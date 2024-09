Si sente spesso dire che nel mondo del business moderno, l’efficienza, la sicurezza e la produttività sono elementi fondamentali per il successo. Quante volte li avete sentiti? Ad esser onesti sono concetti che vengono ripresi a più non posso ma, spesso e volentieri, poterli ritrovare nel pratico e poter toccare con mano questi claim è molto difficile.

Abbiamo messo le mani sull’ExpertBook B3 (B3404) di ASUS, un notebook realmente concreto, stabile, affidabile e che ti fa portare a casa il lavoro senza fronzoli. La produttività, quella vera, quella noiosa, qui ha più di una marcia in più, sul serio.

ASUS ExpertBook B3: com’è la macchina

L’ExpertBook B3 non solo è uno strumento di lavoro efficace ma è anche progettato per migliorare l’esperienza di utilizzo quotidiana. La tastiera è di altissimo livello per chi deve lavorare su documenti molto lunghi, ha una corsa ed un rimbalzo davvero soddisfacente, è ideale per l’inserimento rapido di dati, ottima per anche lavori amministrativi, come la gestione delle fatture o l’analisi di dati finanziari.

Inoltre, il trackpad di grandi dimensioni è preciso e reattivo, rendendo la navigazione tra le interfacce rapida e piacevole. Questo è particolarmente utile per chi lavora senza mouse esterno o ha bisogno di spostarsi velocemente tra le finestre aperte durante la gestione di progetti complessi. La combinazione tastiera trackpad è sempre ottima da parte di ASUS ed anche qui non si sbaglia.

Il display dell’ExpertBook B3 punta al sodo, evitando cose che al professionista business non servono. Il rapporto di aspetto 16:10 offre una visualizzazione verticale maggiore rispetto ai tradizionali 16:9, garantendo più spazio sullo schermo per visualizzare documenti e fogli di calcolo. Questo è particolarmente utile per professionisti come consulenti, manager o responsabili IT, che possono visualizzare più dati senza dover scorrere costantemente la pagina. Chiunque lavori con report o documenti lunghi, come avvocati o consulenti legali, troverà vantaggioso un maggiore spazio di lavoro verticale, migliorando la gestione e l’organizzazione delle informazioni.

Il display NanoEdge da 14″ con una cornice sottile su tutti i lati e un rapporto schermo/corpo dell’84% contribuisce a migliorare anche la trasportabilità, L’Expertbook B3 pesa 1,57 kg e non rinuncia a nessun tipo di porta tra cui Thunderbolt 4, che offre velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps, supporto per display esterni 4K e ricarica rapida. La presenza di porte USB 3.2 e HDMI rende possibile collegare il dispositivo a periferiche come monitor, proiettori e unità di archiviazione esterne. Presente anche un Lettore fi smart card utilissimo in contesti aziendali, così come la porta RJ-45 per la connessione stabile e sicura, c’è anche il Kensington Lock per la sicurezza fisica del device e piccola chicca, anche uno slot per Nano SIM per essere connessi dovunque.

Le prestazioni di questo ExpertBook B3 possono essere date per scontate per due motivi. Il primo è la scelta di piattaforme hardware ben rodate, nessuno in azienda vuole avere a che fare con aggiornamenti, driver e via dicendo. Il secondo è la cura per la dissipazione da parte di ASUS ereditata dal suo ramo gaming.

Quindi l’ExpertBook B3 riesce a gestire carichi di lavoro pesanti e complessi grazie ai processori fino a Intel Core i7 o Core Ultra 7 che garantiscono velocità, reattività e potenza anche durante il multitasking più intenso. Le grafiche integrate Intel UHD o Intel ARC permettono una gestione fluida delle attività quotidiane, incluse quelle che richiedono un’elaborazione grafica leggera. Il tutto rimanendo silenzioso e tenendo a bada temperature e consumi a beneficio della batteria da 63 WHr che copre la giornata lavorativa senza problemi ed ha il supporto alla ricarica rapida con un alimentatore da 65 W via USB-C (esatto, anche uno da smartphone va bene).

Esempio: Per un analista finanziario che gestisce simulazioni complesse o modelli economici, l’ExpertBook B3 è in grado di eseguire operazioni avanzate senza rallentamenti. Grazie alle sue prestazioni reattive, permette di passare da un’applicazione all’altra, mantenendo una fluidità impeccabile durante la gestione di più fogli di calcolo, analisi di dati e presentazioni.

Le fondamenta Business: sicurezza, AI, durabilità e Premium Care

L’ExpertBook B3 si distingue per il suo robusto sistema di sicurezza. Con il TPM 2.0 integrato, le informazioni critiche vengono protette, assicurando che le chiavi di crittografia e le password siano archiviate in modo sicuro. Inoltre, il notebook dispone di uno sportellino fisico per la webcam, che consente di bloccare l’accesso visivo alla fotocamera, migliorando la privacy e prevenendo eventuali attacchi.

La fotocamera a infrarossi (IR) garantisce inoltre un accesso sicuro e veloce grazie al riconoscimento facciale, combinando sicurezza e praticità in un’unica soluzione. Questo è essenziale per i manager che partecipano a riunioni virtuali quotidiane e necessitano di una tecnologia che faciliti la comunicazione, migliorando la produttività e riducendo le interruzioni.

Esempio: Professionisti che gestiscono dati sensibili, come avvocati, medici o consulenti aziendali, possono sentirsi sicuri utilizzando l’ExpertBook B3, sapendo che i loro dati e le informazioni aziendali sono sempre protetti da sistemi di sicurezza di livello enterprise.

Intelligenza Artificiale integrata mirata per la produttività

In un’epoca in cui le riunioni virtuali, i PDF enormi e task complessi sono ormai all’ordine del giorno, l’ExpertBook B3 è stato progettato con AI integrata per garantire efficienza in vari ambiti. L’ExpertBook B3 dotato di processori Intel Core i7 con Neural Accelerator o Ultra 7 con NPU (Neural Processing Unit), è già pronto per le operazioni on device del futuro. L’NPU consente un’elaborazione AI dedicata che accelera compiti complessi legati all’intelligenza artificiale, migliorando l’efficienza e riducendo il carico di lavoro sulla CPU e sulla GPU.

Esempio: Ad esempio, un professionista del marketing che utilizza software per l’elaborazione di dati può trarre vantaggio dall’NPU, che rende più veloci analisi avanzate e applicazioni di machine learning.

Grazie alla tecnologia di cancellazione del rumore AI, il notebook elimina i rumori di fondo indesiderati e cattura chiaramente la voce dell’utente, migliorando significativamente l’esperienza durante le chiamate. Questa funzionalità è ideale per chi lavora da casa o in ambienti rumorosi, come sale riunioni affollate o spazi di coworking.

Inoltre, l’intelligenza artificiale ottimizza la gestione termica e il risparmio energetico, adattando le risorse del sistema alle esigenze reali in modo dinamico e intelligente. Grazie a queste funzionalità, i notebook ASUS Business diventano strumenti ancora più potenti per migliorare la produttività, permettendo ai professionisti di concentrarsi su compiti strategici anziché sulla gestione operativa delle risorse hardware come farebbe un vero nerd.

Standard militari che rispettano l’ambiente

L’ExpertBook B3 è certificato secondo gli standard MIL-STD-810H, il che significa che può resistere a condizioni estreme, come temperature elevate, umidità e vibrazioni. Questa robustezza lo rende adatto per professionisti che operano in ambienti impegnativi, come quelli del settore edile, manifatturiero o logistico. La sua capacità di resistere a urti accidentali o cadute lo rende una scelta sicura per chi è costantemente in movimento.

