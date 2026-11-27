Logitech riprende una delle forme più riconoscibili della propria gamma di mouse gaming e la aggiorna con una serie di accorgimenti pensati per renderla più attuale. Il nuovo G305 X SUPERLIGHT nasce infatti come evoluzione del G305 LIGHTSPEED, mantenendone l’impostazione compatta e arrotondata, ma intervenendo su alcuni degli aspetti più importanti per chi gioca su PC, ovvero peso, sensore, connettività e autonomia.

Il risultato è un mouse wireless che cerca di mettere insieme semplicità e prestazioni, senza inseguire necessariamente tutte le caratteristiche dei modelli più costosi della linea PRO. Il sensore HERO 44K arriva fino a 44.000 DPI, il peso si ferma a 61 grammi e la connettività comprende sia LIGHTSPEED a 2,4 GHz sia Bluetooth, con la possibilità di utilizzare anche il cavo USB-C. Non manca poi l’illuminazione LIGHTSYNC RGB, integrata in una piccola fascia che aggiunge un tocco estetico senza stravolgere il design originale.

Una proposta interessante, soprattutto per chi apprezza i mouse compatti e leggeri, ma che deve fare i conti con un mercato ormai ricco di alternative. Abbiamo quindi analizzato da vicino caratteristiche, possibilità di personalizzazione e comportamento “sul campo”, per capire dove si colloca davvero Logitech G305 X SUPERLIGHT rispetto al passato e ai competitor.

Logitech G305 X SUPERLIGHT: una forma familiare con un peso decisamente inferiore

Il primo elemento che emerge dal nuovo G305 X SUPERLIGHT è la continuità con il modello precedente. Logitech ha scelto di conservare la classica forma arrotondata e simmetrica del G305, una soluzione che negli anni ha conquistato diversi utenti grazie alle dimensioni contenute e a un’impostazione piuttosto versatile.

Le linee sono semplici, senza particolari sporgenze o elementi decorativi che ne appesantiscano l’aspetto; la parte superiore presenta i due pulsanti principali, la rotellina centrale e il pulsante dedicato alla regolazione dei DPI, mentre sul lato sinistro troviamo i due pulsanti aggiuntivi. La configurazione è quindi quella tradizionale a sei pulsanti, con una disposizione che privilegia la praticità durante il gioco e nell’utilizzo quotidiano.

Le dimensioni della periferica sono pari a 117,3 x 63,9 x 38,2 mm, mentre il peso dichiarato da Logitech è di appena 61 grammi; proprio quest’ultimo dato rappresenta uno dei miglioramenti più evidenti rispetto al G305 originale, che utilizzava una batteria AA e aveva un peso sensibilmente superiore. La nuova versione adotta infatti una batteria interna ricaricabile, contribuendo a ridurre l’ingombro e a rendere il mouse molto più agile nei movimenti.

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La scocca è realizzata in plastica, ma la leggerezza non sembra andare a discapito della solidità generale; durante la nostra prova abbiamo rilevato una struttura ben assemblata, senza particolari scricchiolii o sensazioni di fragilità durante l’impugnatura. Anche i pulsanti principali restituiscono un feedback deciso, mentre le dimensioni compatte favoriscono soprattutto le prese fingertip e claw, pur lasciando una buona libertà di utilizzo anche con mani più grandi.

Un’altra novità rispetto al modello precedente è la presenza di una fascia RGB LIGHTSYNC, posizionata nella parte superiore e integrata nel design senza risultare troppo appariscente; l’illuminazione ovviamente è personalizzabile tramite software e permette di dare un po’ più di carattere alla periferica, soprattutto nella variante nera.

Sensore HERO 44K e polling rate fino a 8.000 Hz: le caratteristiche per il gaming

La parte tecnica e hardware è probabilmente quella in cui Logitech ha concentrato gli interventi più importanti. G305 X SUPERLIGHT utilizza il sensore ottico HERO 44K, uno dei migliori grazie anche a una risoluzione massima di 44.000 DPI; si tratta di un valore molto elevato, che offre un ampio margine di regolazione e permette di adattare la sensibilità del mouse alle preferenze personali e alle diverse tipologie di gioco.

