è chiaro che con la combo GPU, CPU e display, il suo intento principale è giocare alla grande e ci riesce benissimo.

Migliori notebook MSI con NVIDIA GeForce RTX sotto 2500 euro

Migliori notebook MSI con NVIDIA GeForce RTX oltre 2500 euro

MSI Raider GE78HX con RTX 4080

MSI Raider GE78HX è un notebook gaming da sogno grazie ad un design curato e migliorato sotto tantissimi punti di vista senza perdere di vita il bilanciamento tra hardware, prestazioni e temperature. Il processore è un Intel Core i9-13950HX di tredicesima generazione con scheda grafica RTX 4080. La base hardware è importantissima e si completa con ben 32 GB di RAM DDR5 espandibili e 2 TB di SSD espandibili, c'è anche il sistema di raffreddamento Cooler Boost 5 con 2 ventole e 6 heatpipe ad essere decisamente incisivo per tenere a bada un notebook dalle prestazioni così spinte. Il display è quasi completamente borderless, è un IPS a 240Hz da 17 pollici con risoluzione QHD. La tastiera è stata sviluppata con Steelseries, la parte audio è affidata a Dynaudio e con il MSI Center sarà possibile prendere il controllo di tutta questa potenza.

MSI Titan GT77HX con RTX 4090

Il nuovo MSI Titan GT77 ha la CPU Intel Core i9-13980HX, la più potente in circolazione per single core e multicore, abbinata alle potentissima schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 4090 con 16 GB dedicati. Il notebook ospita ben slot per memorie RAM DDR5 con capacità complessiva di 128 GB e sono presenti 3 slot per SSD M.2 addirittura uno PCIe gen5. Il sistema di raffreddamento è bestiale, anche il display non è da meno con da 17,3 pollici miniled con risoluzione 4k a 144 Hz. Seconda nota di merito per la Cherry Mechanical con Per-Key RGB in collab con SteelSeries.

Migliori portatili MSI con GeForce RTX in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai migliori portatili, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori notebook MSI con GeForce RTX che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei laptop, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il notebook che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Puoi lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook, il team di TuttoTech è sempre pronto ad aiutarti a scegliere il portatile per le tue esigenze. Se invece stai cercando un consiglio rapido, netto e deciso, ecco i migliori portatili MSI con GeForce RTX in assoluto del 2023 da prendere per le varie fasce di prezzo: