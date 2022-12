NVIDIA GeForce RTX 4080 e AMD Radeon RX 7900 XT sono due schede grafiche di fascia desktop, dotate di specifiche simili e capaci di offrire prestazioni altrettanto simili, pur appartenendo a due fasce di prezzo decisamente diverse.

Sebbene entrambe consentano di giocare in 4K con Ray Tracing abilitato, la prima, ovvero quella targata NVIDIA, ha un prezzo di poco superiore ai 1400 euro; la seconda, quella targata AMD, ha invece un prezzo inferiore ai 1100 euro. In questa guida, vogliamo provare a guidarvi nella scelta tra i due modelli.

Si rinnova la sfida in terra di GPU: NVIDIA RTX 4080 contro AMD RX 7900 XT

Ci avviciniamo alla conclusione del 2022 con la volontà di provare a rispondere a quale possa essere la vincitrice nello scontro tra la NVIDIA GeForce RTX 4080 e la AMD Radeon RX 7900 XT. Nessuna delle due è il modello top dell’azienda (ci sono la 4090 per NVIDIA e la XTX per AMD) ma sono quelle che, forse, risultano essere le più equilibrate.

Entrambe offrono appaganti prestazioni in ambito di gioco ma appartengono, come detto, a due fasce di prezzo diverse (ballano oltre 300 euro tra le due soluzioni): la soluzione NVIDIA è la più potente tra le due, con potenza sufficiente per gestire il Ray Tracing in 2K e in 4K; la soluzione AMD è più economica, probabilmente meno spinta ma sicuramente più equilibrata (le rinunce sono inferiori al risparmio economico).

Prima di addentrarci con un confronto tra le due schede grafiche, prima sulla carta e poi sul campo, vale la pena sottolineare che entrambe queste GPU sono troppo costose rispetto a quanto costavano modelli di fascia analoga in passato; solo che, mentre AMD ha puntato sul prezzo per guadagnare terreno e colmare il gap, NVIDIA ha prezzi quasi del tutto fuori mano ma destinati a calare.

Parametro NVIDIA GeForce RTX 4080 AMD Radeon RX 7900 XT Architettura Ada Lovelace RDNA 3 Processo produttivo 4 nm 5 e 6 nm Numero di transistor 45,9 miliardi 57,7 miliardi Unità di calcolo 76 84 Ray Accelerator 76 84 Acceleratori IA (NPU) – 168 Cuda Core/Stream Processors 9728 5376 Frequenza di clock (base) 2205 MHz 2000 MHz Frequenza di clock (boost) 2505 MHz 2400 MHz Capacità e tipo di memoria 16 GB (GDDR6X) 20 GB (GDDR6) Bus di memoria 256 bit 320 bit Infinity Cache (solo AMD) – 80 MB Banda di memoria 716,8 GB/s 800 GB/s

(2900 GB/s con Infinity Cache) Potenza assorbita 320 W 315 W Prezzi Circa 1400 euro Circa 1050 euro

Prezzi e disponibilità

AMD ha ufficializzato le proprie schede video Radeon RX 7900 XT e XTX all’inizio del mese di novembre, per poi lanciare effettivamente, anche dalle nostre parti, circa una settimana fa: per quanto concerne i prezzi di lancio, si parla di 1059 euro per la versione XT e di 1169 euro per la versione XTX.

NVIDIA ha ufficializzato le proprie schede video GeForce RTX 4090 e GeForce RTX 4080 un paio di mesi prima, nel mese di settembre, puntando su specifiche di assoluto livello ma proponendole a prezzi decisamente più alti di quelli di AMD, con la 4080 (di nostro interesse) che parte dai 1429 euro richiesti da listino sul sito ufficiale.

Queste due schede grafiche risultano simili nelle prestazioni, anche se, alla fine, la RTX 4080 vince su quasi tutta la linea, meno che sul prezzo: la Radeon RX 7900 XT vince per quanto concerne la rapporto qualità-prezzo.

Sulla carta non c’è un vincitore designato in raster

Affidandosi unicamente alla visione delle specifiche tecniche, non emerge immediatamente quale tra le due schede grafiche in oggetto possa vincere: la soluzione AMD ha più memoria grafica, per giunta con larghezza di banda maggiore; di contro, la soluzione NVIDIA offre quasi il doppio dei processori di elaborazione grafica.

Passando all’architettura, la AMD Radeon RX 7900 XT è basata sulla RDNA 3, mentre la NVIDIA GeForce RTX 4080 è basata sulla Ada Lovelace: entrambe sembrano decisamente affamate di potenza, sebbene la soluzione NVIDIA sia realizzata con un processo produttivo più affinato (nonostante, sulla carta, si tratti comunque di un processo a 5 nm rivisto appositamente per NVIDIA).

Entrambe queste schede grafiche supportano il Ray Tracing, sebbene l’implementazione di NVIDIA sia decisamente più matura, affidandosi su un buon uso del calcolo assistito dall’intelligenza artificiale con DLSS 3 e Frame Generator, consente di godere di sessioni di gioco più fluide con tutte le funzionalità più pesanti abilitate. AMD ha tecnologie simili a quelle di NVIDIA, sta recuperando terreno ma ci vorrà tempo per la diffusione sui giochi più diffusi.

La RTX 4080 è in grado di funzionare a frequenze di clock più elevate, mentre la Radeon RX 7900 XT assorbirà meno energia con le impostazioni predefinite.

Andando oltre le specifiche tecniche, va fatto un piccolo ragionamento sui driver: quelli di NVIDIA sono validi già dal principio, mentre quelli di AMD necessitano di affinamenti che, nel tempo, rendono la scheda grafica decisamente migliore rispetto al momento del lancio sul mercato.

Visto che, sulla carta, le due schede grafiche rispondono tra di loro colpo su colpo, è giusto passare oltre e cercare di scoprire come si comportano sul campo, ovvero durante le sessioni di gioco.

Prestazioni in gioco

Dal punto di vista prestazionale, la NVIDIA GeForce RTX 4080 è in grado di utilizzare i core aggiuntivi di cui è dotata per far girare al meglio i giochi pesanti; sebbene l’AMD Radeon RX 7900 XT tenga testa sia in 2K che in 4K, non può competere con l’avversaria decisamente più costosa.

Nella seguente tabella, sono riportati gli fps (frame per secondo) registrati durante le sessioni di gioco con cinque tra i titoli per PC più diffusi (Cyberpunk 2077, DOOM Eternal, Far Cry 6, Metro Exodus, Red Dead Redemption 2). Per ogni gioco, sono riportati i risultati ottenuti con lo specifico settaggio di risoluzione, qualità della grafica (nelle impostazioni del gioco) e attivazione o meno del Ray Tracing senza utilizzare DLSS 3 o FSR 2.

Gioco NVIDIA GeForce RTX 4080 AMD Radeon RX 7900 XT Cyberpunk 2077 2K, Ultra: 121 fps

2K, Ultra, RT Ultra: 73 fps

4K, Ultra: 65 fps

4K, Ultra, RT Ultra: 31 fps 2K, Ultra: 106 fps

2K, Ultra, RT Ultra: 27 fps

4K, Ultra: 55 fps

4K, Ultra, RT Ultra: 16 fps DOOM Eternal 2K, Ultra Nightmare: 265 fps

4K, Ultra Nightmare: 202 fps

4K, Ultra, RT: 159 fps 2K, Ultra Nightmare: 266 fps

4K, Ultra Nightmare: 169 fps

4K, Ultra, RT: 102 fps Far Cry 6 2K, Ultra: 156 fps

4K, Ultra: 105 fps

4K, Ultra, RT: 95 fps 2K, Ultra: 162 fps

4K, Ultra: 102 fps Metro Exodus 2K, Extreme: 179 fps

2K, Extreme, RT Ultra: 143 fps

4K, Extreme: 98 fps

4K, Extreme, RT Ultra: 80 fps 2K, Extreme: 139 fps

2K, Extreme, RT Ultra: 91 fps

4K, Extreme: 80 fps

4K, Extreme, RT Ultra: 43 fps Red Dead Redemption 2 2K, Ultra: 142 fps

4K, Ultra: 96 fps 2K, Ultra: 139 fps

4K, Ultra: 93 fps

Sebbene la differenza di prezzo tra le due schede grafiche sia nell’ordine del 30%, con alcuni giochi la differenza prestazionale è quasi nulla (alcune volte leggermente a vantaggio della soluzione AMD, come ad esempio con Far Cry 6 in risoluzione 2K), mentre in altri si rivela decisamente più marcata, specialmente giocando a risoluzione 4K. Per quanto concerne le sessioni di gioco con il Ray Tracing attivo, la GPU NVIDIA vince su tutta la linea anche senza attivare il DLSS 3, in quel caso il distacco sarebbe molto più marcato di così.

NVIDIA RTX 4080 contro AMD RX 7900 XT: qual è la GPU migliore?

A conti fatti, la NVIDIA GeForce RTX 4080 si rivela essere una GPU solida, nonché la migliore tra le due per quanto concerne le prestazioni con Ray Tracing; in questo caso si paga lo scotto del prezzo troppo alto.

Di contro, AMD è stata in grado di lanciare la propria serie Radeon RX 7900 a partire dal prezzo di 1059 euro per il modello XT, puntando sul rapporto qualità-prezzo per provare a recuperare un po’ di terreno: NVIDIA dovrà indubbiamente abbassare il prezzo della propria RTX 4080 (da circa 1400 euro) per riuscire a battere anche sul listino la RX 7900 XTX (che, di listino, costa 1169 euro).

In ottica prezzo, quindi, apparentemente è una sfida impari anche se il prezzo della RTX 4080 è un discesa e la RX 7900 si fatica a trovare. Se cercate le prestazioni senza sconti, la soluzione targata NVIDIA sarà quella che fa al caso vostro. Se volete risparmiare qualcosa e rinunciare a prestazioni in Ray tracing, la RX 7900 può essere interessante.

Pro e contro (NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders Edition) Pro: è la GPU migliore per i giochi in 2K e in 4K, in particolare con RTX abilitato e ricca di tecnologie come DLSS 3. Contro: è ancora troppo cara