Il sensore dichiara inoltre una velocità massima superiore a 678 IPS e un’accelerazione oltre i 40 G, specifiche che collocano il dispositivo in una fascia interessante anche per chi gioca a titoli competitivi, dove la precisione del tracciamento e la capacità di gestire movimenti rapidi sono particolarmente importanti.

Nell’utilizzo pratico, e l’abbiamo detto in altre occasioni, è bene ricordare che il numero massimo di DPI non rappresenta da solo un indicatore della qualità di un sensore. La possibilità di raggiungere 44.000 DPI è soprattutto un margine tecnico, mentre la maggior parte degli utenti continuerà a utilizzare sensibilità decisamente inferiori; ciò che conta maggiormente è la costanza del tracciamento, soprattutto durante gli spostamenti più rapidi e i cambi di direzione.

Un altro dato da chiarire riguarda la frequenza di aggiornamento, o polling-rate se preferite. G305 X SUPERLIGHT lavora normalmente a 1.000 Hz, equivalenti a un intervallo teorico di un millisecondo tra gli aggiornamenti; il supporto agli 8.000 Hz è presente, ma per sfruttarlo occorre acquistare separatamente il ricevitore PRO compatibile, quindi non è una funzionalità disponibile immediatamente con il dongle incluso nella confezione.

Cambiando soggetto, anche il comportamento del sensore ci ha convinto, ma era quasi scontato visto che lo avevamo già apprezzato in altre occasioni. Durante le prove con FPS come Valorant, CS:GO 2 o Rainbow Six: Siege, ad esempio, non si rilevano problemi di tracciamento o interruzioni, con movimenti rapidi e precisi; una base solida, quindi, per chi cerca un mouse leggero senza dover rinunciare a prestazioni adeguate anche nei titoli più frenetici.

LIGHTSPEED, Bluetooth e USB-C: tre modalità per collegare il mouse

La connettività è un altro punto a favore di G305 X SUPERLIGHT, non a caso l’azienda mette a disposizione tre modalità di utilizzo, ovvero wireless LIGHTSPEED a 2,4 GHz, Bluetooth e collegamento cablato tramite USB-C. La tecnologia LIGHTSPEED è quella da preferire durante le sessioni di gioco, grazie alla connessione a bassa latenza e alla frequenza di aggiornamento di 1.000 Hz garantita dal ricevitore incluso.

Il Bluetooth, invece, rappresenta una soluzione più pratica per collegare il mouse a notebook e altri dispositivi compatibili, soprattutto quando non è necessario sfruttare le prestazioni massime del collegamento wireless dedicato.

Il passaggio tra le due modalità avviene tramite il selettore posizionato sul fondo, dove è presente anche un vano per riporre il ricevitore USB; una soluzione comoda per chi sposta spesso il mouse tra postazioni differenti o desidera portarlo con sé senza rischiare di perdere il dongle.

La porta USB-C consente infine di ricaricare il dispositivo e continuare a utilizzarlo durante il collegamento via cavo; il cavo incluso non è intrecciato, ma risulta comunque abbastanza flessibile da non rappresentare un ostacolo particolare durante l’utilizzo.

Logitech G HUB amplia la personalizzazione della periferica

Per configurare G305 X SUPERLIGHT è possibile utilizzare Logitech G HUB, il software che raccoglie le principali opzioni di personalizzazione delle periferiche gaming dell’azienda. Tra le possibilità più interessanti troviamo la gestione dei cinque profili DPI, regolabili da 100 a 44.000, che possono essere richiamati rapidamente attraverso il pulsante dedicato sulla parte superiore del mouse.

Si può intervenire anche sull’assegnazione dei sei pulsanti, scegliendo tra comandi di sistema, controlli multimediali, scorciatoie e macro. Non manca il supporto alla funzione G-Shift, che permette di creare un secondo livello di assegnazioni richiamabile tenendo premuto un pulsante scelto dall’utente; una soluzione utile per ampliare i comandi disponibili senza modificare la disposizione fisica dei controlli.