Non meno importante, il design eco-consapevole del notebook si allinea con la crescente attenzione delle aziende verso pratiche sostenibili. Con una riduzione dell’impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, l’ExpertBook B3 rappresenta una scelta responsabile anche dal punto di vista ecologico.

La marcia in più si chiama ASUS Premium Care

Nel mondo del business, l’affidabilità di un dispositivo non si misura solo in termini di prestazioni e resistenza fisica, ma anche nella qualità e nella tempestività dell’assistenza post-vendita. Per un’azienda, il tempo è denaro: un guasto hardware o un problema software possono causare interruzioni significative nella produttività, con un impatto diretto sui profitti. Per questo motivo, la scelta di un notebook business come quelli della linea ASUS deve necessariamente considerare anche il supporto e i servizi post-vendita offerti.

ASUS Business riconosce l’importanza di mantenere operativo ogni dispositivo aziendale, offrendo soluzioni di assistenza dedicate come l’ASUS Premium Care, che prevede un’estensione della garanzia fino a 5 anni. Questo programma include la protezione contro i danni accidentali, una copertura fondamentale per chi utilizza intensamente il proprio notebook o lavora in ambienti ad alto rischio. Incidenti comuni come cadute o urti possono compromettere l’operatività di un dispositivo ma con il servizio di riparazione rapida garantito da ASUS, il downtime viene ridotto al minimo, permettendo ai professionisti di tornare operativi rapidamente.

Inoltre, ASUS offre anche il servizio On-Site Support, che invia un tecnico qualificato direttamente presso la sede dell’azienda per risolvere il problema sul posto. Questo è particolarmente importante per le grandi organizzazioni che non possono permettersi di interrompere i flussi di lavoro per inviare i dispositivi in assistenza. L’intervento tempestivo assicura che i tempi di inattività siano ridotti al minimo, con un impatto positivo sulla continuità delle operazioni aziendali.

Il valore di un supporto post-vendita di qualità è evidente anche nelle aziende in espansione, dove i team IT si trovano a gestire un numero crescente di dispositivi. La possibilità di usufruire di un’assistenza specializzata semplifica la manutenzione e la gestione del parco macchine, evitando costosi tempi di inattività. Inoltre, servizi come la gestione centralizzata degli aggiornamenti offerti da ASUS permettono di mantenere ogni dispositivo aggiornato con le ultime patch di sicurezza e ottimizzazioni software, riducendo i rischi legati alla cybersecurity.

Il Business ha le sue regole, l’ExpertBook le rispetta

Nel mondo business, le esigenze sono ben diverse rispetto al mercato consumer. Qui non si cercano design accattivanti o funzioni superflue, ma affidabilità, sicurezza e produttività concreta. L’ASUS ExpertBook B3 incarna perfettamente questi valori, offrendo un dispositivo robusto e performante, pensato per chi ha bisogno di lavorare senza interruzioni.

L’ExpertBook B3 è certificato per resistere a condizioni estreme, garantendo stabilità anche nei contesti più difficili. La sicurezza è ai massimi livelli grazie a soluzioni avanzate come il TPM 2.0 e il riconoscimento facciale, fondamentali per chi gestisce dati sensibili. Con processori Intel di ultima generazione e una batteria che dura tutto il giorno, questo notebook assicura ottime prestazioni nel tempo con una cura per temperature e consumi non da sottovalutare. Inoltre, il supporto post-vendita dedicato di ASUS, con servizi come l’On-Site Support, garantisce che eventuali problemi vengano risolti rapidamente, evitando costosi tempi di inattività.

Ma l’ExpertBook B3 è solo uno dei prodotti della linea ASUS Business. La lineup di notebook ASUS Business è divisa in tre principali categorie: Premium Series, Advanced Series, e Essential Series. Ogni serie risponde a differenti esigenze aziendali con livelli di prestazioni, sicurezza e funzionalità a scalare. Potete scoprire maggiori dettagli sulla proposta notebook ASUS Business nella nostra guida dedicata.