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G HUB consente inoltre di intervenire sull’illuminazione LIGHTSYNC RGB, scegliendo colori ed effetti, e di salvare fino a cinque profili nella memoria interna del mouse; in questo modo è possibile mantenere le proprie impostazioni anche quando si utilizza la periferica su un altro sistema. L’aspetto meno completo riguarda invece le regolazioni più specifiche del sensore. Non sono disponibili opzioni avanzate come la modifica della lift-off distance, dei tempi di debounce o l’attivazione di alcune funzioni dedicate alla gestione del movimento, scelta che mantiene l’interfaccia piuttosto semplice e accessibile (meno per gli smanettoni forse).

Tra le funzioni aggiuntive troviamo poi BHOP Mode, pensata per limitare le attivazioni involontarie della rotellina. Il sistema ignora il primo input di scorrimento e registra quello successivo soltanto se arriva entro un intervallo configurabile, utile soprattutto per chi utilizza frequentemente la rotellina durante il gioco.

Autonomia fino a 130 ore e batteria ricaricabile

La scelta di una batteria interna rappresenta una delle differenze più importanti rispetto alla precedente versione del Logitech G305; il nuovo modello abbandona infatti la classica pila AA in favore di un accumulatore ricaricabile da 480 mAh, integrato nella scocca. Logitech dichiara un’autonomia fino a 130 ore con collegamento LIGHTSPEED e frequenza di aggiornamento a 1.000 Hz.

Un risultato interessante, che permette di affrontare diverse sessioni di gioco senza dover ricorrere frequentemente alla ricarica; come sempre, l’autonomia effettiva può variare in base alla modalità di connessione, alle impostazioni e all’utilizzo dell’illuminazione. A bordo è presente anche la funzionalità di ricarica rapida che, secondo il produttore, permette di ottenere fino a 3,5 ore di utilizzo con soi due minuti di collegamento USB-C.

La batteria interna contribuisce a rendere il mouse più leggero rispetto alla precedente soluzione con pila sostituibile, anche se comporta la necessità di collegarlo periodicamente alla presa USB.

Scheda tecnica Logitech G305 X SUPERLIGHT

Tipologia: mouse gaming wireless

Sensore: ottico Logitech HERO 44K

Risoluzione: da 100 a 44.000 DPI tramite G HUB

Velocità massima: oltre 678 IPS

Accelerazione massima: oltre 40 G

Polling rate: 1.000 Hz, fino a 8.000 Hz con adattatore PRO

Connettività: LIGHTSPEED 2,4 GHz, Bluetooth e USB-C

Numero di pulsanti: 6

Memoria interna: fino a 5 profili

Illuminazione: LIGHTSYNC RGB

Batteria: ricaricabile integrata da 480 mAh

Autonomia dichiarata: fino a 130 ore

Ricarica rapida: 2 minuti per un massimo di 3,5 ore di utilizzo

Dimensioni: 117,3 x 63,9 x 38,2 mm

Peso: 61 grammi

Software: Logitech G HUB

Compatibilità: PC e Mac con USB-A per LIGHTSPEED oppure dispositivi Bluetooth

Garanzia: 2 anni

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Recensione Logitech G305 X SUPERLIGHT: le nostre impressioni

Nel corso della prova abbiamo utilizzato G305 X SUPERLIGHT sia per il gaming sia nelle normali attività quotidiane, apprezzando soprattutto la semplicità con cui si passa da un utilizzo all’altro. Nei titoli competitivi come Counter-Strike 2 e Valorant, il comportamento è risultato convincente, i movimenti vengono registrati con precisione, i cambi di direzione sono fluidi e i pulsanti principali restituiscono una risposta pronta e sufficientemente consistente anche durante le sessioni più concitate.

Non abbiamo riscontrato particolari incertezze nell’utilizzo, mentre la disposizione dei controlli permette di raggiungere facilmente i comandi principali senza dover modificare la presa; qualche osservazione in più riguarda invece la rotellina centrale, che avremmo preferito con un feedback leggermente più marcato e una scansione degli scatti più definita.

Non si tratta di un problema nell’utilizzo, ma di una scelta che si nota soprattutto passando da mouse gaming dotati di rotelle più caratterizzate. Anche i due pulsanti laterali svolgono correttamente il proprio compito, con una posizione facilmente raggiungibile dal pollice e un’attivazione che non richiede particolare pressione.

Abbiamo apprezzato poi la possibilità di alternare LIGHTSPEED e Bluetooth, una comodità concreta quando si utilizza la stessa periferica su più dispositivi. G HUB invece, pur non offrendo tutte le regolazioni che troviamo sui modelli più avanzati, mette a disposizione gli strumenti necessari per configurare rapidamente sensibilità, comandi e illuminazione.

Nel complesso, l’esperienza è risultata piacevole e priva di particolari punti critici, con qualche compromesso sulla dotazione avanzata che non ne compromette a nostro avviso la natura di mouse gaming wireless versatile. Anche sul fronte dell’autonomia rileviamo un comportamento convincente, con una durata che si avvicina alle 130 ore dichiarate da Logitech utilizzando la connessione LIGHTSPEED a 1.000 Hz.

Un risultato che permette di affrontare diversi giorni di utilizzo senza preoccuparsi troppo della ricarica. Rimanendo in tema, non si può omettere la ricarica rapida USB-C, che consente di recuperare realmente fino a 3,5 ore di autonomia con appena due minuti di collegamento alla fonte USB.

Quanto costa e dove acquistare Logitech G305 X SUPERLIGHT

Logitech G305 X SUPERLIGHT è disponibile sullo store ufficiale italiano di Logitech e presso i partner e rivenditori; il prezzo di listino è di 79,99 euro, per entrambe le varianti nera e bianca. La confezione comprende il ricevitore LIGHTSPEED e il cavo USB-C, mentre il ricevitore PRO necessario per sfruttare il polling rate a 8.000 Hz deve essere acquistato separatamente.

Il prezzo lo colloca in una fascia interessante per un mouse wireless leggero, dotato di doppia connettività, sensore HERO 44K e batteria ricaricabile; bisogna però considerare che la concorrenza propone ormai diverse alternative con caratteristiche simili e che G305 X SUPERLIGHT non punta a offrire tutte le regolazioni avanzate dei modelli di fascia superiore.

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Considerazioni

Logitech G305 X SUPERLIGHT rappresenta un’evoluzione sensata di un mouse che negli anni ha costruito una buona reputazione grazie alla propria forma compatta e alla semplicità di utilizzo. Il passaggio a 61 grammi, l’introduzione della batteria ricaricabile e il nuovo sensore HERO 44K aggiornano in modo significativo la dotazione, mentre la possibilità di scegliere tra LIGHTSPEED e Bluetooth lo rende più versatile anche al di fuori del gaming.

La forma rimane uno dei suoi punti di forza, soprattutto per chi preferisce mouse compatti e con un profilo relativamente basso; la costruzione è solida, i pulsanti offrono un feedback convincente e l’autonomia risulta ottima per un dispositivo di queste dimensioni. Come anticipato nell’articolo, non mancano alcuni compromessi; il polling rate a 8.000 Hz richiede un accessorio aggiuntivo, le regolazioni avanzate del sensore sono limitate e la rotellina potrebbe non convincere completamente chi cerca un feedback particolarmente marcato.

Si tratta di aspetti che non compromettono l’esperienza generale, ma che contribuiscono a definire il target di utenza a cui si rivolge il prodotto. Nel complesso, G305 X SUPERLIGHT è una proposta equilibrata per chi cerca un mouse wireless leggero, affidabile e facile da personalizzare, senza dover necessariamente passare a soluzioni più costose.

Il prezzo di 79,99 euro lo rende interessante soprattutto per chi apprezza la storica ergonomia del G305 e desidera ritrovarla in una versione più moderna; l’offerta Amazon per il Black Friday risulta infine a dir poco ottima, quindi se vi frena solo il prezzo approfittatene subito.